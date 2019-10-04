Лучшее время для прививок от гриппа назвали американские врачи

Американские врачи рекомендуют привиться от гриппа как можно скорее перед началом сезона, но сделать прививку "никогда не поздно". О пользе иммунизации от опасного заболевания РИА Новости рассказала главный врач Adventist HealthCare Urgent Care, специалист в области семейной медицины Амра НАСИР.

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- Сезон гриппа продолжается с октября по апрель. В идеале вакцинация должна проходить за две недели до этого, то есть в сентябре, поскольку организму требуется две недели, чтобы развить иммунитет к вирусу. Но даже с учетом этого я считаю, что это можно сделать в любое время в сезон гриппа. Не ждите, просто сделайте. Совершенная правда, что сделать прививку никогда не поздно, - заявила она.

Как пояснил Скотт ПОЛИ из Центра по контролю и предотвращению заболеваний США, хотя в идеале вакцинацию от гриппа следует провести до конца октября, но "более поздняя вакцинация тоже будет полезна, и прививки от гриппа должны оставаться доступными в сезон гриппа - в январе или позднее".

По словам Насир, задержаться с прививкой можно, если у человека высокая температура, при этом насморк и легкий кашель – не помеха для вакцинации.