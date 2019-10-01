Среди получателей АСП обнаружили семью, у которой есть коттедж, автомобиль, магазин и сельхозтехника, передает Informburo.kz

В Костанайской области проверили 2439 семей на предмет правомерности получения адресной социальной помощи, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК. По итогам проверки 116 семьям приостановили выплаты, 1193 семьям – прекратили.

Наиболее распространённым нарушением оказалось сокрытие реальных доходов при назначении АСП.

"Многодетной семье из Сарыкольского района была назначена ежемесячная помощь в размере 88 480 тенге. Глава семьи указал, что зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, и представил налоговую декларацию с нулевым доходом. Позже мы выявили, что семья в собственности имеет двухэтажный коттедж, продуктовый магазин, автомобиль Volkswagen и сельхозтехнику. Семье после перерасчёта отказано в получении АСП", – сообщил заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Костанайской области Максим Устинов.

Он добавил, что местные исполнительные органы принимают меры по возвращению неправомерно назначенных выплат.

В Костанайской области адресную социальную помощь получают 11 238 семей – 49 089 человек.

В пресс-службе министерства напомнили, что в ходе проверок выявили более 73 тысяч получателей адресной социальной помощи, которые представили недостоверные сведения о доходах.