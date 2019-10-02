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Пенсионерка погибла в сгоревшей квартире в Рудном
2 октября 2019, 11:22 | Происшествия
Тело 81-летней женщины нашли на месте пожара в ее собственной квартире. Об этом сообщила пресс-служба ДЧС Костанайской области.
Иллюстративное фото moe-lipetsk.ru
Пожар произошел 1 октября в 5-этажном доме на ул. Корчагина в Рудном. В квартире на 5-м этаже загорелась мебель.
- Тлел диван. Пожар локализован 01.50, ликвидирован в 02.11, - сообщили в пресс-слукжбе. - На месте пожара обнаружено тело хозяйки квартиры.
Из-за пожара сотрудники ДЧС эвакуировали из подъезда 13 человек, в том числе двух детей.
Причины пожара и смерти женщины еще устанавливаются.
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