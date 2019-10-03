Видео с "замороженными детьми" заинтересовало полицию

Информация о массовом похищении детей, распространяемая в социальных сетях и мессенджерах в Алматы и Алматинской области – очередной фейк, сообщает Sputnik. Полиция ведет поиски организаторов распространения заведомо ложной информации, сообщили в пресс-службе городского правоохранительного ведомства.

Фото с сайта sputniknews.kz

В распространяемом голосовом сообщении некая женщина рассказывает о том, что в ряде районов Алматинской области и мегаполиса в последнее время участились похищения детей и подростков в возрасте от двух до шестнадцати лет.

Далее неизвестная сообщает, что в департамент полиции Алматы якобы поступило видео, снятое в Китае, где из грузовых автомобилей разгружают глыбы льда, в которых заморожены казахстанские пропавшие дети.

Распространяемое сообщение прокомментировали в алматинской полиции, назвав его фейком.

"Сведения, изложенные в сообщении, не соответствуют действительности. Ни один из указанных фактов не подтверждается", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

Целью распространения ложной информации в полиции назвали попытку создать необоснованную панику среди населения.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и пытаются установить автора ложной рассылки, для того чтобы впоследствии привлечь его к уголовной ответственности.