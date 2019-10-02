Какие еще справки исчезнут в Казахстане
В Казахстане планируют отменить 28 справок. Об этом сообщила председатель правления госкорпорации "Правительство для граждан" Асемгуль Балташева, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото ©Турар Казангапов
По словам Балташевой, вслед за адресной справкой могут исчезнуть такие справки, как об отсутствии или наличии недвижимости, из психо-, нарко- и противотуберкулезного диспансеров, о регистрации в качестве безработного.
"Адресная справка - это только начало. Таких справок на очереди уже сейчас 28, мы планируем их просто убрать. И тогда наша жизнь будет еще немного легче. И наше время мы потратим на семью, на детей, на близких", - добавила Асемгуль Балташева.
В пресс-службе госкорпорации уточнили, что вопрос об исключении данных услуг из реестра будет вынесен на рассмотрение межведомственной комиссии по оптимизации услуг. По результатам будет принято решение, какие их этих услуг будут переведены в разряд сведений, а какие исчезнут вовсе. Вышеназванные справки находятся в ведении Минюста, Минобороны, Генеральной прокуратуры и других ведомств.
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Керны из нового асфальта, взятые на трех улицах Костаная, исследовала спецлаборатория
abaika95 - Вот это по-нашему !! alex_60 будет - а то все пытается мое ПМЖ выяснить - паспорт возьму с собой .
Керны из нового асфальта, взятые на трех улицах Костаная, исследовала спецлаборатория
Цитата-// Нет конечно радушному приглашению буду рад. Может и Гога приедет!?// - На бешбармак пригласишь вместе с elektron?? Прикатывайте по весне)Макса и Дракона еще берите) пойдем всем скопом...
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf Я так понимаю , ты второй ?? Только не могу понять - почему ему надо знать кто где обитает??
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60- А что так упорно не отвечаете на мой вопрос ??******А вот почему тебе надо знать кто где обитает - что за маниакальность ??******** - а ведь так и не ответил . Ответь , и будет счастье...
Керны из нового асфальта, взятые на трех улицах Костаная, исследовала спецлаборатория
abaika95 - На бешбармак пригласишь вместе с elektron?? :lol: :lol: