Селфи в "маршрутке": кто из лидеров ЕАЭС поделился неформальным фото в соцсетях

На фотографиях, автором которых стал премьер-министр Армении, главы государств выглядят очень эмоционально, передает Sputniknews.kz.

Яркие селфи, которые снимал на смартфон премьер-министр Армении Никол Пашинян, перепостили в соцсетях участники заседания лидеров стран ЕАЭС.

Уже 30 сентября, когда в Ереван прибыли большинство лидеров стран ЕАЭС, Никол Пашинян выложил первое селфи с главами Казахстана, Сингапура, Кыргызстана, Молдовы и ЕЭК.

Снимок набрал свыше 15 тысяч лайков. Фото перепостил у себя на странице в Facebook пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.

Касым-Жомарт Токаев, который активно пользуется Twitter-аккаунтом, на своей странице в соцсети обошелся более сдержанными фото.

На них он представил отчет о двусторонних встречах и участии в заседании ВЕЭС.

На заседании ВЕЭС обсудили актуальные проблемы развития союза, в том числе устранение барьеров на общем внутреннем рынке. ЕАЭС становится одним из привлекательных интеграционных объединений для взаимовыгодного сотрудничества с внешними партнерами. pic.twitter.com/V1y0EuMgjn — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) October 1, 2019

С утра 1 октября армянский премьер начал выходить в прямые эфиры (утро началось со встреч с Игорем Додоном и Касым-Жомарт Токаевым). Встречи с Лукашенко и Роухани Пашинян выложил в записи.

В онлайн-режиме со страницы Пашиняна освещался и весь открытый ход саммита ЕАЭС, сообщает Sputnik Армения.

Вечером глава армянского правительства выложил фото из бронированного микроавтобуса с Додоном, Токаевым, Путиным, Роухани и Жээнбековым.