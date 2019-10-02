Форум
Гога
Керны из нового асфальта, взятые на трех улицах Костаная, исследовала спецлаборатория
abaika95 - Вот это по-нашему !! alex_60 будет - а то все пытается мое ПМЖ выяснить - паспорт возьму с собой .
02.10.19 23:44
abaika95
Керны из нового асфальта, взятые на трех улицах Костаная, исследовала спецлаборатория
Цитата-// Нет конечно радушному приглашению буду рад. Может и Гога приедет!?// - На бешбармак пригласишь вместе с elektron?? Прикатывайте по весне)Макса и Дракона еще берите) пойдем всем скопом...
02.10.19 23:31
Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf Я так понимаю , ты второй ?? Только не могу понять - почему ему надо знать кто где обитает??
02.10.19 23:31
Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60- А что так упорно не отвечаете на мой вопрос ??******А вот почему тебе надо знать кто где обитает - что за маниакальность ??******** - а ведь так и не ответил . Ответь , и будет счастье...
02.10.19 23:28
Гога
Керны из нового асфальта, взятые на трех улицах Костаная, исследовала спецлаборатория
abaika95 - На бешбармак пригласишь вместе с elektron?? :lol: :lol:
02.10.19 23:24
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Керны из нового асфальта, взятые на трех улицах Костаная, исследовала спецлаборатория

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

2 октября 2019, 19:14 |  ЖКХ

Образцы нового дорожного покрытия отобрали для экспертизы сотрудники Национального центра качества дорожных активов в среду, 25 сентября. Акция проводилась в рамках меморандума с Агентством по противодействию коррупции.

Отбор делали на недавно отремонтированных дорогах Костаная - улице Павлова и проспектах Назабаева и Абая. Для этого вырезались керны, содержащие верхний и нижний слои дорожного покрытия. На месте измерили их толщину, которая оказалась в пределах нормативов.

Позже в специализированной передвижной лаборатории образцы кернов верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, выполненного из из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА-20), проверили по показателям средней плотности, водонасыщения, истинной плотности и остаточной пористости. А керны нижнего слоя асфальтобетонного покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси - по показателям средней плотности, водонасыщения и коэффициента уплотнения.

- На сегодня все исследования закончены, готовится заключение, - сообщил «НГ» 2 октября директор филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов» Комитета автомобильных дорог МИИР РКпо Костанайской области Абылайхан АЛШИНБАЕВ. - В общих черта могу сказать, что результаты проведенных испытаний показали соответствие всех вышеперечисленных показателей нормативным требованиям в пределах допуска.

Заключение по результатам экспертизы будет направлено заказчику проведения дорожных работ - отделу ЖКХ, пассажирских дорог и автомобильного транспорта акимата Костаная.

Фото из архива "НГ"
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
02.10.19 17:08 Осадки не ожидаются до конца недели - прогноз погоды в Костанае и области
02.10.19 14:38 Какие еще справки исчезнут в Казахстане
02.10.19 14:01 Практически со всеми согласовали - Жумагалиев о возврате смартфонов госслужащим
02.10.19 13:14 Школьники смогут выбирать группу по предмету "Художественный труд" независимо от пола
02.10.19 11:22 Пенсионерка погибла в сгоревшей квартире в Рудном
02.10.19 09:46 Экономист рассказал Дудю, действительно ли "доллару скоро придет конец"
02.10.19 08:59 Разрешить трансгендерный переход с 18 лет вместо 21 года предлагают в Казахстане
01.10.19 13:23 WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах
01.10.19 12:34 Подозреваемых в Казахстане не будут стричь до решения суда - Тургумбаев
01.10.19 11:09 Движение на пр. Назарбаева временно ограничат в Костанае

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

* Гога
Re: Керны из нового асфальта, взятые на трех улицах Костаная,...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1227
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 02.10.19 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
показали соответствие
--- А чего же по весне асфальт убегает вместе со снегом , а остатки уходят с летними дождями ?
Профайл

§ elektron
Re: Керны из нового асфальта, взятые на трех улицах Костаная,...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3598
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.10.19 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Позже в специализированной передвижной лаборатории образцы кернов верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, выполненного из из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА-20), проверили//

А почём сегодня можно такую лабораторию приобрести? Может свой бизнес организую... ;-)
Профайл

* abaika95
Керны из нового асфальта, взятые на трех улицах Костаная, исследовала спецлаборатория
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 658
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.10.19 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// А чего же по весне асфальт убегает вместе со снегом , а остатки уходят с летними дождями//

А что вы к нам по весне часто приезжаете?) или вы про свой город сейчас рассказываете?)
Профайл

§ elektron
Керны из нового асфальта, взятые на трех улицах Костаная, исследовала спецлаборатория
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3598
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.10.19 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А что вы к нам по весне часто приезжаете?)

А зачем приезжать? в НГ пишут, да и не только в статьях, но и форумчане.
Нет конечно радушному приглашению буду рад. ;-) :lol:
Может и Гога приедет!? ;-)
Профайл

§ Kairat stayer
Керны из нового асфальта, взятые на трех улицах Костаная, исследовала спецлаборатория
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1289
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 02.10.19 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А почём сегодня можно такую лабораторию приобрести? Может свой бизнес организую...


Отдельных сотрудников таких лаборатории уличили в коррупции.

В рейтинге стран по качеству автомобильных дорог по итогам 2018 года РК занимает не очень хорошую 106-ю позицию из 140 стран. Фактически мы находимся в аутсайдерах. И в очень значительной степени причиной тому является коррупция», – отметил первый зам.главы агенства по противодействию коррупции Бектенов. Он подчеркнул, что за последние 3,5 года в сфере строительства дорог пресечено порядка 100 коррупционных правонарушений.

«В числе разоблаченных – должностные лица "КазАвтоЖол", "КазахАвтоДор", местных исполнительных органов, Центра качества дорожных активов, сформированного на базе областных дорожных лабораторий, а также представителей других структур», – напомнил первый замглавы агентства по противодействию коррупции.

Не будем нарушать авторские права, подробнее здесь: https://www.ktk.kz/ru/newsfeed/article/2019/07/11/125126/
Профайл

§ Kairat stayer
Керны из нового асфальта, взятые на трех улицах Костаная, исследовала спецлаборатория
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1289
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 02.10.19 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как отмечено выше по индексу состояния дорог Казахстан в 2018 году занял 106-ю строчку из 140 стран по этому показателю. Сегодня, кстати по теме заметка в Литере опубликована, с конкретными цифрами, в части касающейся дорог внутреннего значения имеющие твердое покрытие. Согласно приведённым сведениям Костанайская область на 9 месте (66%) из 14 областей, на последнем ЗКО (28,7%). В первой тройке по охвату дорог с твёрдым покрытием Мангистауская (92%), Жамбылская (80,1%) и Павлодарская (80%) области.

Подробнее здесь: https://liter.kz/society/welfare/9315-pochemu-v-zko-tolko-28-dorog-vnutrennego-znacheniya-imeyut-tverdoe-pokrytie/
Профайл

§ olegggon
Re: Керны из нового асфальта, взятые на трех улицах Костаная,...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1020
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 02.10.19 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то не публиковались керны по ул. Лермонтова. Она же только вот отремонтирована. Там на перекрёстках с Баймагамбетова, с Абая внушительные ямы, очень мешающие движению. Почему их не заделывают по гарантии?
А Дощанова когда будут заделывать? Зимой что ли?
Профайл

§ elektron
Керны из нового асфальта, взятые на трех улицах Костаная, исследовала спецлаборатория
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3598
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.10.19 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Отдельных сотрудников таких лаборатории уличили в коррупции.

Да Кайрат, расстроил ты меня. Опять всё пропало :lol: (шутка)
Профайл

* Гога
Керны из нового асфальта, взятые на трех улицах Костаная, исследовала спецлаборатория
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1227
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 02.10.19 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
abaika95
- На бешбармак пригласишь вместе с elektron?? :lol: :lol:
Профайл

* abaika95
Керны из нового асфальта, взятые на трех улицах Костаная, исследовала спецлаборатория
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 658
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.10.19 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Нет конечно радушному приглашению буду рад. Может и Гога приедет!?//

- На бешбармак пригласишь вместе с elektron??

Прикатывайте по весне)Макса и Дракона еще берите) пойдем всем скопом дороги смотреть )
Профайл

* Гога
Керны из нового асфальта, взятые на трех улицах Костаная, исследовала спецлаборатория
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1227
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 02.10.19 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
abaika95
- Вот это по-нашему !! alex_60 будет - а то все пытается мое ПМЖ выяснить - паспорт возьму с собой .
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Касым-Жомарт Токаев отработал первые 100 дней в должности избранного президента РК. Как вы оцениваете его пребывание на этом посту?
Положительно. Токаев выполняет предвыборные обещания в социальной сфере.
Положительно. В Казахстане происходят позитивные изменения и в политике, и в экономике.
Отрицательно. Хронические проблемы не решаются либо решаются крайне медленно.
Никак не отношусь. Не вижу никаких изменений в стране от смены главы государства.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 84
Пользователей: 2
Всего: 86

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх