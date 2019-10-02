Пенсионерка погибла в сгоревшей квартире в Рудном

Тело 81-летней женщины нашли на месте пожара в ее собственной квартире. Об этом сообщила пресс-служба ДЧС Костанайской области.

Иллюстративное фото moe-lipetsk.ru

Пожар произошел 1 октября в 5-этажном доме на ул. Корчагина в Рудном. В квартире на 5-м этаже загорелась мебель.

- Тлел диван. Пожар локализован 01.50, ликвидирован в 02.11, - сообщили в пресс-слукжбе. - На месте пожара обнаружено тело хозяйки квартиры.

Из-за пожара сотрудники ДЧС эвакуировали из подъезда 13 человек, в том числе двух детей.

Причины пожара и смерти женщины еще устанавливаются.