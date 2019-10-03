Женщина покончила с собой, спрыгнув с моста в Костанае

Личность погибшей устанавливается.

Иллюстративное фото ng.kz

Несчастный случай произошел сегодня, 3 октября, на Большом мосту через Тобол, который находится на трассе Костанай-Затобольск. На пульт "102" в 10.16 позвонили очевидцы и сообщили, что женщина перелезает через ограждение моста.

- На место происшествия незамедлительно выехала оперативно-следственная группа, - сообщили в пресс-службе депаратмента полиции Костанайской области. - На месте, в реке Тобол, полицейские обнаружили тело.

Проводится досудебное расследование по ст. 105 УК РК (доведение до самоубийства).