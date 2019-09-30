В Казахстане пенсионеры и пожизненно заключенные живут на одинаковые суммы
156 256 500 тенге тратится на содержание всех пожизненно заключенных в Казахстане. На содержание одного осужденного в сутки тратится 2 854 тенге. В эту сумму входят затраты на питание, медикаменты, коммунально-бытовые затраты, вещевое довольствие и т.п, передает Zakon.kz.
В соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом Республики Казахстан отдельно от других осужденных в учреждениях чрезвычайной безопасности отбывают наказание осужденные к пожизненному лишению свободы, а также осужденные, которым смертная казнь в порядке помилования заменена пожизненным лишением свободы.
Согласно данным МВД РК, на сегодняшний день общее число пожизненно заключенных составляет 150 человек. В Казахстане имеется два учреждения для отбывания наказания таких осужденных: УК-161/3 (г. Житикара, более известное как "Черный беркут") и УК-161/12 (г. Аркалык).
На содержание одного осужденного в сутки тратится 2 854 тенге. В эту сумму входят затраты на питание, медикаменты, коммунально-бытовые затраты, вещевое довольствие и т.п.
Содержание одного осужденного в месяц составляет 85 620 тенге.
К слову, средний размер пенсий в Казахстане – 85 785 тенге.
Размер государственного пособия многодетным семьям (без учета АСП) – 10 504 тенге.
Работник ЖКХ зарабатывает от 50 тысяч тенге.
Минимальный размер заработной платы в 2019 году - 42 500 тенге.
То есть, тот же самый сантехник, который устранит аварию в вашей квартире в случае чего, зарабатывает меньше, чем тратится на содержание одного уголовного преступника.
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