Школьники смогут выбирать группу по предмету "Художественный труд" независимо от пола

Ученики имеют право выбирать будущую профессию вне зависимости от их пола, считают в Министерстве образования, передает Informburo.kz.

Школьникам в Казахстане хотят дать возможность выбирать группу для занятий по предмету "Художественный труд" независимо от пола ребёнка. Поправка содержится в проекте изменений в госстандарты образования, который подготовило Министерство образования и науки.

После перехода на обновлённое содержание образования учебный предмет "Художественный труд" объединил в себе содержание предметов "Технология", и "Изобразительное искусство". Предмет нацелен на изучение видов искусства, а также приобретение бытовых и специальных навыков, навыков ведения домашнего хозяйства, пользования техникой и технологиями.

Сейчас есть два варианта учебника: для девочек и для мальчиков. Программа для мальчиков, к примеру, включает такие разделы как "Обработка материалов", "Робототехника, моделирование транспортных средств", "Ремонтно-бытовые работы", "Организация и планировка интерьера", для девочек – "Обработка текстильных материалов", "Индустрия моды, стиль и образ", "Уход за одеждой и её хранение".

В действующих госстандартах прописано, что класс для занятий по "Художественному труду" делится на группы мальчиков и девочек независимо от наполняемости класса. Это правило МОН предлагает исключить.

Целью министерство обозначило "обеспечение права выбора будущей профессии вне зависимости от гендерного принципа".