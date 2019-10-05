Очень спешил - водителя охранной структуры накажут по четырем статьям КоАП РК в Костанае

Водитель охранной структуры был привлечен сразу по четырем статьям Административного кодекса на нарушение ПДД, сообщила сегодня, 5 октября, пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

Факт нарушения зафиксировали камеры видеонаблюдения Центра оперативного управления. О том, что автомобиль с проблесковыми маячками несколько раз создал аварийные ситуации, сообщили и на пульт 102.

- Около 19.00 в пятницу, 4 октября, по улице Дулатова-Тәуелсiздiк и Баймагамбетова- Тәуелсiздiк водитель специализированной автомашины, оборудованной оранжевыми проблесковыми маячками, несколько раз грубо нарушил правила ПДД: два раза проехал на красный сигнал светофора, выехал на полосу встречного движения и не пропустил пешеходов, - сообщили в департаменте полиции. - За нарушения в отношении водителя было составлено четыре административных протокола по ст. 599, ст. 600 ч.1 и ст 596 ч.3.

Согласно ПДД, проблесковый маячок оранжевого или желтого цвета не дает преимущества в движении и служит для предупреждения других участников дорожного движения об опасности, то есть водителям автомобилей с такими маячками все равно запрещается выезжать на полосу встречного движения и проезжать на запрещающий сигнал светофора.