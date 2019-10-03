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Женщина покончила с собой, спрыгнув с моста в Костанае

Ксения РЕБИК

3 октября 2019, 12:34 |  Происшествия

Личность погибшей устанавливается.

Иллюстративное фото ng.kz

Несчастный случай произошел сегодня, 3 октября, на Большом мосту через Тобол, который находится на трассе Костанай-Затобольск. На пульт "102" в 10.16 позвонили очевидцы и сообщили, что женщина перелезает через ограждение моста.

 

-  На место происшествия незамедлительно выехала оперативно-следственная группа, - сообщили в пресс-службе депаратмента полиции Костанайской области. - На месте, в реке Тобол, полицейские обнаружили тело.

Проводится досудебное расследование по ст. 105 УК РК (доведение до самоубийства).
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Комментарии к новости
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§ unrepeatable
Re: Женщина покончила с собой, спрыгнув с моста в Костанае
unrepeatable


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 70
Регистрация: 11.06.18
Отправлено: 03.10.19 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ужас какой :-o
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§ директор пляжа
Re: Женщина покончила с собой, спрыгнув с моста в Костанае
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 248
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 03.10.19 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не от хорошей жизни видимо..
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§ Трэвэл
Re: Женщина покончила с собой, спрыгнув с моста в Костанае
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 245
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.10.19 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очевидцы позвонили и сообщили, что женщина перелезает... А остановиться и хоть как-то это предотвратить, не судьба что ли?
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