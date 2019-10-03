Форум
Сыкымы
"Высокая динамика снижения" - антикоррупционщики подвели итоги 9 месяцев 2019 года
98% опрошенных ответили отрицательно на вопрос, сталкивались ли они при посещении различных ведомств с необходимостью решать вопросы неформальным путем.  1) Часть опрошенных вообще не считают этот...
03.10.19 20:08
electro
Качество горячей воды улучшится после замены системы деаэрации на ТЭЦ Костаная
Как директор КТЭК, с 14 мая по 6 июня в городе провели гидравлические испытания тепловых сетей, в результате выявили 28 порывов и устранили их. :-o Здесь либо не хватает чего-то, либо что-то...
03.10.19 20:01
сайлау курманов
"Высокая динамика снижения" - антикоррупционщики подвели итоги 9 месяцев 2019 года
Что ни день, задержания чиновников разных
03.10.19 19:52
kbkz1980
Шашлыки дома
Шашлык,ни шашлык- шквал замечаний. А может нам форумчане чё нить приготовят с отчётом.Мне бы кулинарные способности Юли хотелось заценить, Когда троечки раздаёте другим,покажите свой уровень. ...
03.10.19 19:25
сайлау курманов
3 млн тенге предложили давать молодоженам в Казахстане
Рестораны и кафе забиты заявками за несколько месяцев вперёд.
03.10.19 19:07
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

"Высокая динамика снижения" - антикоррупционщики подвели итоги 9 месяцев 2019 года

Евгений ШИБАРШИН

3 октября 2019, 14:55 |  Криминал

Менее 1% опрошенных костанайцев признали, что свои вопросы в госорганах они решали через вознаграждение. Об этом сегодня, 3 октября, на брифинге сообщил и. о. руководителя управления департамента Агентства РК по противодействию коррупции в Костанайской области Рустем БОЛАТ.

Фото областного пресс-клуба

- Социологические исследования с 25 июня по 25 июля 2019 года в республике проводило агентство Transparency International, - уточнил он. - Опрос в Костанайской области проводился на основе квотной выборки по полу и возрасту, которые формировались, исходя из социально-демографического состава населения в области, в Костанае и районных центрах. В Костанайском и Мендыкаринском районах проводился контрольный опрос 80 респондентов. Всего опрошено 760 человек, что удовлетворяет 95% вероятности.

98% опрошенных ответили отрицательно на вопрос, сталкивались ли они при посещении различных ведомств с необходимостью решать вопросы неформальным путем. Только от 0,5% до 1% дали утвердительный ответ, назвав такие органы как полиция, центры занятости, государственные больницы и поликлиники, вузы и ЦОНы. Из них 56,2% в качестве формы вознаграждения за услугу, полученную коррупционным путем, назвали деньги, 22% - взаимный обмен услугами, остальные рассчитывались конфетами и цветами.

Рустем Болат /Фото Евгения ШИБАРШИНА

Как отметил и. о. руководителя управления, названные выше 98% - лучший показатель по Казахстану. На этом основании Рустем Болат сделал вывод:

- В Костанайской области исследования показали, что масштабы коррупции преувеличены и наблюдается высокая динамика снижения коррупции.

Однако этот оптимизм диссонирует со свежими фактами мздоимства, которые выявила антикоррупционная служба. О них на брифинге сообщил заместитель руководителя департамента Агентства по противодействию коррупции по Костанайской области Нуржан ШАЛОВ.

Он напомнил, что в 2019 году за взятку был осужден аким Аулиекольского района, недавно в суд передали уголовное дело на начальника отдела миграционной службы управления полиции Костаная, а также началось досудебное расследование по подозрению в получении взяток руководителями отделов строительства Рудного и Аркалыка.

- С начала 2019 года в производстве Антикоррупционной службы департамента по Костанайской области находится 194 уголовных дела, окончены производством и направлены в суд 100 дел, - привел статистику Шалов. – Основную часть зарегистрированных преступлений составляют факты взяточничества (67) и хищения бюджетных средств (11). Ущерб, причиненный государству в результате коррупционных преступлений, составляет 300 млн тенге.

В качестве мер по профилактике коррупции Шалов назвал изучение факторов риска, позволяющих выявлять причины и условия, способствующие этому явлению. В 2019 году в Костанайской области проанализировали деятельность госорганов в сферах труда, социальной защиты населения, медицинской экспертизы, таможни и государственного материального резерва, водных ресурсов. В результате выявили 147 коррупционных рисков, по ним внесли 59 рекомендаций.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
03.10.19 20:33 Видео с "замороженными детьми" заинтересовало полицию
03.10.19 19:39 Качество горячей воды улучшится после замены системы деаэрации на ТЭЦ Костаная
03.10.19 16:32 3 млн тенге предложили давать молодоженам в Казахстане
03.10.19 16:10 Казахстанец задержан за попытку дать взятку сотруднику Челябинской таможни
03.10.19 16:01 Казгидромет создал карты, по которым можно отслеживать качество воздуха и воды онлайн
03.10.19 15:44 60 педагогов наградили грамотами и нагрудными знаками за вклад в развитие образования в Костанайской области
03.10.19 15:16 Женщина пострадала в результате хлопка газовоздушной смеси в Карасуском районе Костанайской области
03.10.19 14:38 Карагусову удивило количество получателей АСП
03.10.19 13:49 Сквер возле новой школы заложили в Костанае
03.10.19 12:34 Женщина покончила с собой, спрыгнув с моста в Костанае

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Серый волк
Re: "Высокая динамика снижения" - антикоррупционщики...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10668
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.10.19 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Менее 1% опрошенных костанайцев признали, что свои вопросы в госорганах они решали через вознаграждение
Что-то коррупцией страшно пахнет этот результат... :lol:
Профайл

§ КГСПС
Re: "Высокая динамика снижения" - антикоррупционщики...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 892
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 03.10.19 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Высокая динамика снижения"/// Всё снижаемся и снижаемся...Когда же дно?!
Профайл

§ сайлау курманов
Re: "Высокая динамика снижения" - антикоррупционщики...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3194
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 03.10.19 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что ни день, задержания чиновников разных
Профайл Посетить вебсайт

§ Сыкымы
Re: "Высокая динамика снижения" - антикоррупционщики...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 994
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 03.10.19 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
98% опрошенных ответили отрицательно на вопрос, сталкивались ли они при посещении различных ведомств с необходимостью решать вопросы неформальным путем. 

1) Часть опрошенных вообще не считают этот путь "неформальным". Всё в порядке вещей: "не подмажешь - не поедешь".
2) Недоверие или неверие в анонимность опроса:
а) боязнь подставить своего "благодетеля";
б) боязнь подставить свою личную хитроопу - самая отвратная категория взяткодателей (зачем я буду стоять в очереди, я лучше взятку дам и всех обойду, мне нужней чем остальным) - тут и госорганы могут взять за ту самую хитроопу, и окружающие могут "не оценить "благой порыв".
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Касым-Жомарт Токаев отработал первые 100 дней в должности избранного президента РК. Как вы оцениваете его пребывание на этом посту?
Положительно. Токаев выполняет предвыборные обещания в социальной сфере.
Положительно. В Казахстане происходят позитивные изменения и в политике, и в экономике.
Отрицательно. Хронические проблемы не решаются либо решаются крайне медленно.
Никак не отношусь. Не вижу никаких изменений в стране от смены главы государства.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 158
Пользователей: 1
Всего: 159

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх