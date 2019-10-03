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3 млн тенге предложили давать молодоженам в Казахстане
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3 млн тенге предложили давать молодоженам в Казахстане

3 октября 2019, 16:32 |  Общество

В Казахстане предложили выделять 3 млн тенге из бюджета на первую свадьбу молодоженам, пишет NUR.KZ.

Иллюстративное фото: pixabay.com

Данную идею выдвинула известная журналистка и общественница Гульжан Ергалиева.

На своей странице в «Фейсбук» она опубликовала пост, в котором рассказала историю одной казахстанской семьи.

 

"Услышала, что одна бедная семья берет кредит в 3 млн тенге, чтобы выдать замуж дочь. Надо купить приданное, подарки кудаларга и провести узату человек на 90 - 100. Такой вот бюджет", - пишет она.

Однако, по ее словам, выяснилось, что отец семейства не имеет постоянной работы, мать работает в школе уборщицей и получает около 70 тысяч тенге.

"Спрашивается, как они будут погашать этот кредит, да еще с процентами?" - вопрошает журналист.

В такой ситуации оказываются многие казахстанские семьи, отмечает общественница.

И поскольку, зачастую люди не могут позволить себе серьезные траты на свадьбу своих детей, журналистка предложила ввести в стране так называемый «свадебный капитал».

"А если бы государство выделяло "свадебный капитал" молодым парам хотя бы в размере этих 3 млн тенге, неужели бы мы обеднели?" - пишет она.

При этом Ергалиева отметила, что эти средства должны выделяться в случае, если пара женится первый раз. На вторую женитьбу, по ее мнению, деньги выделять не стоит.

"Это как бы подарок от всего народа! Разве это не реальный шаг программы "Рухани жангыру'"- всем миром поднимать семейные очаги в стране? Чем тратить выделенные миллиарды на всякую туфту...?" - задается вопросом активистка.

Комментаторы не очень вдохновились этой идеей.

«ЗАГС, госпошлина и готово. А если лимузины, обряды и так далее, то почему государство должно оплачивать понты? На три миллиона, 3 миллиона - 30% стоимости скромной квартиры в Алматы. Зато своя квартира! А так - 3 млн в унитаз!» - пишет один из юзеров.

Кто-то же предложил определенные условия – если разведутся, возвращают двойную сумму.

Как отнесется к этой идее правительство, остается только догадываться.
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Комментарии к новости
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§ Трэвэл
Re: 3 млн тенге предложили давать молодоженам в Казахстане
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 245
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.10.19 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эх, сейчас начнётся свадебный бум)
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§ Трэвэл
Re: 3 млн тенге предложили давать молодоженам в Казахстане
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 245
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.10.19 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Про условие при разводе вот поддерживаю.
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§ yudjin
Re: 3 млн тенге предложили давать молодоженам в Казахстане
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6126
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 03.10.19 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
выделять 3 млн тенге из бюджета

ну а чё... погужбанить-побешбармачить за народные деньги... а потом и развестись можно... тои не хуже как у других для нашего менталитета - это же самоцель... Помню сосед дочь замуж выдал... трёшку потом продали, чтобы с кредитом рассчитаться... сами в старенькую двушку переехали.
Хотя, думаю, надо условие прописывать: возвращать прогулянные деньги, в случае если ячейка общества разбежалась в течение 3-х лет.... так сказать возвратный подарочный кредит.
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§ abaika95
3 млн тенге предложили давать молодоженам в Казахстане
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 682
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.10.19 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Помню сосед дочь замуж выдал... трёшку потом продали, чтобы с кредитом рассчитаться... сами в старенькую двушку переехали//

Вот тут согласен) нет денег-не фиг понтить и закатывать дорогущие тои) немного надо поунять аппетиты) а то кучу свадеб закатят а потом администрации штурмуют дайте квартиру, дайте денег а то наши айфоны устарели)
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§ директор пляжа
Re: 3 млн тенге предложили давать молодоженам в Казахстане
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 248
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 03.10.19 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пошел жертву искать, не ну а че. Резину зимнюю куплю, в отпуск съезжу. :lol: лучше поздно/З-ляма - чем без них)
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§ директор пляжа
Re: 3 млн тенге предложили давать молодоженам в Казахстане
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 248
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 03.10.19 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
возвратный подарочный кредит.

принимая во внимание, что в любимым всеми мировом рейтинге, мы скорее значимся как страна-лидер по невыплаченным кредитам - сомнительное это предприятие. ВЕСЬМА. 8-)
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§ сайлау курманов
Re: 3 млн тенге предложили давать молодоженам в Казахстане
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3194
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 03.10.19 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рестораны и кафе забиты заявками за несколько месяцев вперёд.
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