В Казахстане пенсионеры и пожизненно заключенные живут на одинаковые суммы

156 256 500 тенге тратится на содержание всех пожизненно заключенных в Казахстане. На содержание одного осужденного в сутки тратится 2 854 тенге. В эту сумму входят затраты на питание, медикаменты, коммунально-бытовые затраты, вещевое довольствие и т.п, передает Zakon.kz.

В соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом Республики Казахстан отдельно от других осужденных в учреждениях чрезвычайной безопасности отбывают наказание осужденные к пожизненному лишению свободы, а также осужденные, которым смертная казнь в порядке помилования заменена пожизненным лишением свободы.

Согласно данным МВД РК, на сегодняшний день общее число пожизненно заключенных составляет 150 человек. В Казахстане имеется два учреждения для отбывания наказания таких осужденных: УК-161/3 (г. Житикара, более известное как "Черный беркут") и УК-161/12 (г. Аркалык).

На содержание одного осужденного в сутки тратится 2 854 тенге. В эту сумму входят затраты на питание, медикаменты, коммунально-бытовые затраты, вещевое довольствие и т.п.

Содержание одного осужденного в месяц составляет 85 620 тенге.

К слову, средний размер пенсий в Казахстане – 85 785 тенге.

Размер государственного пособия многодетным семьям (без учета АСП) – 10 504 тенге.

Работник ЖКХ зарабатывает от 50 тысяч тенге.

Минимальный размер заработной платы в 2019 году - 42 500 тенге.

То есть, тот же самый сантехник, который устранит аварию в вашей квартире в случае чего, зарабатывает меньше, чем тратится на содержание одного уголовного преступника.