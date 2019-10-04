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Отопление и горячую воду на несколько часов отключат в мкрн Юбилейный в Костанае
Ксения РЕБИК
4 октября 2019, 08:52 | ЖКХ
Отключение произойдет сегодня, 4 октября, с 10.00 до 15.00. Об этом сообщила пресс-служба ГКП "КТЭК" на своей странице в Instagram.
Иллюстративное фото pbs.twimg.com
"Газовая служба проводит ремонт на газопроводе, подающем топливо на БМК-93. Приносим извинения за временные неудобства" - написали они в сообщении.
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