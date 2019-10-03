Очередной выпуск проекта "Первоклассники" - уже в продаже!
Номер «Нашей Газеты», который вышел сегодня, 3 октября, необычный - в нем будут опубликованы фотографии детей из городов и поселков Костанайской области, которые начали учиться в школе 1 сентября 2019 года.
Фото Ксении РЕБИК
«НГ» продолжает проект «Первоклассники»! В первом выпуске проекта приняли участие 56 первых классов из 22 школ, во втором - 22 первых класса из 10 школ. Мы сделали выводы из ошибок, допущенных в прошлом году, ограничили срок приема заявок на проект и благодаря этому смогли выделить больше места на каждую фотографию.
Зачем это нужно школам и семьям учеников? Это история. История ребенка, семьи, большого коллектива, где учат ребят. В школах эти газетные страницы могут храниться спустя много лет после того, как первоклашки, изображенные на фото, отправятся во взрослую жизнь. А сами бывшие первоклассники будут показывать газету своим детям и даже внукам.
Уважаемые папы и мамы, бабушки и дедушки! Вы сможете увидеть лица своих любимых первоклассников на страницах «Нашей Газеты» и сохранить эту страницу истории в семейном альбоме.
Купить номер "НГ" с вкладышем "Первоклассники-2019" можно во всех киосках с вывесками "Твой шанс" и "Наша Газета", а также по адресам: ул. Майлина, 2/3, пр. Аль-Фараби, 92 и ул. Амангельды, 96.
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