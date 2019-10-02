Керны из нового асфальта, взятые на трех улицах Костаная, исследовала спецлаборатория
Образцы нового дорожного покрытия отобрали для экспертизы сотрудники Национального центра качества дорожных активов в среду, 25 сентября. Акция проводилась в рамках меморандума с Агентством по противодействию коррупции.
Отбор делали на недавно отремонтированных дорогах Костаная - улице Павлова и проспектах Назабаева и Абая. Для этого вырезались керны, содержащие верхний и нижний слои дорожного покрытия. На месте измерили их толщину, которая оказалась в пределах нормативов.
Позже в специализированной передвижной лаборатории образцы кернов верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, выполненного из из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА-20), проверили по показателям средней плотности, водонасыщения, истинной плотности и остаточной пористости. А керны нижнего слоя асфальтобетонного покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси - по показателям средней плотности, водонасыщения и коэффициента уплотнения.
- На сегодня все исследования закончены, готовится заключение, - сообщил «НГ» 2 октября директор филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов» Комитета автомобильных дорог МИИР РКпо Костанайской области Абылайхан АЛШИНБАЕВ. - В общих черта могу сказать, что результаты проведенных испытаний показали соответствие всех вышеперечисленных показателей нормативным требованиям в пределах допуска.
Заключение по результатам экспертизы будет направлено заказчику проведения дорожных работ - отделу ЖКХ, пассажирских дорог и автомобильного транспорта акимата Костаная.
Фото из архива "НГ"
Керны из нового асфальта, взятые на трех улицах Костаная, исследовала спецлаборатория
abaika95 - Вот это по-нашему !! alex_60 будет - а то все пытается мое ПМЖ выяснить - паспорт возьму с собой .
Керны из нового асфальта, взятые на трех улицах Костаная, исследовала спецлаборатория
Цитата-// Нет конечно радушному приглашению буду рад. Может и Гога приедет!?// - На бешбармак пригласишь вместе с elektron?? Прикатывайте по весне)Макса и Дракона еще берите) пойдем всем скопом...
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf Я так понимаю , ты второй ?? Только не могу понять - почему ему надо знать кто где обитает??
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60- А что так упорно не отвечаете на мой вопрос ??******А вот почему тебе надо знать кто где обитает - что за маниакальность ??******** - а ведь так и не ответил . Ответь , и будет счастье...
Керны из нового асфальта, взятые на трех улицах Костаная, исследовала спецлаборатория
abaika95 - На бешбармак пригласишь вместе с elektron?? :lol: :lol: