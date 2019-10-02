Какие еще справки исчезнут в Казахстане

В Казахстане планируют отменить 28 справок. Об этом сообщила председатель правления госкорпорации "Правительство для граждан" Асемгуль Балташева, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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По словам Балташевой, вслед за адресной справкой могут исчезнуть такие справки, как об отсутствии или наличии недвижимости, из психо-, нарко- и противотуберкулезного диспансеров, о регистрации в качестве безработного.

"Адресная справка - это только начало. Таких справок на очереди уже сейчас 28, мы планируем их просто убрать. И тогда наша жизнь будет еще немного легче. И наше время мы потратим на семью, на детей, на близких", - добавила Асемгуль Балташева.

В пресс-службе госкорпорации уточнили, что вопрос об исключении данных услуг из реестра будет вынесен на рассмотрение межведомственной комиссии по оптимизации услуг. По результатам будет принято решение, какие их этих услуг будут переведены в разряд сведений, а какие исчезнут вовсе. Вышеназванные справки находятся в ведении Минюста, Минобороны, Генеральной прокуратуры и других ведомств.