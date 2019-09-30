Адресные справки отменят в Казахстане - МВД
Министерство внутренних дел переведет в электронный формат выдачу данных о регистрации граждан, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД.
Фото: egov.kz
Отмечается, что выдача данных о регистрации граждан является одной из самых востребованных государственных услуг. Ежегодно населением запрашивается более 10 миллионов адресных справок в государственные органы и организации для получения документов, льгот, пособий и других услуг. При устройстве на работу, в школы, детсады, поликлиники, банки граждане вынуждены постоянно обращаться в ЦОН, госорганы, терять время в очередях.
"МВД интегрировало свои базы данных с другими государственными органами, что упростило механизм оказания государственных услуг населению. В частности, полностью отменяется выдача адресных справок, так как эти данные есть уже в базах всех госорганов.
В целях исключения бумажной волокиты и сокращения времени получения государственных услуг адресная справка теперь запрашиваться не будет", - сообщили в ведомстве.
В министерстве подчеркнули, что сейчас вносятся соответствующие поправки в нормативно-правовые акты.
"При этом сами граждане сведения об адресе регистрации могут проверять у себя в личном кабинете на портале "электронного правительства". Собственники жилья также могут проверить через портал или мобильное приложение "электронного правительства" сведения о лицах, зарегистрированных у них по адресу. Отмена выдачи адресных справок сократит излишний бумажный документооборот и необходимость гражданам обращаться в ЦОНы за справками.
Кроме того, МВД упрощен и оптимизирован ряд других государственных услуг, связанных с регистрацией граждан", - отмечается в сообщении.
До конца года в МВД пообещали перевести в электронный формат еще восемь услуг населению в рамках программы "Цифровой Казахстан". Таким образом, порядка 90 процентов государственных услуг, оказываемых населению МВД, будет автоматизировано.
Ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев сообщал, что госорганы нашли решение для того, чтобы не отправлять казахстанцев в ЦОНы для получения адресных справок. Требование адресных справок Жумагалиев назвал "бюрократией".
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