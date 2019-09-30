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У кого отключат электроэнергию в первые дни октября в Костанае
Ксения РЕБИК
30 сентября 2019, 16:23 | ЖКХ
С 1 по 7 октября электроэнергию будут отключать в трех районах города. Как сообщается на сайте акима города, это связано с ремонтными работами на подстанциях.
Иллюстративное фото ng.kz
Отключения коснутся абонентов, проживающих и работающих по следующим адресам:
ТП-40 (ремонтные работы на подстанции)
1 и 2 октября 2019 годас 10:00 до 18:00
- Казавтодор по ул. Хакимжановой 7,
- Канцентр по ул. Хакимжановой 11,
- ресторан «Винчестер».
Спальный сектор:
- ул. Алтынсарина 13,
- ул. Хакимжанова 26.
КТП-702 (ремонтные работы на подстанции)
3 октября 2019 года с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Мира 11-20,
- ул. Рудненская 8а-18а, 18б.
КТП-715 (ремонтные работы на подстанции)
4 и 7 октября 2019 года с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Тухачевского 1-8-19,
- ул. Иноземцева 3-22,
- ул. Кравцова 2-33,
- ул. Миляева 1-22.
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