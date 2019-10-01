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WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах

1 октября 2019, 13:23 |  Общество

С 1 февраля 2020 года WhatsApp перестанет поддерживать мессенджер на устаревших операционных системах, сообщает Lenta.ru со ссылкой на блог разработчиков.

Фото: Thomas White / Reuters

Изменения затронут устройства на Android и iOS, в частности поддержки лишится версия Android 2.3.x (Gingerbread), также мессенджер перестанет работать на iOS 8 2014 года.

Чтобы сохранить доступ к WhatsApp, обладателям устройств на этих версиях операционных систем следует обновиться до более поздней версии прошивки, а если это невозможно — приобрести новый телефон. Создать новые аккаунты или верифицировать уже существующие учетные записи владельцам смартфонов на Android 2.3.x и iOS 8 не удастся.

 

Разработчики также анонсировали прекращение поддержки всех версий Windows Phone. Это произойдет 31 декабря 2019 года.

WhatsApp — одно из самых популярных в мире приложений для обмена сообщениями. По данным на февраль 2018 года, мессенджером пользовались более полутора миллиардов человек.
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