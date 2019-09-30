У кого отключат электроэнергию в первые дни октября в Костанае

С 1 по 7 октября электроэнергию будут отключать в трех районах города. Как сообщается на сайте акима города, это связано с ремонтными работами на подстанциях.

Иллюстративное фото ng.kz

Отключения коснутся абонентов, проживающих и работающих по следующим адресам:

ТП-40 (ремонтные работы на подстанции)

1 и 2 октября 2019 годас 10:00 до 18:00

Казавтодор по ул. Хакимжановой 7,

Канцентр по ул. Хакимжановой 11,

ресторан «Винчестер».

Спальный сектор:

ул. Алтынсарина 13,

ул. Хакимжанова 26.

КТП-702 (ремонтные работы на подстанции)

3 октября 2019 года с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Мира 11-20,

ул. Рудненская 8а-18а, 18б.

КТП-715 (ремонтные работы на подстанции)

4 и 7 октября 2019 года с 10:00 до 18:00

Частный сектор: