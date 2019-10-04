Мужчина, напавший на 11-летнюю девочку в Костанае, задержан полицией
Игорь ПРАВЩИКОВ
Женщина, дочь которой 2 октября, около 12.30, подверглась нападению, обратилась в редакцию "НГ", поскольку боялась, что мужчина, пытавшийся совершить насилие над ее дочерью, останется безнаказанным. Девочка шла в школу, когда на перекрёстке улиц Алтынсарина - Назарбаева (бывш. Гагарина) ее попытался похитить и увести в заброшенный дом мужчина. Ему помешали прохожие.
Иллюстративное фото 1.assets.klops.ru
Сегодня начальник ДП Костанайской области Бекет АЙМАГАМБЕТОВ, прокомментировал ситуацию.
- Все чаще общественность приходит на помощь полицейским, - пишет на своей странице в Facebook генерал Аймагамбетов. - К поощрению будут представлены и граждане, которые оказали содействие в раскрытии тяжкого преступления - покушения на изнасилование несовершеннолетней. Примерно в час дня на пульт 102 поступило сообщение, что неустановленный парень напал на 11-летнюю девочку и нанес телесные повреждения. В течение нескольких минут следственно – оперативная группа прибыла на место происшествия. На месте полицейские обнаружили избитого ребенка. Она сразу же была доставлена в детскую областную больницу.
Школьницу обследовали, медики зафиксировали следы побоев на лице. Ребенка спасло то, что на месте происшествия находилась женщина, которая видела, как неизвестный мужчина избивал ребенка.
- Женщина стала кричать и звать на помощь, сообшает начальник ДП. - На крик подбежали несколько парней. Подозреваемый в это время стал убегать. За ним побежали парни, которые вместе с подъехавшим полицейским патрулем задержали подозреваемого.
По данному факту начато досудебное расследование по признакам состава уголовного правонарушения предусмотренного ст. 120 ч. 4 и ст. 24 УК РК (покушение на изнасилование заведомо малолетней). Санкции статей предусматривает наказание от 15 до 20 лет
Подозреваемый - 28-летний костанаец без определенного места жительства, состоящий на учете как токсикоман, задержан и водворен в ИВС УП города Костаная.
По данным начальника полиции, сегодня в области более 500 человек активно помогают полиции. С начала года ими выявлено 12 преступлений и 400 административных правонарушений. За активное участие в охране общественного порядка 110 человек были поощрены.
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