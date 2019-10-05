Этнофантасмагория "Кыз-Жибек" открыла 98-й сезон Русского театра драмы в Костанае
Георгий ГОВОРОВ
Премьерный показ этнофантасмагории "Кыз-Жибек" прошел вечером пятницы, 4 октября. Спектакль по народной лиро-эпической поэме поставила режиссёр Костанайского областного казахского театра драмы им. И. Омарова Алия Баймаханова.
- Практически столетие театр работает для вас! Меняются покаления актёров, администрация, но, слава богу, одно неизменно - есть зритель и зал всегда полон. Спасибо вам! - обратился к публике перед премьерой директор Русского театра драмы Юрий ИВЛЕВ. - Наверное, вы все это чувствуете - что театр не просто живёт сам по себе, он существует только для вас! Многие поколения костанайцев воспитывались на сцене этого театра. Наверное, есть какая-то маленькая заслуга, наша и ваша, что так много великих людей в нашем Костанае. Они прошли через этот театр. Те молодые люди, которые к нам сегодня сюда приходят, они тоже воспитываются на этой сцене. Поэтому огромное вам спасибо, дорогие и уважаемые нами зрители!
Сюжет почти не отличается от оригинальной поэмы. Девушка Кыз-Жибек, суженная местного военачальника Бекежана, влюбляется в храброго война Толегена.
Это история чистой любви во всех её проявлениях. Много внимания в постановке уделяется обычаям и традициям казахского народа.
В новом сезоне актёры РДТ постарались удивить зрителя вокалом: новые сложные партии и интересная оранжировка.
В постановке используются минимум декораций, костюмы, хоть и яркие, но почти одинаковые. В театре уверены, что это поможет обратить внимание зрителя на мимику, актёрскую игру и мысли героев.
Все 325 зрительных мест на премьере были заняты. Повторы показа этнофантасмагории "Кыз Жибек" - 5-го и 6 октября, начало в 17:00.
Подробнее об открытии театрального сезона и планах Русского драматического театра - в ближайшем номере "НГ".
Фото Георгия ГОВОРОВА
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