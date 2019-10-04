Предполагаемый автор фейкового сообщения о похищениях детей задержана в Алматы
Предполагаемый автор фейкового сообщения о похищениях детей в разных районах города и области задержана в Алматы, сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу городского департамента полиции (ДП).
Фото из открытых источников
«Сотрудники оперативного подразделения полиции в течение дня установили и задержали автора сообщения о якобы массовых похищениях детей. Ею оказалась местная жительница, гражданка Р., 1991 года рождения. Женщина призналась, что действительно является автором данного аудисообщения, которое на самом деле вызвало в обществе необоснованную панику и страх. Гражданка Р. уточнила, что эту неподтвержденную информацию ей якобы рассказала подруга», - говорится в сообщении в пятницу.
По словам начальника управления криминальной полиции ДП Алматы Жанболата Зиадина, женщине вменяют часть 2 статьи 274 (распространение заведомо ложной информации посредством информационно-коммуникационных систем) УК РК.
Отмечается, что задержанная признала свою вину.
«Я являюсь автором. Дядя в полиции у меня не работает. Эти сведения я получила от своей знакомой. Я прошу прощения у тех жителей города Алматы, в которых вселилась паника из-за моего голосового сообщения. Я честное слово, не ожидала данную рассылку, что она попадет в соцсети и навеет на весь город страх и панику. Простите, пожалуйста», - сказала она.
3 октября в мессенджере WhatsApp стало распространяться аудо-сообщение о том, что в Жетысуском и Алатауском районах Алматы, в районе Шымбулака и в Илийском районе Алматинской области якобы пропадают дети, чьи тела, вмороженные в куски льда, якобы доставляют на грузовиках в Китай. Автор сообщения утверждала, что информация получена ей от ее дяди, являющегося сотрудником полиции.
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