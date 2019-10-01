Когда 5G появится в регионах Казахстана

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев рассказал о процедуре внедрения в Казахстане сети связи пятого поколения (5G), передает корреспондент Tengrinews.kz.

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По словам министра, тестовые испытания мобильной связи 5G уже проведены в Нур-Султане и Алматы, в октябре текущего года испытания планируют провести и в Шымкенте.

"В связи с большим объемом необходимых инвестиций для технологии 5G на первом этапе ее внедрение планируется в городах республиканского значения: Нур-Султан, Алматы и Шымкент", - сообщил Аскар Жумагалиев.

Он дополнил, что в столице внедрение технологии 5G до конца 2021 года планируется в Назарбаев Университете и на территории EXPO, в 2022 году 5G должна появиться в аэропорту, на вокзале, в крупных торговых центрах.

"Далее с 2023 года будет проводиться работа по внедрению 5G во всех областных центрах страны", - сказал глава ведомства на заседании правительства.

По его словам, в результате проводимой работы 97 процентов населения Казахстана до конца 2022 года получат широкополосный доступ к Интернету.

"Для оставшихся 3 процентов населения будет обеспечена техническая возможность применения спутниковых технологий. Повышение доступности сети Интернет в сельских населенных пунктах является базовым элементом реализации других проектов государственной программы "Цифровой Казахстан", таких как электронное здравоохранение, оказание электронных услуг", - сказал Жумагалиев.