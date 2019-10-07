Соперники "Тобола" сыграли вничью в 29-м туре КПЛ, который прошел без участия костанайского клуба
Vesti.kz
"Ордабасы" и "Астана" разошлись миром в 29-м туре чемпионата Казахстана по футболу, передает корреспондент Vesti.kz.
Фото: ФК "Астана"
Встреча в Шымкенте завершилась со счетом 1:1.
Первыми забили гости усилиями Ивана Маевского на 15-й минуте. Хозяева на это ответили точным ударом Жоао Пауло на 51-й минуте.
Таким образом, столичный клуб, набрав 57 очков, сохранил за собой третье место в таблице, тогда как южане с отставанием на четыре пункта остались на четвертой позиции.
Ранее в других играх 29-го тура "Жетысу" победил "Иртыш" (2:1), "Окжетпес" уступил "Таразу" (2:3), а "Кайрат" разгромил "Актобе" (6:0).
Матч "Тобол" - "Кайсар" перенесли на 30 октября, из-за участия соперника костанайцев в финальной игре Кубка РК.
Матчи 30-го тура пройдут в два дня. 19 октября сыграют "Атырау" - "Жетысу", "Иртыш" - "Кайсар", а 20-го числа встретятся "Тобол" - "Ордабасы", "Актобе" - "Окжетпес", "Астана" - "Кайрат", "Тараз" - "Шахтер".
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