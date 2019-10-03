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Селфи в "маршрутке": кто из лидеров ЕАЭС поделился неформальным фото в соцсетях

3 октября 2019, 11:55 |  Государство

На фотографиях, автором которых стал премьер-министр Армении, главы государств выглядят очень эмоционально, передает Sputniknews.kz.

Яркие селфи, которые снимал на смартфон премьер-министр Армении Никол Пашинян, перепостили в соцсетях участники заседания лидеров стран ЕАЭС.

Уже 30 сентября, когда в Ереван прибыли большинство лидеров стран ЕАЭС, Никол Пашинян выложил первое селфи с главами Казахстана, Сингапура, Кыргызстана, Молдовы и ЕЭК.

Снимок набрал свыше 15 тысяч лайков. Фото перепостил у себя на странице в Facebook пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.

Касым-Жомарт Токаев, который активно пользуется Twitter-аккаунтом, на своей странице в соцсети обошелся более сдержанными фото.

 

На них он представил отчет о двусторонних встречах и участии в заседании ВЕЭС.

С утра 1 октября армянский премьер начал выходить в прямые эфиры (утро началось со встреч с Игорем Додоном и Касым-Жомарт Токаевым). Встречи с Лукашенко и Роухани Пашинян выложил в записи.

В онлайн-режиме со страницы Пашиняна освещался и весь открытый ход саммита ЕАЭС, сообщает Sputnik Армения.

Вечером глава армянского правительства выложил фото из бронированного микроавтобуса с Додоном, Токаевым, Путиным, Роухани и Жээнбековым.

Эта фотография очень скоро распространилась по армянскому сегменту Facebook и попала в соцсети стран, которые представлены на фото.

Одну из версий сделанного Пашиняном селфи (Путин и Токаев не смотрят на телефон) опубликовал и президент Молдовы Игорь Додон.

Президент Молдовы опубликовал и селфи Пашиняна, сделанное 30 сентября, а ход заседания Высшего Евразийского Совета и двусторонние встречи, в основном, представлены официальными фотографиями.

Пользователи соцсетей отметили, что на фото отсутствует президент Беларуси Александр Лукашенко. В ответ на это замечание появился мем.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в Facebook также, в основном, представил официальную хронику – фотографии с саммита ЕАЭС и двусторонних встреч.

Селфи Пашиняна понравилось даже президенту Ирана Хасану Роухани. Он перепостил публикацию Пашиняна на своем аккаунте в Twitter.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: Селфи в "маршрутке": кто из лидеров ЕАЭС поделился...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5184
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.10.19 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прикольно.
Лукашенко рулит.
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§ alex_60
Re: Селфи в "маршрутке": кто из лидеров ЕАЭС поделился...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5184
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.10.19 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
автомобили с армянскими номерами .
много стало.
раньше с немецкими были.
куда немцы свои машины девают.
выслали бы гуманитарную помощь
в виде дизельных мерседесов.
все равно пропадают.
на гуманитарную помощь таможня ноль.
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§ Серый волк
Селфи в "маршрутке": кто из лидеров ЕАЭС поделился неформальным фото в соцсетях
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10668
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.10.19 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Один из них оказывается умеет селфи делать!
Не совсем потерянные люди. :-)


[Исправлено: Серый волк, 03.10.2019 - 11:20]
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§ abaika95
Re: Селфи в "маршрутке": кто из лидеров ЕАЭС поделился...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 682
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.10.19 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Встреча значит была ниочем) раз самое запоминающиеся по итогу это сэлфи презедентов)
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§ Серый волк
Re: Селфи в "маршрутке": кто из лидеров ЕАЭС поделился...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10668
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.10.19 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нуно было этому водиле свернуть в Лаврентьевку, где достопочтенные тендерные родственники делавшего селфи ООО ВАН дорогу булыганами посыпали по разнарядке жуликантропов акимского труда.

Вот бы было весело!

Сколько бы полезных навыков освоили! Выражаться правильно, колеса менять, наконец маршрутку ремонтировать!
https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=690&storyid=25591

Батька дар речи бы потерял от такой дороги, а как обрел, так эти акимчики районные вместе с ВАНнами пятками сверкали до ближайшей румынской границы. :lol:
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