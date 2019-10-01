Движение на пр. Назарбаева временно ограничат в Костанае

Ограничение связано со строительством надземного пешеходного перехода на этом проспекте. Об этом сегодня, 1 октября, сообщили на сайте акима города.

Фото из архива "НГ"

Работы по возведению перехода продлятся со 2 по 10 октября. В связи с этим в границах улиц Доненбаева и Чекмарева будет закрыта половина проезжей части, а на второй половине организуют двустороннее движение.