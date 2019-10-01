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Когда 5G появится в регионах Казахстана

1 октября 2019, 10:32 |  Государство

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев рассказал о процедуре внедрения в Казахстане сети связи пятого поколения (5G), передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©REUTERS

По словам министра, тестовые испытания мобильной связи 5G уже проведены в Нур-Султане и Алматы, в октябре текущего года испытания планируют провести и в Шымкенте.

"В связи с большим объемом необходимых инвестиций для технологии 5G на первом этапе ее внедрение планируется в городах республиканского значения: Нур-Султан, Алматы и Шымкент", - сообщил Аскар Жумагалиев. 

 

Он дополнил, что в столице внедрение технологии 5G до конца 2021 года планируется в Назарбаев Университете и на территории EXPO, в 2022 году 5G должна появиться в аэропорту, на вокзале, в крупных торговых центрах.

"Далее с 2023 года будет проводиться работа по внедрению 5G во всех областных центрах страны", - сказал глава ведомства на заседании правительства.

По его словам, в результате проводимой работы 97 процентов населения Казахстана до конца 2022 года получат широкополосный доступ к Интернету.

"Для оставшихся 3 процентов населения будет обеспечена техническая возможность применения спутниковых технологий. Повышение доступности сети Интернет в сельских населенных пунктах является базовым элементом реализации других проектов государственной программы "Цифровой Казахстан", таких как электронное здравоохранение, оказание электронных услуг", - сказал Жумагалиев.
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Комментарии к новости
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§ директор пляжа
Re: Когда 5G появится в регионах Казахстана
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 237
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 01.10.19 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не смешили бы, до сих пор в частных секторах нет инета нормального, многие до сих пор с 3г модемами маются. Вам бы памятники 193 метровые устанавливать, чтоб из космоса видно, да пыль в глаза пускать мол и мы не отстаем. ЦыфровизацЫя.
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§ Сергей_я
Re: Когда 5G появится в регионах Казахстана
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2805
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 01.10.19 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
не смешили бы, до сих пор в частных секторах нет инета нормального, многие до сих пор с 3г модемами маются

самое интересное был в Челябинске, и там тоже самое 3g(H+) быстрее работает, чем у нас 4g. Скорости режут по максимуму.
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§ arman_kst
Re: Когда 5G появится в регионах Казахстана
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 352
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 01.10.19 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока нет смартфонов 5G в продаже
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§ Тот самый
Re: Когда 5G появится в регионах Казахстана
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 190
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 01.10.19 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
амое интересное был в Челябинске, и там тоже самое 3g(H+) быстрее работает, чем у нас 4g. Скорости режут по максимуму.


Вряд ли специально режут, экономят как обычно. Вполне может быть, что у Билайна БС подключены к коммутатору по старым РРЛ на 16/32 Мбит/с, т.е. между БС и телефоном-то может работать канал и в 15-17 Мбит/с, но абонентов много и пропускная способность делится на всех. И в 3G ограничение есть на 50 активных соединений на 1 соту, в 4G уже 500 соединений. Но в 4G и расстояние между БС и абонентом должно быть в разы меньше (2G до 30 км, 3G до 10 км, 4G - до 1 км).

В США когда дают лицензии оператору, дают и обязательства строить сеть и в неперспективных районах / населенных пунктах, потому что по законам рынка никто туда не пойдет. И будет ситуация когда и частоты отдали и связи нет. Также и у нас должны делать, лицензию взяли - значит обязуетесь обеспечить 80% покрытия населенных пунктов с населением от 1000 человек. А то даже в частный сектор областных центров не могут 4G нормальный сделать.
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