Практически со всеми согласовали - Жумагалиев о возврате смартфонов госслужащим
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев заявил, что большая часть госорганов поддержала предложение о снятии запрета смартфонов для госслужащих, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото ©Турар Казангапов
"Постановление уже практически со всеми госорганами согласовали. В ближайшее время внесем этот документ в правительство. После утверждения, надеюсь, все эти вопросы будут отрегулированы, то есть будут разрешены (смартфоны). Уже большая часть госорганов согласовала постановление положительно", - сказал министр.
В 2018 году уже поднимался вопрос о разрешении госслужащим проносить смартфоны на работу. Тогда же тестировались варианты ограничений некоторых функций смартфонов в рабочее время. А именно установка спецприложения, которое бы блокировало фото- и видеосъемку.
Запрет на использование смартфонов, планшетов, смарт-часов в зданиях государственных органов был введен в марте 2016 года. Эта мера вводилась в связи с активным использованием госслужащими мобильных устройств для служебных целей и участившимися фактами утечки служебной информации через WhatsApp. Госслужащим разрешили использование мобильных устройств с функциями "звонок/ответ/SMS", но не оснащенных интернет-модулями, фото-, видеокамерами.
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