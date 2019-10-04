Бабье лето вернулось: прекрасная погода порадует в выходные жителей Костанайской области

По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня, 5-7 октября, ожидается переменная облачность без осадков. В воскресенье и понедельник местами возможен туман. Этот прогноз верен как для Костаная, так и для всей территории области.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



- В субботу, 5 октября, ночью температура воздуха по области будет от +3 до +8 градусов, но местами возможны заморозки до - 1°С, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА. - В областном центре в эту ночь столбики термометров ниже нуля опускаться не будут и удержатся в пределах 5-7 градусов тепла. День будет по-летнему теплым: по области до 15-20, местами 23°С, в Костанае до 18-20 градусов тепла. В последующие двое суток, 6-7 октября, ночью ожидаем 2-7, местами 10 градусов выше нуля, а в дневное время температура воздуха прогреется до 15-20, местами до 23°С.

Ветер в эти дни прогнозируется юго-западный. Скорость его в субботу составит 5-10 м/с, в воскресенье и понедельник она увеличится до 9-14 м/с.