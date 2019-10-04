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Соцопрос: 46% казахстанцев верят в силу мирных митингов

4 октября 2019, 08:40 |  Общество

При этом большая часть участников опроса считает, что проведение митингов нужно согласовывать с властями, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото ©inbusiness.kz

Бюро Demoscope провело опрос среди казахстанцев об их отношении к мирным митингам.

Результаты показали, что 43% респондентов относятся к митингам положительно, 16% отрицательно, а 41% граждан выразили индифферентную позицию или затруднились с ответом.

Результаты опроса об отношении к мирным митингам

"При этом можно допустить, что часть последних воздержалась от ответа из соображений безопасности. В любом случае можно констатировать довольно большую долю респондентов, поддерживающих мирный протест как явление и право", – сообщили авторы исследования.

Большая часть казахстанцев (46% опрошенных) выразили уверенность, что мирные собрания способны влиять на принятие государственных решений.

Оппонируют им 40% респондентов, которые считают, что митинги только дестабилизируют обстановку в стране. Остальные воздержались от оценки.

73% опрошенных считают, что проведение митингов нужно согласовывать с властями. И только 17% респондентов с ними не согласны.

"Учитывая, что казахстанцы ещё не жили де-факто в условиях развитой демократии, а также не знакомы со стандартами в области международного права, такие показатели весьма логичны", – считают в бюро Demoscope.

Ещё одним индикатором общественного настроения стал вопрос о законности и обоснованности задержаний участников митингов, не нарушавших общественный порядок.

Граждане проявляют в большей степени сочувствие к пострадавшим. 58% опрошенных казахстанцев придерживаются мнения, что активистов задерживают незаконно. Значительно меньшее число (24% респондентов) одобряют действия властей, считая митингующих нарушителями общественного порядка.

В разрезе областей больше всего не согласных с задержаниями митингующих в Атырауской области – 78%, а меньше всего (47%) – среди жителей Туркестанской и Карагандинской области.

"На восприятие казахстанцами мирного протеста как явления не могли не повлиять предыдущие политически пассивные десятилетия в стране, советское прошлое, а также прогосударственная пропаганда. Однако заметно, что восприятие протеста как легального волеизъявления граждан эволюционирует, и граждане начинают верить в его эффективность", – заключили авторы опроса.

Опрос проводили с 26 по 29 сентября 2019 года путём телефонных звонков на стационарные номера, всего было опрошено 1100 человек в 14 областях и городах республиканского значения. Максимальный размер статистической погрешности с вероятностью 95% не превышает 3%.

2 сентября президент Касым-Жомарт Токаев в своём первом послании напомнил о конституционном статусе права граждан на мирные собрания и заявил, что регулирование мирных собраний нуждается в либерализации.

"Согласно Конституции наши граждане обладают правом свободного волеизъявления. Если мирные акции не преследуют цель нарушения закона и покоя граждан, то нужно идти навстречу и в установленном законом порядке давать разрешения на их проведение, выделять для этого специальные места. Причем, не на окраинах городов", – сказал глава государства.
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Комментарии к новости
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* Ваш земляк
Re: Соцопрос: 46% казахстанцев верят в силу мирных митингов
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2742
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 04.10.19 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как тебе такое,Пескарь?!
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* abaika95
Re: Соцопрос: 46% казахстанцев верят в силу мирных митингов
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 704
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.10.19 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На Украине новый майдан, скандируют Зелю геть) а сколько разговоров то было какой хороший новый демократичный президент) но что то любителям помитинговать такое спокойствие не по душе) главное буча чтоб была постоянная, видно ни всех своих "кураторов" в администрацию протащили) щас они еще какую-нибудь область потеряют)
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§ Victor Yang
Re: Соцопрос: 46% казахстанцев верят в силу мирных митингов
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11991
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.10.19 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Как тебе такое

Какое-такое?
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* Ваш земляк
Соцопрос: 46% казахстанцев верят в силу мирных митингов
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2742
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 04.10.19 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Ты заголовок прочитал?
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§ Victor Yang
Соцопрос: 46% казахстанцев верят в силу мирных митингов
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11991
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.10.19 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Ты заголовок прочитал?

И? 46% верят в силу мирных митингов. То есть, больше половины НЕ верят. Это если судить только по заголовку. Так что ты хотел сказать? И вообще - вопрос про СИЛУ МИРНЫХ митингов (что совершенно не означает, что они не должны быть санкционированы по закону), а не про право бесконтрольных, за которые ты тут радеешь.
Да и верить или не верить - личное дело каждого. И совсем не обязательно, что на самом деле будет также.
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