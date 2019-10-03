Женщина пострадала в результате хлопка газовоздушной смеси в Карасуском районе Костанайской области

Несчастный случай произошел в селе Амангельды, сообщает пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК. 33-летняя жительница получила ожоги при приготовлении пищи в результате хлопка газа.

Иллюстративное фото btv.md

Местная жительница пострадала 2 октября на веранде двухквартирного дома при приготовлении обеда. Из-за неисправности редуктора газового баллона произошла утечка газа и, как следствие, хлопок газовоздушной смеси. Женщина получила ожоги второй степени бедер и рук, поскольку пыталась тушить себя. Скорой помощью она была госпитализирована в Карасускую ЦРБ.

Сегодня, 3 октября, женщину доставят в областную больницу для прохождения дальнейшего лечения.