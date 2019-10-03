Читательский рейтинг
Женщина покончила с собой, спрыгнув с моста в Костанае
Ксения РЕБИК
3 октября 2019, 12:34 | Происшествия
Личность погибшей устанавливается.
Иллюстративное фото ng.kz
Несчастный случай произошел сегодня, 3 октября, на Большом мосту через Тобол, который находится на трассе Костанай-Затобольск. На пульт "102" в 10.16 позвонили очевидцы и сообщили, что женщина перелезает через ограждение моста.
- На место происшествия незамедлительно выехала оперативно-следственная группа, - сообщили в пресс-службе депаратмента полиции Костанайской области. - На месте, в реке Тобол, полицейские обнаружили тело.
Проводится досудебное расследование по ст. 105 УК РК (доведение до самоубийства).
Последние новости
03.10.19 20:33 Видео с "замороженными детьми" заинтересовало полицию
03.10.19 16:32 3 млн тенге предложили давать молодоженам в Казахстане
03.10.19 16:01 Казгидромет создал карты, по которым можно отслеживать качество воздуха и воды онлайн
03.10.19 15:44 60 педагогов наградили грамотами и нагрудными знаками за вклад в развитие образования в Костанайской области
03.10.19 15:16 Женщина пострадала в результате хлопка газовоздушной смеси в Карасуском районе Костанайской области
03.10.19 14:38 Карагусову удивило количество получателей АСП
03.10.19 13:49 Сквер возле новой школы заложили в Костанае
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
|
Авторизация
"Нужные деньги"
Вопрос недели
Сейчас на сайте
Гостей: 151
Пользователей: 1
Всего: 152
Вы гость здесь
Пользователей: 1
Всего: 152
Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
"Высокая динамика снижения" - антикоррупционщики подвели итоги 9 месяцев 2019 года
98% опрошенных ответили отрицательно на вопрос, сталкивались ли они при посещении различных ведомств с необходимостью решать вопросы неформальным путем. 1) Часть опрошенных вообще не считают этот...
Качество горячей воды улучшится после замены системы деаэрации на ТЭЦ Костаная
Как директор КТЭК, с 14 мая по 6 июня в городе провели гидравлические испытания тепловых сетей, в результате выявили 28 порывов и устранили их. :-o Здесь либо не хватает чего-то, либо что-то...
"Высокая динамика снижения" - антикоррупционщики подвели итоги 9 месяцев 2019 года
Что ни день, задержания чиновников разных
Шашлыки дома
Шашлык,ни шашлык- шквал замечаний. А может нам форумчане чё нить приготовят с отчётом.Мне бы кулинарные способности Юли хотелось заценить, Когда троечки раздаёте другим,покажите свой уровень. ...
3 млн тенге предложили давать молодоженам в Казахстане
Рестораны и кафе забиты заявками за несколько месяцев вперёд.