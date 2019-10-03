Казгидромет создал карты, по которым можно отслеживать качество воздуха и воды онлайн

На карте представлены фактические данные о концентрациях основных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 45 населённых пунктов, передает Informburo.kz.

РГП "Казгидромет" разработало интерактивные карты, по которым можно отслеживать показатели качества атмосферного воздуха и воды в Казахстане, сообщает на сайте организации.

Карты доступны по ссылке maps.hydromet.kz и на сайте Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

На интерактивных картах по качеству атмосферного воздуха представлена информация, поступающая с мобильного приложения AirKZ, где отражены фактические данные о концентрациях основных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 45 населённых пунктов:

пыль;

РМ 10;

РМ 2,5;

диоксид и оксид азота;

оксид углерода;

диоксид серы в зависимости от комплектации поста.

По каждому посту открывается легенда, где указаны фактические концентрации по каждому показателю, а также кратность превышения ПДК (предельно допустимые концентрации). Информация обновляется с интервалом в один час (по 84 автоматическим станциям), и три раза в сутки по 56 ручным постам.

3 октября в 10.00 на карте было отмечено превышение ПДК по H2S (сероводород) в 73,7 раза на посту ПНЗ №1 в Жамбылской области.

Скриншот с сайта maps.hydromet.kz

По качеству поверхностных вод представлена информация об уровнях загрязнения водных объектов по результатам лабораторных анализов за предыдущий месяц:

зеленый цвет – 1 класс (чистая вода);

бордовый цвет – выше 5 класса (наихудший уровень).

Карта загрязнённости воды / скриншот с сайта maps.hydromet.kz

Уровень загрязнения присваивается по наихудшему из всех определяемых показателей, для которого необходимо применять определённые способы очистки. К каждой точке открывается легенда, где указывается уровень загрязнения и показатель, по которому этот уровень присвоен.