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таноми52
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таноми52
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В Казахстане пенсионеры и пожизненно заключенные живут на одинаковые суммы

30 сентября 2019, 14:40 |  Государство

156 256 500 тенге тратится на содержание всех пожизненно заключенных в Казахстане. На содержание одного осужденного в сутки тратится 2 854 тенге. В эту сумму входят затраты на питание, медикаменты, коммунально-бытовые затраты, вещевое довольствие и т.п, передает Zakon.kz.

В соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом Республики Казахстан отдельно от других осужденных в учреждениях чрезвычайной безопасности отбывают наказание осужденные к пожизненному лишению свободы, а также осужденные, которым смертная казнь в порядке помилования заменена пожизненным лишением свободы.

 

Согласно данным МВД РК, на сегодняшний день общее число пожизненно заключенных составляет 150 человек. В Казахстане имеется два учреждения для отбывания наказания таких осужденных: УК-161/3 (г. Житикара, более известное как "Черный беркут") и УК-161/12 (г. Аркалык).

На содержание одного осужденного в сутки тратится 2 854 тенге. В эту сумму входят затраты на питание, медикаменты, коммунально-бытовые затраты, вещевое довольствие и т.п.

Содержание одного осужденного в месяц составляет 85 620 тенге.

К слову, средний размер пенсий в Казахстане – 85 785 тенге.

Размер государственного пособия многодетным семьям (без учета АСП) – 10 504 тенге.

Работник ЖКХ зарабатывает от 50 тысяч тенге.

Минимальный размер заработной платы в 2019 году - 42 500 тенге.

То есть, тот же самый сантехник, который устранит аварию в вашей квартире в случае чего, зарабатывает меньше, чем тратится на содержание одного уголовного преступника.
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§ Змея Подколодная
Re: В Казахстане пенсионеры и пожизненно заключенные живут на...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 726
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 30.09.19 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пуля + зарплата палачу + зеленка= дешевле выходит. У нас там контингент начитанный, в библиотеке много времени проводит, книжки правильные там читает. Права свои хорошо знает. Яблоко в обед не дадут- сразу забастовочку запилят. Почему нет трудовых лагерей? Че заработал- то и пожрал. Накорми себя и тяжелостатейника. А то прямо пионерский лагерь Артек.
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§ сайлау курманов
Re: В Казахстане пенсионеры и пожизненно заключенные живут на...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3189
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 30.09.19 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сразу вспомнил про Челах, одному богу ведомо что там было
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