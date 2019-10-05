Форум
сайлау курманов
Николай ВОРОНИН: Былинная история
Вроде всё хорошо, грех жаловаться, однако моему сыну уже второй год не дают квартиру по бюджету, хотя он и закончил медицинский ВУЗ и работает в самой обычной больнице , но приезжим врачам вроде всем...
05.10.19 19:42
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк: На это и расчет. Все по плану ))
05.10.19 19:21
Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Сейчас встретился с другом на вокзале в Самаре,он проводником работает.Уехал из Казахстана,собирается перевезти маму в Россию.Свой отъезд он аргументировал тем,что его задолбали все эти эксперименты...
05.10.19 19:15
Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52: Вот Яков Кедми, человек, со скандалом покинувший СССР таноми52: Уважаю я его. Более того, влюблена Ну так приезжайте в Самару на его выступление,которое будет 14.11.И будет вам...
05.10.19 19:08
Ваш земляк
Николай ВОРОНИН: Былинная история
abaika95: А вот тех кто без аргументировано "ноет" и "об**ает " любую инициативу государства как будем называть?) давайте придумаем термин) Уж не знаю,как называть этих...
05.10.19 19:05
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Полицейские начальники лишились должностей из-за подчиненных-коррупционеров

Tengrinews.kz

5 октября 2019, 13:56 |  Государство

По данным МВД, в этом году в отношении сотрудников начато 307 досудебных расследований, из которых 170 - по коррупционным правонарушениям, передает Тengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

К уголовной ответственности уже привлечены 74 руководителя различного звена, 52 из них - за коррупцию.

"Сотрудники привлекаются к ответственности за мошенничество, взяточничество, превышение полномочий, фальсификацию доказательств и другие преступления. Крайне важным в этой работе является персональная ответственность руководителей, не принимающих должных мер превентивного характера", - отметили в пресс-службе.

К примеру, начальник ДУИС по Кызылординской области освобожден от должности в связи с задержанием за коррупционные преступления его заместителя. Также за коррупционные преступления руководителей курируемых подразделений лишились должностей заместители начальников Департаментов полиции Атырауской и Жамбылской областей.

"Не менее жесткие меры принимаются в отношении руководителей, нарушающих этические нормы поведения. В Костанайской области один из заместителей начальника Департамента полиции уволен по отрицательным мотивам за нахождение на службе в нетрезвом состоянии, другой освобожден от занимаемой должности за оскорбление подчиненного", - добавили в министерстве.

В ряде регионов осуществляются проверки на предмет коррупционных схем, в том числе связанных с кадровыми вопросами, в сфере государственных закупок и другие.

"Мы все служим народу. Терпение наших граждан исчерпано. Время уговоров и обсуждений закончилось. В рядах полиции нет места тем, кто злоупотребляет доверием и властью. Нет места тем, кто позорит честь мундира. Я требую от всех - от рядового до генерала - честной службы во благо своего народа!" - сказал ранее глава МВД на селекторном совещании с руководителями территориальных Департаментов полиции, ЧС и УИС.

Такую задачу поставили и перед новым руководством служб собственной безопасности и кадровой политики.

"Одним из нововведений кадровой работы стало обязательное собеседование кандидатов на руководящие должности на Кадровой комиссии МВД. Это соответствует принципам меритократии и состязательности. Причем рассматриваются все кандидаты, состоящие в резерве, для обеспечения состязательности процесса и определения лучшего", - добавили в пресс-службе.

Отмечается, что начальник Департамента собственной безопасности имеет значительный опыт оперативно-аналитической работы в органах национальной безопасности, в том числе по выявлению коррупционных схем и "нечистых на руку" сотрудников.

"Борьба с коррупцией в органах внутренних дел будет бескомпромиссной. Поэтому я призываю граждан не оставаться в стороне и информировать МВД обо всех фактах коррупционных правонарушений, совершенных нашими сотрудниками. По каждому случаю будут приняты соответствующие меры", - подчеркнул Ерлан Тургумбаев.

Информацию о правонарушениях со стороны сотрудников органов внутренних дел можно сообщить, обратившись на блог министра на портале dialog.egov.kz или позвонив в Департамент собственной безопасности министерства (телефон доверия: 1402), либо отправив сообщение на личные странички Facebook и Instagram начальника ДСБ. Анонимность гарантируется. 
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
05.10.19 18:52 Когда и где смотреть бой Головкина с Деревянченко за два титула чемпиона мира и поединок казахстанца Ахмедова
05.10.19 13:11 Джаксыбеков пригрозил "нечистоплотным на руку" судьям и футболистам
05.10.19 11:52 Очень спешил - водителя охранной структуры накажут по четырем статьям КоАП РК в Костанае
05.10.19 10:38 Этнофантасмагория "Кыз-Жибек" открыла 98-й сезон Русского театра драмы в Костанае
05.10.19 09:07 Николай ВОРОНИН: Былинная история
04.10.19 16:44 Мужчина, напавший на 11-летнюю девочку в Костанае, задержан полицией
04.10.19 16:31 Бабье лето вернулось: прекрасная погода порадует в выходные жителей Костанайской области
04.10.19 16:11 ХК "Горняк" взял только одно очко в выездных матчах с "Иртышом"
04.10.19 13:51 Предполагаемый автор фейкового сообщения о похищениях детей задержана в Алматы
04.10.19 13:04 Экологи исправили ситуацию с саженцами, высаженными в полипропиленовых мешках в Костанае

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ elektron
Re: Полицейские начальники лишились должностей из-за...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3621
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.10.19 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лишь бы Абайку не тронули. Он же у истоков возрождения стоял. Всё не посильным трудом создавал :lol: 8-)
Профайл

§ drakon
Re: Полицейские начальники лишились должностей из-за...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17477
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.10.19 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обыкновенный трёп, на селекторных совещаниях.
Обо всём и ни о чём - конкретно... :lol: :-o
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Касым-Жомарт Токаев отработал первые 100 дней в должности избранного президента РК. Как вы оцениваете его пребывание на этом посту?
Положительно. Токаев выполняет предвыборные обещания в социальной сфере.
Положительно. В Казахстане происходят позитивные изменения и в политике, и в экономике.
Отрицательно. Хронические проблемы не решаются либо решаются крайне медленно.
Никак не отношусь. Не вижу никаких изменений в стране от смены главы государства.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 106
Пользователей: 1
Всего: 107

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх