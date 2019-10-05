Полицейские начальники лишились должностей из-за подчиненных-коррупционеров
Tengrinews.kz
По данным МВД, в этом году в отношении сотрудников начато 307 досудебных расследований, из которых 170 - по коррупционным правонарушениям, передает Тengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
К уголовной ответственности уже привлечены 74 руководителя различного звена, 52 из них - за коррупцию.
"Сотрудники привлекаются к ответственности за мошенничество, взяточничество, превышение полномочий, фальсификацию доказательств и другие преступления. Крайне важным в этой работе является персональная ответственность руководителей, не принимающих должных мер превентивного характера", - отметили в пресс-службе.
К примеру, начальник ДУИС по Кызылординской области освобожден от должности в связи с задержанием за коррупционные преступления его заместителя. Также за коррупционные преступления руководителей курируемых подразделений лишились должностей заместители начальников Департаментов полиции Атырауской и Жамбылской областей.
"Не менее жесткие меры принимаются в отношении руководителей, нарушающих этические нормы поведения. В Костанайской области один из заместителей начальника Департамента полиции уволен по отрицательным мотивам за нахождение на службе в нетрезвом состоянии, другой освобожден от занимаемой должности за оскорбление подчиненного", - добавили в министерстве.
В ряде регионов осуществляются проверки на предмет коррупционных схем, в том числе связанных с кадровыми вопросами, в сфере государственных закупок и другие.
"Мы все служим народу. Терпение наших граждан исчерпано. Время уговоров и обсуждений закончилось. В рядах полиции нет места тем, кто злоупотребляет доверием и властью. Нет места тем, кто позорит честь мундира. Я требую от всех - от рядового до генерала - честной службы во благо своего народа!" - сказал ранее глава МВД на селекторном совещании с руководителями территориальных Департаментов полиции, ЧС и УИС.
Такую задачу поставили и перед новым руководством служб собственной безопасности и кадровой политики.
"Одним из нововведений кадровой работы стало обязательное собеседование кандидатов на руководящие должности на Кадровой комиссии МВД. Это соответствует принципам меритократии и состязательности. Причем рассматриваются все кандидаты, состоящие в резерве, для обеспечения состязательности процесса и определения лучшего", - добавили в пресс-службе.
Отмечается, что начальник Департамента собственной безопасности имеет значительный опыт оперативно-аналитической работы в органах национальной безопасности, в том числе по выявлению коррупционных схем и "нечистых на руку" сотрудников.
"Борьба с коррупцией в органах внутренних дел будет бескомпромиссной. Поэтому я призываю граждан не оставаться в стороне и информировать МВД обо всех фактах коррупционных правонарушений, совершенных нашими сотрудниками. По каждому случаю будут приняты соответствующие меры", - подчеркнул Ерлан Тургумбаев.
Информацию о правонарушениях со стороны сотрудников органов внутренних дел можно сообщить, обратившись на блог министра на портале dialog.egov.kz или позвонив в Департамент собственной безопасности министерства (телефон доверия: 1402), либо отправив сообщение на личные странички Facebook и Instagram начальника ДСБ. Анонимность гарантируется.
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