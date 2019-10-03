Казахстанец задержан за попытку дать взятку сотруднику Челябинской таможни

Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Казахстана за дачу взятки сотруднику Челябинской таможни, сообщает dostup1.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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По версии следствия, 30 сентября 2019 года подозреваемый, находясь в здании Челябинской таможни, передал взятку в виде денег в размере $500 начальнику отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров службы таможенного контроля за то, чтобы его автомобиль не досматривали.

Сотрудник таможни от взятки отказался. Подозреваемый задержан. Идет следствие. Следствие не сообщает, находилось ли в машине казахстанца что-то, запрещенное к ввозу в Россию.