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03.10.19 20:08
electro
Качество горячей воды улучшится после замены системы деаэрации на ТЭЦ Костаная
Как директор КТЭК, с 14 мая по 6 июня в городе провели гидравлические испытания тепловых сетей, в результате выявили 28 порывов и устранили их. :-o Здесь либо не хватает чего-то, либо что-то...
03.10.19 20:01
сайлау курманов
"Высокая динамика снижения" - антикоррупционщики подвели итоги 9 месяцев 2019 года
Что ни день, задержания чиновников разных
03.10.19 19:52
kbkz1980
Шашлыки дома
Шашлык,ни шашлык- шквал замечаний. А может нам форумчане чё нить приготовят с отчётом.Мне бы кулинарные способности Юли хотелось заценить, Когда троечки раздаёте другим,покажите свой уровень. ...
03.10.19 19:25
сайлау курманов
3 млн тенге предложили давать молодоженам в Казахстане
Рестораны и кафе забиты заявками за несколько месяцев вперёд.
03.10.19 19:07
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Очередной выпуск проекта "Первоклассники" - уже в продаже!

3 октября 2019, 09:06 |  Общество

Номер «Нашей Газеты», который вышел сегодня, 3 октября, необычный - в нем будут опубликованы фотографии детей из городов и поселков Костанайской области, которые начали учиться в школе 1 сентября 2019 года.

Фото Ксении РЕБИК

«НГ» продолжает проект «Первоклассники»! В первом выпуске проекта приняли участие 56 первых классов из 22 школ, во втором - 22 первых класса из 10 школ. Мы сделали выводы из ошибок, допущенных в прошлом году, ограничили срок приема заявок на проект и благодаря этому смогли выделить больше места на каждую фотографию.

Зачем это нужно школам и семьям учеников? Это история. История ребенка, семьи, большого коллектива, где учат ребят. В школах эти газетные страницы могут храниться спустя много лет после того, как первоклашки, изображенные на фото, отправятся во взрослую жизнь. А сами бывшие первоклассники будут показывать газету своим детям и даже внукам.

Уважаемые папы и мамы, бабушки и дедушки! Вы сможете увидеть лица своих любимых первоклассников на страницах «Нашей Газеты» и сохранить эту страницу истории в семейном альбоме.

Купить номер "НГ" с вкладышем "Первоклассники-2019" можно во всех киосках с вывесками "Твой шанс" и "Наша Газета", а также по адресам: ул. Майлина, 2/3, пр. Аль-Фараби, 92 и ул. Амангельды, 96.
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Комментарии к новости
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§ abaika95
Re: Очередной выпуск проекта "Первоклассники" - уже в...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 682
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.10.19 - 09:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как всегда, прекрасно !)
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