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таноми52
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Экс-директору "Балхаша Су" дали 3,5 года ограничения свободы за завышение тарифов

4 октября 2019, 12:38 |  Общество

Суд вынес приговор бывшему директору КГП "Балхаш Су" акимата Балхаша Талгату Ежибаеву за злоупотребление должностными полномочиями, сообщает informburo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции.

Иллюстративное фото c сайта today.kz

Антикоррупционная служба Карагандинской области ранее завершила досудебное расследование по делу. Экс-глава "Балхаша Су" подозревался в том, что необоснованно завышал тарифную смету по коммунальным услугам на водоснабжение на 282 млн тенге. Причинённый жителям города Балхаш ущерб возмещён полностью за счёт введения компенсирующего тарифа, сообщили в антикоррупционной службе.

Приговором Балхашского городского суда Талгат Ежибаев был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3,5 года.

Также в сентябре 2019 года в Карагандинской области осудили гендиректора электросетевой компании в Жезказгане и бывшего замглавы антимонопольного органа за незаконное повышение тарифа. Главе ЖРЭК было назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на 3,5 года.
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Комментарии к новости
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§ директор пляжа
Re: Экс-директору "Балхаша Су" дали 3,5 года...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 249
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 04.10.19 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот это по-нашему! агай, воруй 250 лямов получишь 3,5 условно, своруй мешок картохи сядешь на 5 лет. Палец вверх. Весьма показательно господа. Весьма.
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§ olegggon
Re: Экс-директору "Балхаша Су" дали 3,5 года...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1022
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 04.10.19 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Газ у нас чуть ли не самый дорогой в стране. Может правоохранителям тоже взглянуть в эту сторону?
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§ юля елиссева
Экс-директору "Балхаша Су" дали 3,5 года ограничения свободы за завышение тарифов
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1297
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 04.10.19 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
Газ у нас чуть ли не самый дорогой в стране.

полагаешь что кто-то посмеет поднять руку на свата Рахата Шораза?
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