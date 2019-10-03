Селфи в "маршрутке": кто из лидеров ЕАЭС поделился неформальным фото в соцсетях
На фотографиях, автором которых стал премьер-министр Армении, главы государств выглядят очень эмоционально, передает Sputniknews.kz.
Яркие селфи, которые снимал на смартфон премьер-министр Армении Никол Пашинян, перепостили в соцсетях участники заседания лидеров стран ЕАЭС.
Уже 30 сентября, когда в Ереван прибыли большинство лидеров стран ЕАЭС, Никол Пашинян выложил первое селфи с главами Казахстана, Сингапура, Кыргызстана, Молдовы и ЕЭК.
Снимок набрал свыше 15 тысяч лайков. Фото перепостил у себя на странице в Facebook пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.
Касым-Жомарт Токаев, который активно пользуется Twitter-аккаунтом, на своей странице в соцсети обошелся более сдержанными фото.
На них он представил отчет о двусторонних встречах и участии в заседании ВЕЭС.
На заседании ВЕЭС обсудили актуальные проблемы развития союза, в том числе устранение барьеров на общем внутреннем рынке. ЕАЭС становится одним из привлекательных интеграционных объединений для взаимовыгодного сотрудничества с внешними партнерами. pic.twitter.com/V1y0EuMgjn— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) October 1, 2019
С утра 1 октября армянский премьер начал выходить в прямые эфиры (утро началось со встреч с Игорем Додоном и Касым-Жомарт Токаевым). Встречи с Лукашенко и Роухани Пашинян выложил в записи.
В онлайн-режиме со страницы Пашиняна освещался и весь открытый ход саммита ЕАЭС, сообщает Sputnik Армения.
Вечером глава армянского правительства выложил фото из бронированного микроавтобуса с Додоном, Токаевым, Путиным, Роухани и Жээнбековым.
Эта фотография очень скоро распространилась по армянскому сегменту Facebook и попала в соцсети стран, которые представлены на фото.
Одну из версий сделанного Пашиняном селфи (Путин и Токаев не смотрят на телефон) опубликовал и президент Молдовы Игорь Додон.
Президент Молдовы опубликовал и селфи Пашиняна, сделанное 30 сентября, а ход заседания Высшего Евразийского Совета и двусторонние встречи, в основном, представлены официальными фотографиями.
Пользователи соцсетей отметили, что на фото отсутствует президент Беларуси Александр Лукашенко. В ответ на это замечание появился мем.
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в Facebook также, в основном, представил официальную хронику – фотографии с саммита ЕАЭС и двусторонних встреч.
Селфи Пашиняна понравилось даже президенту Ирана Хасану Роухани. Он перепостил публикацию Пашиняна на своем аккаунте в Twitter.
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