Видео с "замороженными детьми" заинтересовало полицию
sputniknews.kz
Информация о массовом похищении детей, распространяемая в социальных сетях и мессенджерах в Алматы и Алматинской области – очередной фейк, сообщает Sputnik. Полиция ведет поиски организаторов распространения заведомо ложной информации, сообщили в пресс-службе городского правоохранительного ведомства.
Фото с сайта sputniknews.kz
В распространяемом голосовом сообщении некая женщина рассказывает о том, что в ряде районов Алматинской области и мегаполиса в последнее время участились похищения детей и подростков в возрасте от двух до шестнадцати лет.
Далее неизвестная сообщает, что в департамент полиции Алматы якобы поступило видео, снятое в Китае, где из грузовых автомобилей разгружают глыбы льда, в которых заморожены казахстанские пропавшие дети.
Распространяемое сообщение прокомментировали в алматинской полиции, назвав его фейком.
"Сведения, изложенные в сообщении, не соответствуют действительности. Ни один из указанных фактов не подтверждается", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.
Целью распространения ложной информации в полиции назвали попытку создать необоснованную панику среди населения.
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и пытаются установить автора ложной рассылки, для того чтобы впоследствии привлечь его к уголовной ответственности.
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