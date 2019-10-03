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Женщина пострадала в результате хлопка газовоздушной смеси в Карасуском районе Костанайской области

Игорь ПРАВЩИКОВ

3 октября 2019, 15:16 |  Происшествия

Несчастный случай произошел в селе Амангельды, сообщает пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК. 33-летняя жительница получила ожоги при приготовлении пищи в результате хлопка газа.

Иллюстративное фото btv.md

Местная жительница пострадала 2 октября на веранде двухквартирного дома при приготовлении обеда.  Из-за неисправности редуктора газового баллона произошла утечка газа и, как следствие, хлопок газовоздушной смеси. Женщина получила ожоги второй степени бедер и рук, поскольку пыталась тушить себя. Скорой помощью она была госпитализирована в Карасускую ЦРБ.

 

Сегодня, 3 октября, женщину доставят в областную больницу для прохождения дальнейшего лечения.
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Комментарии к новости
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§ Серый волк
Re: Женщина пострадала в результате хлопка газовоздушной смеси в...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10668
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.10.19 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Женщина получила ожоги второй степени бедер и рук, поскольку пыталась тушить себя.

Товарищи женщины! Не тушите себя! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
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§ abaika95
Re: Женщина пострадала в результате хлопка газовоздушной смеси в...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 682
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.10.19 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Товарищи женщины! Не тушите себя!//

Чет както вообще не смешно.
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§ лимон
Re: Женщина пострадала в результате хлопка газовоздушной смеси в...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1055
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 03.10.19 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
запах газе (одорант) специфичный, это надо иметь или насморк или отсутствия чувства самосохранения чтобы не учуять его
когда пользовался газом в баллонах, взял за правило, при установке редуктора обмыливать его, в запасе держал исправный редуктор и резиновые кольца-уплотнители под него
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§ elektron
Женщина пострадала в результате хлопка газовоздушной смеси в Карасуском районе Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3608
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.10.19 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
запах газе (одорант) специфичный, это надо иметь или насморк или отсутствия чувства самосохранения

бывает врождённое, бывает как осложнения после гриппа. Теряется обоняние. Но при гриппе можно и более серьёзные осложнения получить.
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§ лимон
Женщина пострадала в результате хлопка газовоздушной смеси в Карасуском районе Костанайской области
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1055
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 03.10.19 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Теряется обоняние

я бы очканул без обоняния пользоваться газом без обмыливания хотя бы и проветривания помещения
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