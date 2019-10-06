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Флуд и оффтопик (часть 4)
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Флуд и оффтопик (часть 4)
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Головкин победил Деревянченко в бою с нокдауном и завоевал два титула чемпиона мира

Vesti.kz

6 октября 2019, 09:52 |  Спорт

Только что в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden завершился вечер бокса, в главном событии которого встречались экс-чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин и украинец Сергей Деревянченко, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Фото: HBO Boxing

Соперники начали поединок с разведки. Головкин, как обычно, занял центр ринга и задавал темп бою. Уже в первом раунде казахстанец провел серию атак и отправил украинца в нокдаун. Однако соперник поднялся и сумел продолжить поединок.

Во второй трехминутке украинский боксер попытался переломить ход боя и стал действовать первым номером. Но в одной из атак Деревянченко пропустил несколько ударов, которые привели к глубокой сечке.

Третий раунд Деревянченко начал активно, заставив оппонента немного отступать. Но Головкин умело контратаковал и после нескольких точных ударов умерил пыл соперника.

Следующие раунды боксеры провели в активном обмене ударами и перешли за экватор. К тому моменту поединок довольно-таки выровнялся.

В седьмом отрезке Головкин активизировался, но Деревянченко выдержал его натиск, а в девятом, даже показалось, что сумел потрясти фаворита.

Чемпионские раунды выдались не столь зрелищными, хотя оба боксера пытались завершить бой досрочно или хотя бы склониться чашу весов в свою пользу.

По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу Головкину, которые и завоевал вакантные титулы IBF и IBO в среднем весе.

Новоиспеченный чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин прокомментировал победу над украинцем Сергеем Деревянченко. 
 
"Спасибо моему оппоненту, респект его команде. Сергей - очень сильный соперник. После первого раунда я понял, что это будет тяжелый бой. Физически я чувствую себя хорошо. Я чувствую, что сегодня у меня был не самый удачный день. Но я получил большой опыт. Теперь знаю, что мне надо. Нокдаун? Да, я слегка потерял фокус из-за него. Это был нелегкий бой. Респект Сергею. Он проявил настоящее мужество. Лучший бой, чистый и без грязи. Готов ли я дать ему реванш? Конечно, если это будет большой бой для DAZN и фанатов, то я готов. ", - сказал Головкин после боя.
 
Также казахастанец добавил, что готов к третьему бою с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом.
 
"Все готовы. Если он скажет да, то давайте сделаем. Я открыт для всех. Есть много великолепных чемпионов", - отметил Головкин. 
 
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§ Ваш земляк
Re: Головкин победил Деревянченко в бою с нокдауном и завоевал...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2754
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 06.10.19 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Насколько я понял,зрители приняли решение судей неоднозначно.
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