Эксперты: Перспективы для тенге значительно ухудшились

В Ассоциации финансистов Казахстана высказались о текущей ситуации с курсом тенге, а также указали на то, что Нацбанк не исключает выход инфляции за пределы установленного коридора 4-6% в первом квартале 2020 года, передает NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Как отметили в организации, ввиду ухудшения внешнего фона национальная валюта завершила прошлую неделю ослаблением.

Так, по итогам торгов на бирже в пятницу пара USD/KZT закрылась на уровне 387,73, тогда как накануне показатель был 387,53 тенге за доллар.

Как предполагают эксперты, в краткосрочной перспективе вероятно продолжение консолидации пары USD/KZT на текущих уровнях при стабилизации внешнего фона.

Также в АФК указали на важное событие, которое произошло на прошлой неделе - Нацбанк не исключил, что уровень инфляции в начале следующего года может выйти за пределы установленного коридора 4-6%.

"В этом случае регулятор продолжит ужесточение денежно-кредитных условий", - предположили специалисты.

В то же время, как пишет Tengrinews.kz, эксперты ассоциации считают, что с точки зрения внешних факторов перспективы для тенге значительно ухудшились.

В частности, они высказали опасения по поводу торговой войны между США и Китаем. Также, по их мнению, существует ряд других факторов, свидетельствующих об ухудшении перспектив роста мировой экономики.

И, если темпы роста спроса на нефть замедлятся, то это уже прямая угроза для Казахстана. Ведь обычно при такой ситуации инвесторы "пережидают бурю" в безопасных активах, а активы и валюты развивающихся рынков теряют свою привлекательность.

В итоге, специалисты пришли к выводу, что экономические и геополитические проблемы крупнейших стран, безрадостные перспективы нефтяного рынка и повышенные девальвационные и инфляционные ожидания среди казахстанцев могут продолжить оказывать давление на стоимость тенге в ближайшем будущем.