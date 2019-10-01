Среди получателей АСП обнаружили семью, у которой есть коттедж, автомобиль, магазин и сельхозтехника, передает Informburo.kz
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В Костанайской области проверили 2439 семей на предмет правомерности получения адресной социальной помощи, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК. По итогам проверки 116 семьям приостановили выплаты, 1193 семьям – прекратили.
Наиболее распространённым нарушением оказалось сокрытие реальных доходов при назначении АСП.
"Многодетной семье из Сарыкольского района была назначена ежемесячная помощь в размере 88 480 тенге. Глава семьи указал, что зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, и представил налоговую декларацию с нулевым доходом. Позже мы выявили, что семья в собственности имеет двухэтажный коттедж, продуктовый магазин, автомобиль Volkswagen и сельхозтехнику. Семье после перерасчёта отказано в получении АСП", – сообщил заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Костанайской области Максим Устинов.
Он добавил, что местные исполнительные органы принимают меры по возвращению неправомерно назначенных выплат.
В Костанайской области адресную социальную помощь получают 11 238 семей – 49 089 человек.
В пресс-службе министерства напомнили, что в ходе проверок выявили более 73 тысяч получателей адресной социальной помощи, которые представили недостоверные сведения о доходах.
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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Vital: Помылся, постригся с 50% скидкой? Да,Виталик. ещё завтра пойдём, в смешанную сауну. Она по средам работает... :lol: :lol: ;-)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: Бесплатно на автобусе ездил. Как и наши. Помылся, постригся с 50% скидкой?
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: И танкисты - тоже... Откуда знаешь. Это же секретная информация.