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Мужчина, напавший на 11-летнюю девочку в Костанае, задержан полицией

Игорь ПРАВЩИКОВ

4 октября 2019, 16:44 |  Криминал

 

Женщина, дочь которой 2 октября, около 12.30, подверглась нападению, обратилась в редакцию "НГ", поскольку боялась, что мужчина, пытавшийся совершить насилие над ее дочерью, останется безнаказанным. Девочка шла в школу, когда на перекрёстке улиц Алтынсарина - Назарбаева (бывш. Гагарина) ее попытался похитить и увести в заброшенный дом мужчина. Ему помешали прохожие.

Иллюстративное фото 1.assets.klops.ru

Сегодня начальник ДП Костанайской области Бекет АЙМАГАМБЕТОВ, прокомментировал ситуацию.

- Все чаще общественность приходит на помощь полицейским, - пишет на своей странице в Facebook генерал Аймагамбетов. -  К поощрению будут представлены и граждане, которые оказали содействие в раскрытии тяжкого преступления - покушения на изнасилование несовершеннолетней. Примерно в час дня на пульт 102 поступило сообщение, что неустановленный парень напал на 11-летнюю девочку и нанес телесные повреждения. В течение нескольких минут следственно – оперативная группа прибыла на место происшествия. На месте полицейские обнаружили избитого ребенка. Она сразу же была доставлена в детскую областную больницу.

Школьницу обследовали, медики зафиксировали следы побоев на лице. Ребенка спасло то, что на месте происшествия находилась женщина, которая видела, как неизвестный мужчина избивал ребенка.

- Женщина стала кричать и звать на помощь, сообшает начальник ДП. - На крик подбежали несколько парней. Подозреваемый в это время стал убегать. За ним побежали парни, которые вместе с подъехавшим полицейским патрулем задержали подозреваемого.

По данному факту начато досудебное расследование по признакам состава уголовного правонарушения предусмотренного ст. 120 ч. 4 и ст. 24 УК РК  (покушение на изнасилование заведомо малолетней). Санкции статей предусматривает наказание от 15 до 20 лет

Подозреваемый - 28-летний костанаец без определенного места жительства, состоящий на учете как токсикоман, задержан и водворен в ИВС УП города Костаная.

По данным начальника полиции, сегодня в области более 500 человек активно помогают полиции. С начала года ими выявлено 12 преступлений и 400 административных правонарушений. За активное участие в охране общественного порядка 110 человек были поощрены.
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Комментарии к новости
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§ юля елиссева
Re: Мужчина, напавший на 11-летнюю девочку в Костанае, задержан...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1297
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 04.10.19 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
однозначно расстреливать таких надо!
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§ лимон
Re: Мужчина, напавший на 11-летнюю девочку в Костанае, задержан...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1059
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 04.10.19 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот г-н!
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* drakon
Мужчина, напавший на 11-летнюю девочку в Костанае, задержан полицией
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17471
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.10.19 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
расстреливать таких надо!

Кастрировать. Всё должно быть,
по закону... :-o
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§ Тот самый
Re: Мужчина, напавший на 11-летнюю девочку в Костанае, задержан...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 194
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 04.10.19 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Кастрировать.


Хорошо. Но после сразу расстреливать.

P.s. Что-то участились случаи такие по КЗ. В сентябре девушку 17-летнюю ударил по лицу и потащил в кусты рядом со школой, в Караганде похитили и убили ребенка, теперь и у нас.
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