Казгидромет создал карты, по которым можно отслеживать качество воздуха и воды онлайн
На карте представлены фактические данные о концентрациях основных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 45 населённых пунктов, передает Informburo.kz.
РГП "Казгидромет" разработало интерактивные карты, по которым можно отслеживать показатели качества атмосферного воздуха и воды в Казахстане, сообщает на сайте организации.
Карты доступны по ссылке maps.hydromet.kz и на сайте Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
На интерактивных картах по качеству атмосферного воздуха представлена информация, поступающая с мобильного приложения AirKZ, где отражены фактические данные о концентрациях основных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 45 населённых пунктов:
- пыль;
- РМ 10;
- РМ 2,5;
- диоксид и оксид азота;
- оксид углерода;
- диоксид серы в зависимости от комплектации поста.
По каждому посту открывается легенда, где указаны фактические концентрации по каждому показателю, а также кратность превышения ПДК (предельно допустимые концентрации). Информация обновляется с интервалом в один час (по 84 автоматическим станциям), и три раза в сутки по 56 ручным постам.
3 октября в 10.00 на карте было отмечено превышение ПДК по H2S (сероводород) в 73,7 раза на посту ПНЗ №1 в Жамбылской области.
Скриншот с сайта maps.hydromet.kz
По качеству поверхностных вод представлена информация об уровнях загрязнения водных объектов по результатам лабораторных анализов за предыдущий месяц:
- зеленый цвет – 1 класс (чистая вода);
- бордовый цвет – выше 5 класса (наихудший уровень).
Карта загрязнённости воды / скриншот с сайта maps.hydromet.kz
Уровень загрязнения присваивается по наихудшему из всех определяемых показателей, для которого необходимо применять определённые способы очистки. К каждой точке открывается легенда, где указывается уровень загрязнения и показатель, по которому этот уровень присвоен.
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