Экс-директору "Балхаша Су" дали 3,5 года ограничения свободы за завышение тарифов
Суд вынес приговор бывшему директору КГП "Балхаш Су" акимата Балхаша Талгату Ежибаеву за злоупотребление должностными полномочиями, сообщает informburo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции.
Иллюстративное фото c сайта today.kz
Антикоррупционная служба Карагандинской области ранее завершила досудебное расследование по делу. Экс-глава "Балхаша Су" подозревался в том, что необоснованно завышал тарифную смету по коммунальным услугам на водоснабжение на 282 млн тенге. Причинённый жителям города Балхаш ущерб возмещён полностью за счёт введения компенсирующего тарифа, сообщили в антикоррупционной службе.
Приговором Балхашского городского суда Талгат Ежибаев был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3,5 года.
Также в сентябре 2019 года в Карагандинской области осудили гендиректора электросетевой компании в Жезказгане и бывшего замглавы антимонопольного органа за незаконное повышение тарифа. Главе ЖРЭК было назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на 3,5 года.
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