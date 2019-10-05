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сайлау курманов
Николай ВОРОНИН: Былинная история
Вроде всё хорошо, грех жаловаться, однако моему сыну уже второй год не дают квартиру по бюджету, хотя он и закончил медицинский ВУЗ и работает в самой обычной больнице , но приезжим врачам вроде всем...
05.10.19 19:42
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк: На это и расчет. Все по плану ))
05.10.19 19:21
Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Сейчас встретился с другом на вокзале в Самаре,он проводником работает.Уехал из Казахстана,собирается перевезти маму в Россию.Свой отъезд он аргументировал тем,что его задолбали все эти эксперименты...
05.10.19 19:15
Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52: Вот Яков Кедми, человек, со скандалом покинувший СССР таноми52: Уважаю я его. Более того, влюблена Ну так приезжайте в Самару на его выступление,которое будет 14.11.И будет вам...
05.10.19 19:08
Ваш земляк
Николай ВОРОНИН: Былинная история
abaika95: А вот тех кто без аргументировано "ноет" и "об**ает " любую инициативу государства как будем называть?) давайте придумаем термин) Уж не знаю,как называть этих...
05.10.19 19:05
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Очень спешил - водителя охранной структуры накажут по четырем статьям КоАП РК в Костанае

5 октября 2019, 11:52 |  Происшествия

Водитель охранной структуры был привлечен сразу по четырем статьям Административного кодекса на нарушение ПДД, сообщила сегодня, 5 октября, пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

Факт нарушения зафиксировали камеры видеонаблюдения Центра оперативного управления. О том, что автомобиль с проблесковыми маячками несколько раз создал аварийные ситуации, сообщили и на пульт 102.

- Около 19.00 в пятницу, 4 октября, по улице Дулатова-Тәуелсiздiк и Баймагамбетова- Тәуелсiздiк водитель специализированной автомашины, оборудованной оранжевыми проблесковыми маячками, несколько раз грубо нарушил правила ПДД: два раза проехал на красный сигнал светофора, выехал на полосу встречного движения и не пропустил пешеходов, - сообщили в департаменте полиции. - За нарушения в отношении водителя было составлено четыре административных протокола по ст. 599, ст. 600 ч.1 и ст 596 ч.3.

Согласно ПДД, проблесковый маячок оранжевого или желтого цвета не дает преимущества в движении и служит для предупреждения других участников дорожного движения об опасности, то есть водителям автомобилей с такими маячками все равно запрещается выезжать на полосу встречного движения и проезжать на запрещающий сигнал светофора.
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