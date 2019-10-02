Форум
Тот самый
Экономист рассказал Дудю, действительно ли "доллару скоро придет конец"
abaika95: Дудя не смотрю после его явно "заказных" и ангажированных выпусков о Колыме и Беслану Про Колыму заказуха? Ну да, ну да и Карлага не было, и сюда, в Кустанай, никого не...
02.10.19 13:25
Vital
Неисповедимые пути экспонатов
Насвай делали. Ух ты. Точно бесценная вещица.) [Исправлено: Vital, 02.10.2019 - 12:27]
02.10.19 13:14
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Циатат-//ты главный теперь. видать протеже есть .// Ну спасибо на добром слове)) хоть где-то я главный) мое протеже здесь же на форуме сидит, мы с ней иногда "батлимся" чтобы легенду не...
02.10.19 12:36
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
abaika95: ну почему,мне интересно) Ну вот все - смотритеradikal.ru Прямо на площади... :lol:
02.10.19 12:36
abaika95
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Цитата-//а остальным неинтересно// ну почему,мне интересно)
02.10.19 12:30
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Пенсионерка погибла в сгоревшей квартире в Рудном

2 октября 2019, 11:22 |  Происшествия

Тело 81-летней женщины нашли на месте пожара в ее собственной квартире. Об этом сообщила пресс-служба ДЧС Костанайской области.

Иллюстративное фото moe-lipetsk.ru

Пожар произошел 1 октября в 5-этажном доме на ул. Корчагина в Рудном. В квартире на 5-м этаже загорелась мебель.

 

- Тлел диван. Пожар локализован 01.50, ликвидирован в 02.11, - сообщили в пресс-слукжбе. - На месте пожара обнаружено тело хозяйки квартиры.

Из-за пожара сотрудники ДЧС эвакуировали из подъезда 13 человек, в том числе двух детей.

Причины пожара и смерти женщины еще устанавливаются.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
02.10.19 14:01 Практически со всеми согласовали - Жумагалиев о возврате смартфонов госслужащим
02.10.19 13:14 Школьники смогут выбирать группу по предмету "Художественный труд" независимо от пола
02.10.19 09:46 Экономист рассказал Дудю, действительно ли "доллару скоро придет конец"
02.10.19 08:59 Разрешить трансгендерный переход с 18 лет вместо 21 года предлагают в Казахстане
01.10.19 13:23 WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах
01.10.19 12:34 Подозреваемых в Казахстане не будут стричь до решения суда - Тургумбаев
01.10.19 11:09 Движение на пр. Назарбаева временно ограничат в Костанае
01.10.19 10:32 Когда 5G появится в регионах Казахстана
01.10.19 08:59 В Костанайской области прекратили выплату АСП 1193 семьям
30.09.19 19:42 Уничтожали улики - неизвестные сожгли незаконную свалку медицинских отходов в Костанайской области

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил правительству широко отметить в 2019 году 750-летие Золотой Орды. Считаете ли вы такое празднование необходимым для казахстанцев?
Да. Казахстанская государственность зародилась именно в период Золотой Орды.
Да. Празднование юбилея сделает Казахстан центром этнографического туризма.
Нет. Современный Казахстан не имеет никакого отношения к исторической Золотой Орде.
Нет. Праздничные мероприятия станут еще одним способом «распила» денег.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 143
Пользователей: 1
Всего: 144

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх