3 млн тенге предложили давать молодоженам в Казахстане

В Казахстане предложили выделять 3 млн тенге из бюджета на первую свадьбу молодоженам, пишет NUR.KZ.

Иллюстративное фото: pixabay.com

Данную идею выдвинула известная журналистка и общественница Гульжан Ергалиева.

На своей странице в «Фейсбук» она опубликовала пост, в котором рассказала историю одной казахстанской семьи.

"Услышала, что одна бедная семья берет кредит в 3 млн тенге, чтобы выдать замуж дочь. Надо купить приданное, подарки кудаларга и провести узату человек на 90 - 100. Такой вот бюджет", - пишет она.

Однако, по ее словам, выяснилось, что отец семейства не имеет постоянной работы, мать работает в школе уборщицей и получает около 70 тысяч тенге.

"Спрашивается, как они будут погашать этот кредит, да еще с процентами?" - вопрошает журналист.

В такой ситуации оказываются многие казахстанские семьи, отмечает общественница.

И поскольку, зачастую люди не могут позволить себе серьезные траты на свадьбу своих детей, журналистка предложила ввести в стране так называемый «свадебный капитал».

"А если бы государство выделяло "свадебный капитал" молодым парам хотя бы в размере этих 3 млн тенге, неужели бы мы обеднели?" - пишет она.

При этом Ергалиева отметила, что эти средства должны выделяться в случае, если пара женится первый раз. На вторую женитьбу, по ее мнению, деньги выделять не стоит.

"Это как бы подарок от всего народа! Разве это не реальный шаг программы "Рухани жангыру'"- всем миром поднимать семейные очаги в стране? Чем тратить выделенные миллиарды на всякую туфту...?" - задается вопросом активистка.

Комментаторы не очень вдохновились этой идеей.

«ЗАГС, госпошлина и готово. А если лимузины, обряды и так далее, то почему государство должно оплачивать понты? На три миллиона, 3 миллиона - 30% стоимости скромной квартиры в Алматы. Зато своя квартира! А так - 3 млн в унитаз!» - пишет один из юзеров.

Кто-то же предложил определенные условия – если разведутся, возвращают двойную сумму.

Как отнесется к этой идее правительство, остается только догадываться.