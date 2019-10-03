"Высокая динамика снижения" - антикоррупционщики подвели итоги 9 месяцев 2019 года
Евгений ШИБАРШИН
Менее 1% опрошенных костанайцев признали, что свои вопросы в госорганах они решали через вознаграждение. Об этом сегодня, 3 октября, на брифинге сообщил и. о. руководителя управления департамента Агентства РК по противодействию коррупции в Костанайской области Рустем БОЛАТ.
Фото областного пресс-клуба
- Социологические исследования с 25 июня по 25 июля 2019 года в республике проводило агентство Transparency International, - уточнил он. - Опрос в Костанайской области проводился на основе квотной выборки по полу и возрасту, которые формировались, исходя из социально-демографического состава населения в области, в Костанае и районных центрах. В Костанайском и Мендыкаринском районах проводился контрольный опрос 80 респондентов. Всего опрошено 760 человек, что удовлетворяет 95% вероятности.
98% опрошенных ответили отрицательно на вопрос, сталкивались ли они при посещении различных ведомств с необходимостью решать вопросы неформальным путем. Только от 0,5% до 1% дали утвердительный ответ, назвав такие органы как полиция, центры занятости, государственные больницы и поликлиники, вузы и ЦОНы. Из них 56,2% в качестве формы вознаграждения за услугу, полученную коррупционным путем, назвали деньги, 22% - взаимный обмен услугами, остальные рассчитывались конфетами и цветами.
Рустем Болат /Фото Евгения ШИБАРШИНА
Как отметил и. о. руководителя управления, названные выше 98% - лучший показатель по Казахстану. На этом основании Рустем Болат сделал вывод:
- В Костанайской области исследования показали, что масштабы коррупции преувеличены и наблюдается высокая динамика снижения коррупции.
Однако этот оптимизм диссонирует со свежими фактами мздоимства, которые выявила антикоррупционная служба. О них на брифинге сообщил заместитель руководителя департамента Агентства по противодействию коррупции по Костанайской области Нуржан ШАЛОВ.
Он напомнил, что в 2019 году за взятку был осужден аким Аулиекольского района, недавно в суд передали уголовное дело на начальника отдела миграционной службы управления полиции Костаная, а также началось досудебное расследование по подозрению в получении взяток руководителями отделов строительства Рудного и Аркалыка.
- С начала 2019 года в производстве Антикоррупционной службы департамента по Костанайской области находится 194 уголовных дела, окончены производством и направлены в суд 100 дел, - привел статистику Шалов. – Основную часть зарегистрированных преступлений составляют факты взяточничества (67) и хищения бюджетных средств (11). Ущерб, причиненный государству в результате коррупционных преступлений, составляет 300 млн тенге.
В качестве мер по профилактике коррупции Шалов назвал изучение факторов риска, позволяющих выявлять причины и условия, способствующие этому явлению. В 2019 году в Костанайской области проанализировали деятельность госорганов в сферах труда, социальной защиты населения, медицинской экспертизы, таможни и государственного материального резерва, водных ресурсов. В результате выявили 147 коррупционных рисков, по ним внесли 59 рекомендаций.
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