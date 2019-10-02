Форум
Гога
Керны из нового асфальта, взятые на трех улицах Костаная, исследовала спецлаборатория
abaika95 - Вот это по-нашему !! alex_60 будет - а то все пытается мое ПМЖ выяснить - паспорт возьму с собой .
02.10.19 23:44
abaika95
Керны из нового асфальта, взятые на трех улицах Костаная, исследовала спецлаборатория
Цитата-// Нет конечно радушному приглашению буду рад. Может и Гога приедет!?// - На бешбармак пригласишь вместе с elektron?? Прикатывайте по весне)Макса и Дракона еще берите) пойдем всем скопом...
02.10.19 23:31
Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf Я так понимаю , ты второй ?? Только не могу понять - почему ему надо знать кто где обитает??
02.10.19 23:31
Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60- А что так упорно не отвечаете на мой вопрос ??******А вот почему тебе надо знать кто где обитает - что за маниакальность ??******** - а ведь так и не ответил . Ответь , и будет счастье...
02.10.19 23:28
Гога
Керны из нового асфальта, взятые на трех улицах Костаная, исследовала спецлаборатория
abaika95 - На бешбармак пригласишь вместе с elektron?? :lol: :lol:
02.10.19 23:24
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Какие еще справки исчезнут в Казахстане

2 октября 2019, 14:38 |  Государство

В Казахстане планируют отменить 28 справок. Об этом сообщила председатель правления госкорпорации "Правительство для граждан" Асемгуль Балташева, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

По словам Балташевой, вслед за адресной справкой могут исчезнуть такие справки, как об отсутствии или наличии недвижимости, из психо-, нарко- и противотуберкулезного диспансеров, о регистрации в качестве безработного.

 

"Адресная справка - это только начало. Таких справок на очереди уже сейчас 28, мы планируем их просто убрать. И тогда наша жизнь будет еще немного легче. И наше время мы потратим на семью, на детей, на близких", - добавила Асемгуль Балташева.

В пресс-службе госкорпорации уточнили, что вопрос об исключении данных услуг из реестра будет вынесен на рассмотрение межведомственной комиссии по оптимизации услуг. По результатам будет принято решение, какие их этих услуг будут переведены в разряд сведений, а какие исчезнут вовсе. Вышеназванные справки находятся в ведении Минюста, Минобороны, Генеральной прокуратуры и других ведомств. 
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
02.10.19 19:14 Керны из нового асфальта, взятые на трех улицах Костаная, исследовала спецлаборатория
02.10.19 17:08 Осадки не ожидаются до конца недели - прогноз погоды в Костанае и области
02.10.19 14:01 Практически со всеми согласовали - Жумагалиев о возврате смартфонов госслужащим
02.10.19 13:14 Школьники смогут выбирать группу по предмету "Художественный труд" независимо от пола
02.10.19 11:22 Пенсионерка погибла в сгоревшей квартире в Рудном
02.10.19 09:46 Экономист рассказал Дудю, действительно ли "доллару скоро придет конец"
02.10.19 08:59 Разрешить трансгендерный переход с 18 лет вместо 21 года предлагают в Казахстане
01.10.19 13:23 WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах
01.10.19 12:34 Подозреваемых в Казахстане не будут стричь до решения суда - Тургумбаев
01.10.19 11:09 Движение на пр. Назарбаева временно ограничат в Костанае

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

* abaika95
Re: Какие еще справки исчезнут в Казахстане
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 658
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.10.19 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прекрасная новость!)
Профайл

§ alex_60
Какие еще справки исчезнут в Казахстане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5145
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.10.19 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Отправлено: 02.10.19 - 14:48 Прекрасная новость!)

За такой пост сколько платят?
Профайл

* abaika95
Какие еще справки исчезнут в Казахстане
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 658
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.10.19 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // За такой пост сколько платят?//


Смотря кто?) ГОсдеп за такое не заплатит явно, Кремль еще и вычтет из зарплаты) а вот ЦОН щас озолотит меня)
Профайл

* Гога
Re: Какие еще справки исчезнут в Казахстане
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1227
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 02.10.19 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
alex_60
abaika95 Отправлено: 02.10.19 - 11:48 Прекрасная новость!) - А у меня так !
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Касым-Жомарт Токаев отработал первые 100 дней в должности избранного президента РК. Как вы оцениваете его пребывание на этом посту?
Положительно. Токаев выполняет предвыборные обещания в социальной сфере.
Положительно. В Казахстане происходят позитивные изменения и в политике, и в экономике.
Отрицательно. Хронические проблемы не решаются либо решаются крайне медленно.
Никак не отношусь. Не вижу никаких изменений в стране от смены главы государства.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 84
Пользователей: 2
Всего: 86

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх