Как лечиться казахстанцам по медстраховке. Отвечаем на часто задаваемые вопросы

С 1 января 2020 года в Казахстане вводят обязательное социальное медицинское страхование. Но возникают вопросы: как лечиться в частной клинике, которая не заключила договор с Фондом ОСМС, можно ли получать стоматологические услуги бесплатно, что делать, если работодатель уже приобрёл медстраховку?

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На эти и другие вопросы Informburo.kz отвечает совместно с НАО "Фонд социального медицинского страхования".

№1. Как мне поможет медстраховка, если я заболею? В этом случае всё стандартно: нужно обратиться к лечащему врачу в поликлинику по месту прикрепления. Услуги первичной медико-санитарной помощи даже с введением ОСМС доступны бесплатно в рамках гарантированного объёма медицинской помощи. При необходимости врач направит вас на обследование или к специалистам, услуги которых покрываются страховым пакетом. Ваш статус "застрахован" или "не застрахован" специалисты определят по ИНН через специальную информационную систему. Рекомендуем выбрать свою поликлинику уже сейчас, если вы ещё не успели этого сделать – в Казахстане как раз идёт прикрепительная кампания.

№2. Как вызвать врача на дом по ОСМС? С внедрением ОСМС процедура вызова врача на дом не поменяется. Сделать это можно двумя путями: позвонить в поликлинику либо вызвать специалиста через мобильное приложение.

№3. Могут ли мне отказать в услугах, если я относился к госполиклинике, но потом прикрепился к частной? Никакой разницы по услугам, доступным в поликлинике, в зависимости от её формы собственности быть не должно. Все они являются поставщиками Фонда социального медицинского страхования и работают на равных условиях.

Нужно лишь учесть, что если вы прикрепились к новой поликлинике, то открепление от предыдущей произойдёт автоматически. Но если вы выбрали поликлинику в период кампании прикрепления, то обслуживаться в ней начнёте с 2020 года, а до конца этого года вас будут принимать специалисты прежней поликлиники. Главное условие – поликлиника должна иметь договор с Фондом социального медицинского страхования. Именно это даст вам возможность прикрепиться к ней и получать медицинские услуги бесплатно по гарантированному и страховому пакетам. Есть ли у клиники договор с ФСМС, можно узнать в самой медорганизации.

№4. Как ФСМС оплачивает полученные мной услуги? Застрахованные казахстанцы смогут обращаться в медицинские организации, которые заключили договор с Фондом социального медстрахования, и получать медпомощь бесплатно. Оплату клинике фонд производит на основе документов, предоставленных организацией.

№5. Какие диагностические услуги входят в пакет ОСМС? Консультативно-диагностические услуги входят в пакет ОСМС. В частности: услуги узких специалистов, профосмотры взрослых и детей, дорогостоящие лабораторные (например: анализы на определение онкомаркеров, гормонов и полимеразной цепной реакции по выявлению возбудителей инфекции) и диагностические услуги (компьютерная томография, магнитно-резонансная томография).

Если в поликлинике нет возможности сдать анализы, к примеру, на гормоны, по направлению участкового терапевта вы сможете получить эти услуги в других лабораториях. КТ либо МРТ вы также сможете пройти, взяв направление у узкого специалиста. Эти услуги вы получите бесплатно за счёт медстраховки.

№6. Кто и как открывает больничный в рамках ОСМС? Процедура выдачи больничного листа с внедрением ОСМС не изменится. Для получения листа временной нетрудоспособности пациенту требуется осмотр профильного доктора. Вы должны пойти в поликлинику или вызвать врача на дом. Доктор открывает больничный лист, указав дату следующего приёма. В Казахстане бумажную версию листа временной нетрудоспособности заменили на электронный формат.

№7. Мне нужна операция. Куда обращаться? Все операции в Казахстане проводят на базе круглосуточных либо дневных стационаров. При наличии показаний для стационарного лечения участковый терапевт через портал "Бюро госпитализации" ставит вас на плановое лечение. Важно помнить, что косметологические или пластические операции не входят в пакет ОСМС.

№8. Входят ли стоматологические услуги в пакет ОСМС? Стоматологическая помощь в ОСМС будет предоставляться детям, инвалидам, пенсионерам и многодетным матерям. В будущем, когда страховой пакет будет расширяться, стоматологических услуг и категорий граждан, которым они будут доступны бесплатно за счёт страховой медицины, станет больше.

№9. Должен ли я обслуживаться в прикреплённой поликлинике, если на работе дали медстраховку частной компании? Вы можете прикрепиться и обслуживаться в поликлинике в рамках договора добровольного медстрахования между вашим работодателем и страховой организацией.

№10. Что делать, если я хочу получать услуги в клинике, которая не заключила договор с ФСМС? Каждая медицинская организация, в том числе и частная клиника, работает с фондом на добровольной основе. Если вам хочется получать услуги в медицинской организации, не состоящей в договоре с фондом, то это ваше право. Но оплачивать услуги придётся из своего кармана.

№11. Что делать, если мне предлагают пройти платный приём, потому что запись к узкому специалисту заполнена? Если вы прикреплены к поликлинике, независимо частная она или государственная, вы имеете право получать услуги бесплатно. Никто не имеет права обязывать вас платить. Однако при наличии очередей вы можете воспользоваться альтернативным правом получить услуги узкого специалиста в другом месте. Но стоит помнить, что с введением ОСМС и увеличением финансирования медпомощи, количество очередей и время ожидания будут снижаться.

По всем вопросам можно обращаться по короткому номеру 1406 (ежедневно с 9.00 до 18.30, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней). Звонок бесплатный.