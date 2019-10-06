Головкин победил Деревянченко в бою с нокдауном и завоевал два титула чемпиона мира
Vesti.kz
Только что в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden завершился вечер бокса, в главном событии которого встречались экс-чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин и украинец Сергей Деревянченко, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Фото: HBO Boxing
Соперники начали поединок с разведки. Головкин, как обычно, занял центр ринга и задавал темп бою. Уже в первом раунде казахстанец провел серию атак и отправил украинца в нокдаун. Однако соперник поднялся и сумел продолжить поединок.
Во второй трехминутке украинский боксер попытался переломить ход боя и стал действовать первым номером. Но в одной из атак Деревянченко пропустил несколько ударов, которые привели к глубокой сечке.
Третий раунд Деревянченко начал активно, заставив оппонента немного отступать. Но Головкин умело контратаковал и после нескольких точных ударов умерил пыл соперника.
Следующие раунды боксеры провели в активном обмене ударами и перешли за экватор. К тому моменту поединок довольно-таки выровнялся.
В седьмом отрезке Головкин активизировался, но Деревянченко выдержал его натиск, а в девятом, даже показалось, что сумел потрясти фаворита.
Чемпионские раунды выдались не столь зрелищными, хотя оба боксера пытались завершить бой досрочно или хотя бы склониться чашу весов в свою пользу.
По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу Головкину, которые и завоевал вакантные титулы IBF и IBO в среднем весе.
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