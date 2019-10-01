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Движение на пр. Назарбаева временно ограничат в Костанае

Ксения РЕБИК

1 октября 2019, 11:09 |  ЖКХ

Ограничение связано со строительством надземного пешеходного перехода на этом проспекте. Об этом сегодня, 1 октября, сообщили на сайте акима города.

Фото из архива "НГ"

Работы по возведению перехода продлятся со 2 по 10 октября. В связи с этим в границах улиц Доненбаева и Чекмарева будет закрыта половина проезжей части, а на второй половине организуют двустороннее движение.
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Комментарии к новости
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§ Тот самый
Re: Движение на пр. Назарбаева временно ограничат в Костанае
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 190
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 01.10.19 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вроде как ориентирование схем на север - стандарт, здесь вверх ногами. И ощущение что делали схему 2 человека: один со стороны Чекмарева, второй - Гагарина-Авиационная.
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§ arman_kst
Re: Движение на пр. Назарбаева временно ограничат в Костанае
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 352
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 01.10.19 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да проезжал там. Тяжелее новичкам)
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§ директор пляжа
Движение на пр. Назарбаева временно ограничат в Костанае
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 237
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 01.10.19 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Работы по возведению перехода продлятся со 2 по 10 октября.

а перекрыли и начали уже сегодня - 1-го. Однако здравствуйте ;-)

[Исправлено: директор пляжа, 01.10.2019 - 14:04]
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