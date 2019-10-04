КГД начал платить казахстанцам по 1000 тенге за сообщения о невыдаче фискального чека
Факт отказа от выдачи чека необходимо подтвердить видеозаписью, передает Informburo.kz.
Иллюстративное фото:business-vector.info
Проект "Гражданский контроль" по выявлению фактов невыдачи фискальных чеков стал республиканским, сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.
Пилотный проект с 12 августа 2019 года запустили в Нур-Султане, он продлится до конца ноября. За неполных два месяца в столице 52 жителя, которые сообщили о том, что им не выдали чеки, получили вознаграждение в размере тысячи тенге. Теперь проект решили сделать республиканским.
"С 30 сентября пилотный проект распространяется на всю территорию республики, то есть выплачивать вознаграждения (пополнение баланса мобильного телефона) людям, сообщившим о факте невыдачи чека, будут по всему Казахстану", – сообщили в КГД.
В пресс-службе добавили, что вознаграждение выплачивают только в случаях, когда есть видеозапись, на которой запечатлён факт отказа выдачи чека, а также указан адрес и название магазина, торгового дома, рынка и иные сведения, позволяющие идентифицировать продавца.
"Комитет государственных доходов призывает всех граждан РК выразить свою гражданскую позицию, проявить нулевую терпимость в отношении налогоплательщиков, скрывающих свои доходы и активно участвовать в пилотном проекте. Все направленные обращения будут отработаны органами государственных доходов", – заверили в комитете.
Видеоматериалы можно направить с помощью мобильного приложения Wipon, которое доступно в Apple store и Google play market.
"При направлении жалоб дополнительно укажите свою фамилию, имя, отчество, свой ИИН и контактный телефон. Реквизиты необходимы для выплаты вознаграждения в случае подтверждения факта нарушения", – добавили в пресс-службе.
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