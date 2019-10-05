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сайлау курманов
Николай ВОРОНИН: Былинная история
Вроде всё хорошо, грех жаловаться, однако моему сыну уже второй год не дают квартиру по бюджету, хотя он и закончил медицинский ВУЗ и работает в самой обычной больнице , но приезжим врачам вроде всем...
05.10.19 19:42
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк: На это и расчет. Все по плану ))
05.10.19 19:21
Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Сейчас встретился с другом на вокзале в Самаре,он проводником работает.Уехал из Казахстана,собирается перевезти маму в Россию.Свой отъезд он аргументировал тем,что его задолбали все эти эксперименты...
05.10.19 19:15
Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52: Вот Яков Кедми, человек, со скандалом покинувший СССР таноми52: Уважаю я его. Более того, влюблена Ну так приезжайте в Самару на его выступление,которое будет 14.11.И будет вам...
05.10.19 19:08
Ваш земляк
Николай ВОРОНИН: Былинная история
abaika95: А вот тех кто без аргументировано "ноет" и "об**ает " любую инициативу государства как будем называть?) давайте придумаем термин) Уж не знаю,как называть этих...
05.10.19 19:05
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Когда и где смотреть бой Головкина с Деревянченко за два титула чемпиона мира и поединок казахстанца Ахмедова

5 октября 2019, 18:52 |  Спорт

В воскресенье утром, 6 октября, по казахстанскому времени Геннадий Головкин проведет свой 42-й поединок на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz. Его соперником выступит украинец Сергей Деревянченко, для которого это будет 15-й бой в профи.

Фото: boxingscene.com

Поединок за вакантные титулы IBF и IBO в среднем весе станет главным событием вечера бокса, который пройдет 5 октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

При этом в андеркарте заявлено семь поединков - в одном из них выступит казахстанец Али Ахмедов (15-0, 11 КО), который в рамках второго среднего веса встретится с американцем Эндрю Эрнандесом (20-7-2, 7 КО).

Полностью кард этого вечера бокса выглядит так:
Геннадий Головкин (39-1-1, 35 КО) - Сергей Деревянченко (13-1, 10 КО);
Иван Баранчик (19-1, 12 КО) - Габриэль Брасеро (25-3-1, 6 КО);
Исраил Мадримов (3-0, 3 КО) - Алехандро Баррера (29-5, 18 КО);
Али Ахмедов (15-0, 11 КО) - Эндрю Эрнандес (20-7-2, 9 КО);
Камиль Шеремета (20-0, 4 КО) - Оскар Кортес (27-4, 14 КО);
Брайан Себальо (10-0, 5 КО) - Хавьер Альбоника (14-2, 12 КО);
Никита Абабий (6-0, 5 КО) - Исайя Селдон (13-2-1, 4 КО);
Джо Уорд (дебют) - Марко Дельгадо (5-1, 4 КО).

По времени Нур-Султана вечер бокса Головкин - Деревянченко стартует в 05:00. Поединки главного карда начнутся в 07:00, а ориентировочно в 09:00 на ринг выйдут участники главного события. В прямом эфире это событие покажут казахстанские телеканалы Qazsport и Qazaqstan, которые начнут трансляцию в 06:00.
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