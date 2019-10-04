Соцопрос: 46% казахстанцев верят в силу мирных митингов
При этом большая часть участников опроса считает, что проведение митингов нужно согласовывать с властями, передает Informburo.kz.
Иллюстративное фото ©inbusiness.kz
Бюро Demoscope провело опрос среди казахстанцев об их отношении к мирным митингам.
Результаты показали, что 43% респондентов относятся к митингам положительно, 16% отрицательно, а 41% граждан выразили индифферентную позицию или затруднились с ответом.
"При этом можно допустить, что часть последних воздержалась от ответа из соображений безопасности. В любом случае можно констатировать довольно большую долю респондентов, поддерживающих мирный протест как явление и право", – сообщили авторы исследования.
Большая часть казахстанцев (46% опрошенных) выразили уверенность, что мирные собрания способны влиять на принятие государственных решений.
Оппонируют им 40% респондентов, которые считают, что митинги только дестабилизируют обстановку в стране. Остальные воздержались от оценки.
73% опрошенных считают, что проведение митингов нужно согласовывать с властями. И только 17% респондентов с ними не согласны.
"Учитывая, что казахстанцы ещё не жили де-факто в условиях развитой демократии, а также не знакомы со стандартами в области международного права, такие показатели весьма логичны", – считают в бюро Demoscope.
Ещё одним индикатором общественного настроения стал вопрос о законности и обоснованности задержаний участников митингов, не нарушавших общественный порядок.
Граждане проявляют в большей степени сочувствие к пострадавшим. 58% опрошенных казахстанцев придерживаются мнения, что активистов задерживают незаконно. Значительно меньшее число (24% респондентов) одобряют действия властей, считая митингующих нарушителями общественного порядка.
В разрезе областей больше всего не согласных с задержаниями митингующих в Атырауской области – 78%, а меньше всего (47%) – среди жителей Туркестанской и Карагандинской области.
"На восприятие казахстанцами мирного протеста как явления не могли не повлиять предыдущие политически пассивные десятилетия в стране, советское прошлое, а также прогосударственная пропаганда. Однако заметно, что восприятие протеста как легального волеизъявления граждан эволюционирует, и граждане начинают верить в его эффективность", – заключили авторы опроса.
Опрос проводили с 26 по 29 сентября 2019 года путём телефонных звонков на стационарные номера, всего было опрошено 1100 человек в 14 областях и городах республиканского значения. Максимальный размер статистической погрешности с вероятностью 95% не превышает 3%.
2 сентября президент Касым-Жомарт Токаев в своём первом послании напомнил о конституционном статусе права граждан на мирные собрания и заявил, что регулирование мирных собраний нуждается в либерализации.
"Согласно Конституции наши граждане обладают правом свободного волеизъявления. Если мирные акции не преследуют цель нарушения закона и покоя граждан, то нужно идти навстречу и в установленном законом порядке давать разрешения на их проведение, выделять для этого специальные места. Причем, не на окраинах городов", – сказал глава государства.
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