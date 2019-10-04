Форум
таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: долгими зимними форумными вечерами будет что обсудить) Для меня это всё уже пройденный этап. Сейчас я взялась за ум и занята только просмотром романтических или исторических корейских...
04.10.19 22:14
abaika95
Экологи исправили ситуацию с саженцами, высаженными в полипропиленовых мешках в Костанае
Цитата-// Нормальный такой, по-настоящему хозяйский подход к деятельности, типа постоянной игры в рулетку, заметит кто-нибудь косяки или не заметит. Не заметит, значит выигрыш на базу, иначе...
04.10.19 21:55
Butch
Предполагаемый автор фейкового сообщения о похищениях детей задержана в Алматы
якобы пропадают дети, чьи тела, вмороженные в куски льда, якобы доставляют на грузовиках в Китай. Источник:www.ng.kz Вы серьезно?! Хотите людям сочинившим, а тем более поверившим и...
04.10.19 21:53
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Чувствую себя малышкой у родственников на застолье, когда тебя обсуждают а ты краснеешь и хочешь писить) Письмо не пишите, а то тов. подполковник не оценит, скажет мать перемать Абайка от...
04.10.19 21:48
Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital: Согласитесь клёвый же нурлыбот. a.radikal.ru
04.10.19 21:41
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Предполагаемый автор фейкового сообщения о похищениях детей задержана в Алматы

4 октября 2019, 13:51 |  Криминал

Предполагаемый автор фейкового сообщения о похищениях детей в разных районах города и области задержана в Алматы, сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу городского департамента полиции (ДП).

Фото из открытых источников

«Сотрудники оперативного подразделения полиции в течение дня установили и задержали автора сообщения о якобы массовых похищениях детей. Ею оказалась местная жительница, гражданка Р., 1991 года рождения. Женщина призналась, что действительно является автором данного аудисообщения, которое на самом деле вызвало в обществе необоснованную панику и страх. Гражданка Р. уточнила, что эту неподтвержденную информацию ей якобы рассказала подруга», - говорится в сообщении в пятницу.

По словам начальника управления криминальной полиции ДП Алматы Жанболата Зиадина, женщине вменяют часть 2 статьи 274 (распространение заведомо ложной информации посредством информационно-коммуникационных систем) УК РК.

 

Отмечается, что задержанная признала свою вину.

«Я являюсь автором. Дядя в полиции у меня не работает. Эти сведения я получила от своей знакомой. Я прошу прощения у тех жителей города Алматы, в которых вселилась паника из-за моего голосового сообщения. Я честное слово, не ожидала данную рассылку, что она попадет в соцсети и навеет на весь город страх и панику. Простите, пожалуйста», - сказала она.

3 октября в мессенджере WhatsApp стало распространяться аудо-сообщение о том, что в Жетысуском и Алатауском районах Алматы, в районе Шымбулака и в Илийском районе Алматинской области якобы пропадают дети, чьи тела, вмороженные в куски льда, якобы доставляют на грузовиках в Китай. Автор сообщения утверждала, что информация получена ей от ее дяди, являющегося сотрудником полиции.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
04.10.19 16:44 Мужчина, напавший на 11-летнюю девочку в Костанае, задержан полицией
04.10.19 16:31 Бабье лето вернулось: прекрасная погода порадует в выходные жителей Костанайской области
04.10.19 16:11 ХК "Горняк" взял только одно очко в выездных матчах с "Иртышом"
04.10.19 13:04 Экологи исправили ситуацию с саженцами, высаженными в полипропиленовых мешках в Костанае
04.10.19 12:38 Экс-директору "Балхаша Су" дали 3,5 года ограничения свободы за завышение тарифов
04.10.19 10:40 Смерть от взрыва смартфона: эксперты рассказали, как обезопасить себя
04.10.19 10:33 Лучшее время для прививок от гриппа назвали американские врачи
04.10.19 10:15 КГД начал платить казахстанцам по 1000 тенге за сообщения о невыдаче фискального чека
04.10.19 10:06 Как борются за жизнь городских деревьев в соседней Челябинской области
04.10.19 08:52 Отопление и горячую воду на несколько часов отключат в мкрн Юбилейный в Костанае

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ alex_60
Re: Предполагаемый автор фейкового сообщения о похищениях детей...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5198
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.10.19 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну она вот такая.
а вот эти
//Высокопоставленных полицейских задержали в Акмолинской области///
Профайл

§ Сергей_я
Re: Предполагаемый автор фейкового сообщения о похищениях детей...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2807
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 04.10.19 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Даже видео есть кстати https://pikabu.ru/story/v_kitae_poymali_prestupnikov_kotoryie_pyitalis_prodat_rebenka_na_organyi_6964246
Профайл

§ Vital
Предполагаемый автор фейкового сообщения о похищениях детей задержана в Алматы
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8079
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.10.19 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Жуткое видео. Не удевлюсь что и в нашем случае есть доля правды. Щас судя по всему на органы большой теневой бизнес построен. Ведь дети реально пропадают по всему миру. И в тоже время ростет торговля органами. И у нас на верху власти в последнее время стали поговаривать что б узаконить продажу. А с такой то коррупцией, это опасно.
Профайл

§ Сергей_я
Предполагаемый автор фейкового сообщения о похищениях детей задержана в Алматы
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2807
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 04.10.19 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Щас судя по всему на органы большой теневой бизнес построен.

да чет и не понятно как он построен. Если есть теневой бизнес продажи органов, значит нужен теневой бизнес врачей и клиник. Орган поменять не так просто. Большущая часть не подойдет.
Профайл

§ Vital
Предполагаемый автор фейкового сообщения о похищениях детей задержана в Алматы
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8079
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.10.19 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:

Я незнаю как построен. Ну есть раз спрос, мутят же. Значит днем "врач" ходит по больнице улыбается, а ночью делает в тайне операцию.
Профайл

§ Елена Пикельная
Re: Предполагаемый автор фейкового сообщения о похищениях детей...
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 285
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 04.10.19 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Щас судя по всему на органы большой теневой бизнес построен. Ведь дети реально пропадают по всему миру. И в тоже время ростет торговля органами.

Пожалуйста, не пишите ерунду. Вы думаете можно просто вырвать у трупа сердце или печень и пересадить кому угодно? Во-первых, донорский орган должен быть совместим с организмом пациента. Это проверяется по системам AB0 и HLA. Найти подходящий не так просто, поэтому люди годами стоят на очереди. И многие её не дожидаются. Во-вторых донор должен быть чист от всяких инфекций, и это тоже проверяется. В-третьих изъятый орган, даже при условии спецхранения (не в холодильнике!) живёт не долго. например, почка пригодна в течение 36 часов,сердце уже через 4 часа станет просто куском мяса. Сейчас, правда создали какой-то особый контейнер, в котором 8 часов может храниться, но всё равно это недолго. И так же для всех прочих органов. Кстати, сердце еще важно подобрать по размеру. И вы думаете, что можно просто тюкнуть человека по башке, заморозить, а потом органы брать по мере надобности? Это нонсенс. Такой труп может заинтересовать только каннибалов, но не трансплантологов.
Профайл

§ elektron
Предполагаемый автор фейкового сообщения о похищениях детей задержана в Алматы
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3616
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 04.10.19 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:

Ну зачем же Вы так на Вита? Дай бог конечно, чтоб в КЗ всё легально, официально и законно было. Но и чёрный рынок органами нельзя отрицать. На что только не идут власть и деньги имущие... Бывшая Югославия, были вполне официальные данные. Да и зачем хранить органы, можно просто кормить и в туалет водить.
Профайл

§ Butch
Re: Предполагаемый автор фейкового сообщения о похищениях детей...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 152
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 04.10.19 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
якобы пропадают дети, чьи тела, вмороженные в куски льда, якобы доставляют на грузовиках в Китай. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36342

Вы серьезно?!
Хотите людям сочинившим, а тем более поверившим и распространяющим в этот идиотский набор бессвязных слов разрешить проводить митинги????
уши свои пожалейте!!!
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Касым-Жомарт Токаев отработал первые 100 дней в должности избранного президента РК. Как вы оцениваете его пребывание на этом посту?
Положительно. Токаев выполняет предвыборные обещания в социальной сфере.
Положительно. В Казахстане происходят позитивные изменения и в политике, и в экономике.
Отрицательно. Хронические проблемы не решаются либо решаются крайне медленно.
Никак не отношусь. Не вижу никаких изменений в стране от смены главы государства.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 88
Пользователей: 3
Всего: 91

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх