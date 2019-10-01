Читательский рейтинг
Движение на пр. Назарбаева временно ограничат в Костанае
Ксения РЕБИК
1 октября 2019, 11:09 | ЖКХ
Ограничение связано со строительством надземного пешеходного перехода на этом проспекте. Об этом сегодня, 1 октября, сообщили на сайте акима города.
Фото из архива "НГ"
Работы по возведению перехода продлятся со 2 по 10 октября. В связи с этим в границах улиц Доненбаева и Чекмарева будет закрыта половина проезжей части, а на второй половине организуют двустороннее движение.
Последние новости
01.10.19 13:23 WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах
01.10.19 10:32 Когда 5G появится в регионах Казахстана
01.10.19 08:59 В Костанайской области прекратили выплату АСП 1193 семьям
30.09.19 19:42 Уничтожали улики - неизвестные сожгли незаконную свалку медицинских отходов в Костанайской области
30.09.19 16:57 По ночам морозы, днями тепло: погодные контрасты первых дней октября в Костанайской области
30.09.19 15:44 Адресные справки отменят в Казахстане - МВД
30.09.19 15:24 Руководители местных структур государственных надзорных органов отчитались перед костанайскими предпринимателями
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
|
Авторизация
"Нужные деньги"
Номер карты Kaspi-gold: 5169 4931 6818 4102
Вопрос недели
Сейчас на сайте
Гостей: 149
Пользователей: 1
Всего: 150
Вы гость здесь
Пользователей: 1
Всего: 150
Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил правительству...
Он же сам ранее говорил что пора прекратить проводить имиджевые мероприятия.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Vital: Помылся, постригся с 50% скидкой? Да,Виталик. ещё завтра пойдём, в смешанную сауну. Она по средам работает... :lol: :lol: ;-)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: Бесплатно на автобусе ездил. Как и наши. Помылся, постригся с 50% скидкой?
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Заехал к знакомому Пенсионеру. Поздравил. c.radikal.ru Вот такое, кронированное дерево растёт у него на участке... :lol: :oops: ;-)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: И танкисты - тоже... Откуда знаешь. Это же секретная информация.