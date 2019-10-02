Керны из нового асфальта, взятые на трех улицах Костаная, исследовала спецлаборатория

Образцы нового дорожного покрытия отобрали для экспертизы сотрудники Национального центра качества дорожных активов в среду, 25 сентября. Акция проводилась в рамках меморандума с Агентством по противодействию коррупции.

Отбор делали на недавно отремонтированных дорогах Костаная - улице Павлова и проспектах Назабаева и Абая. Для этого вырезались керны, содержащие верхний и нижний слои дорожного покрытия. На месте измерили их толщину, которая оказалась в пределах нормативов.

Позже в специализированной передвижной лаборатории образцы кернов верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, выполненного из из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА-20), проверили по показателям средней плотности, водонасыщения, истинной плотности и остаточной пористости. А керны нижнего слоя асфальтобетонного покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси - по показателям средней плотности, водонасыщения и коэффициента уплотнения.

- На сегодня все исследования закончены, готовится заключение, - сообщил «НГ» 2 октября директор филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов» Комитета автомобильных дорог МИИР РКпо Костанайской области Абылайхан АЛШИНБАЕВ. - В общих черта могу сказать, что результаты проведенных испытаний показали соответствие всех вышеперечисленных показателей нормативным требованиям в пределах допуска.

Заключение по результатам экспертизы будет направлено заказчику проведения дорожных работ - отделу ЖКХ, пассажирских дорог и автомобильного транспорта акимата Костаная.

Фото из архива "НГ"