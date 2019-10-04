Форум
таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: долгими зимними форумными вечерами будет что обсудить) Для меня это всё уже пройденный этап. Сейчас я взялась за ум и занята только просмотром романтических или исторических корейских...
04.10.19 22:14
abaika95
Экологи исправили ситуацию с саженцами, высаженными в полипропиленовых мешках в Костанае
Цитата-// Нормальный такой, по-настоящему хозяйский подход к деятельности, типа постоянной игры в рулетку, заметит кто-нибудь косяки или не заметит. Не заметит, значит выигрыш на базу, иначе...
04.10.19 21:55
Butch
Предполагаемый автор фейкового сообщения о похищениях детей задержана в Алматы
якобы пропадают дети, чьи тела, вмороженные в куски льда, якобы доставляют на грузовиках в Китай. Источник:www.ng.kz Вы серьезно?! Хотите людям сочинившим, а тем более поверившим и...
04.10.19 21:53
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Чувствую себя малышкой у родственников на застолье, когда тебя обсуждают а ты краснеешь и хочешь писить) Письмо не пишите, а то тов. подполковник не оценит, скажет мать перемать Абайка от...
04.10.19 21:48
Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital: Согласитесь клёвый же нурлыбот. a.radikal.ru
04.10.19 21:41
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Лучшее время для прививок от гриппа назвали американские врачи

4 октября 2019, 10:33 |  Общество

Американские врачи рекомендуют привиться от гриппа как можно скорее перед началом сезона, но сделать прививку "никогда не поздно". О пользе иммунизации от опасного заболевания РИА Новости рассказала главный врач Adventist HealthCare Urgent Care, специалист в области семейной медицины Амра НАСИР.

РИА Новости  Фото Ивана ПОТОЛЕВА

- Сезон гриппа продолжается с октября по апрель. В идеале вакцинация должна проходить за две недели до этого, то есть в сентябре, поскольку организму требуется две недели, чтобы развить иммунитет к вирусу. Но даже с учетом этого я считаю, что это можно сделать в любое время в сезон гриппа. Не ждите, просто сделайте. Совершенная правда, что сделать прививку никогда не поздно, - заявила она.

Как пояснил Скотт ПОЛИ из Центра по контролю и предотвращению заболеваний США, хотя в идеале вакцинацию от гриппа следует провести до конца октября, но "более поздняя вакцинация тоже будет полезна, и прививки от гриппа должны оставаться доступными в сезон гриппа - в январе или позднее".

По словам Насир, задержаться с прививкой можно, если у человека высокая температура, при этом насморк и легкий кашель – не помеха для вакцинации.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
04.10.19 16:44 Мужчина, напавший на 11-летнюю девочку в Костанае, задержан полицией
04.10.19 16:31 Бабье лето вернулось: прекрасная погода порадует в выходные жителей Костанайской области
04.10.19 16:11 ХК "Горняк" взял только одно очко в выездных матчах с "Иртышом"
04.10.19 13:51 Предполагаемый автор фейкового сообщения о похищениях детей задержана в Алматы
04.10.19 13:04 Экологи исправили ситуацию с саженцами, высаженными в полипропиленовых мешках в Костанае
04.10.19 12:38 Экс-директору "Балхаша Су" дали 3,5 года ограничения свободы за завышение тарифов
04.10.19 10:40 Смерть от взрыва смартфона: эксперты рассказали, как обезопасить себя
04.10.19 10:15 КГД начал платить казахстанцам по 1000 тенге за сообщения о невыдаче фискального чека
04.10.19 10:06 Как борются за жизнь городских деревьев в соседней Челябинской области
04.10.19 08:52 Отопление и горячую воду на несколько часов отключат в мкрн Юбилейный в Костанае

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ maxsaf
Re: Лучшее время для прививок от гриппа назвали американские...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3340
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.10.19 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
врач Adventist

Куда мир катится? (((
Профайл

§ Yorik
Re: Лучшее время для прививок от гриппа назвали американские...
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 692
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 04.10.19 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Куда мир катится?

А что Вас смущает? Названия медцентрам и в Штатах, и в Канаде тоже часто даются в честь основателей, меценатов, католических (и других) святых. Считаете, что это напрямую влияет на качество медуслуг?
Профайл

§ maxsaf
Re: Лучшее время для прививок от гриппа назвали американские...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3340
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.10.19 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:

А если светским школам начать давать имена не писателей, а святых или апостолов, повлияет это на качество образования?
Профайл

§ Yorik
Re: Лучшее время для прививок от гриппа назвали американские...
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 692
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 04.10.19 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Ответа на вопрос не увидел - что смущает-то? Так, просто слух режет? Или не смогли упустить возможность напомнить про свой лютый атеизм ?:-)
Вопросом на вопрос - в высоком обществе так не принято, знаете ли ;-)
Прямой аналогии в Вашем вопросе не увидел, но в отличие от Вас отвечу - нет, я не вижу прямой связи. Опять же - в Штатах такие примеры есть, обычные школы тоже называют в честь меценатов, святых, известных людей и т.д.
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Касым-Жомарт Токаев отработал первые 100 дней в должности избранного президента РК. Как вы оцениваете его пребывание на этом посту?
Положительно. Токаев выполняет предвыборные обещания в социальной сфере.
Положительно. В Казахстане происходят позитивные изменения и в политике, и в экономике.
Отрицательно. Хронические проблемы не решаются либо решаются крайне медленно.
Никак не отношусь. Не вижу никаких изменений в стране от смены главы государства.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 119
Пользователей: 2
Всего: 121

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх