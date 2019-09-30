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Эксперты: Перспективы для тенге значительно ухудшились

30 сентября 2019, 14:21 |  Общество

В Ассоциации финансистов Казахстана высказались о текущей ситуации с курсом тенге, а также указали на то, что Нацбанк не исключает выход инфляции за пределы установленного коридора 4-6% в первом квартале 2020 года, передает NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Как отметили в организации, ввиду ухудшения внешнего фона национальная валюта завершила прошлую неделю ослаблением.

Так, по итогам торгов на бирже в пятницу пара USD/KZT закрылась на уровне 387,73, тогда как накануне показатель был 387,53 тенге за доллар.

Как предполагают эксперты, в краткосрочной перспективе вероятно продолжение консолидации пары USD/KZT на текущих уровнях при стабилизации внешнего фона.

Также в АФК указали на важное событие, которое произошло на прошлой неделе - Нацбанк не исключил, что уровень инфляции в начале следующего года может выйти за пределы установленного коридора 4-6%.

"В этом случае регулятор продолжит ужесточение денежно-кредитных условий", - предположили специалисты.

В то же время, как пишет Tengrinews.kz, эксперты ассоциации считают, что с точки зрения внешних факторов перспективы для тенге значительно ухудшились.

В частности, они высказали опасения по поводу торговой войны между США и Китаем. Также, по их мнению, существует ряд других факторов, свидетельствующих об ухудшении перспектив роста мировой экономики.

И, если темпы роста спроса на нефть замедлятся, то это уже прямая угроза для Казахстана. Ведь обычно при такой ситуации инвесторы "пережидают бурю" в безопасных активах, а активы и валюты развивающихся рынков теряют свою привлекательность.

В итоге, специалисты пришли к выводу, что экономические и геополитические проблемы крупнейших стран, безрадостные перспективы нефтяного рынка и повышенные девальвационные и инфляционные ожидания среди казахстанцев могут продолжить оказывать давление на стоимость тенге в ближайшем будущем.
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Комментарии к новости
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§ Vital
Re: Эксперты: Перспективы для тенге значительно ухудшились
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8056
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.09.19 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
драгдруг, посмотри у себя местную прессу. Там у вас че нибудь пишут про то, что цены растут и евро просидает? И что виноваты в этом Китай и США. Глянь.
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§ abaika95
Re: Эксперты: Перспективы для тенге значительно ухудшились
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 628
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.09.19 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аукнутся нам еще терки между Хуситами и Саудитами)
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§ Змея Подколодная
Re: Эксперты: Перспективы для тенге значительно ухудшились
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 726
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 30.09.19 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На нефтяном подсосе тяжко сидеть. Производства нет. Курс доллара частично скачет от цены на нефть. Ну и всемогущая рука Кремля естественно. Депозиты в баксятине надо держать. Кто в офшоры не вывел)))
Ваш выход, Абайка. Расскажите нам, что или кто формирует курс доллара и цены на хлеб)))
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§ abaika95
Эксперты: Перспективы для тенге значительно ухудшились
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 628
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.09.19 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Ваш выход, Абайка. Расскажите нам//

#2
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* drakon
Эксперты: Перспективы для тенге значительно ухудшились
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17442
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.09.19 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
драгдруг, посмотри у себя местную прессу

Виталик, сегодня у нас за 1Евро, дают 1.0916 доляров.
Немного Евро - повысился.
Просто нужно, производить товары,
продавать. А не сидеть и ждать,
когда цена на нефть - повысится...
:-o
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* drakon
Эксперты: Перспективы для тенге значительно ухудшились
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17442
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.09.19 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Абайка. Расскажите нам, что или кто формирует курс доллара и цены на хлеб)))

Цитата:
abaika95:
#2

Цены на хлеб в Казахстане формируютЦитата:
abaika95:
Хуситами и Саудитами)

Короче хуситы с саудитами... :lol: :oops:
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§ Змея Подколодная
Эксперты: Перспективы для тенге значительно ухудшились
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 726
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 30.09.19 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Просто нужно, производить товары,

Абайка пишет, что Россияне колоннами едут к нам за товаром. Значит производим и продаем. Вы тоже к нам за чаем и водкой приезжайте, а то Россияне " не вывозят коляску". )
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§ abaika95
Эксперты: Перспективы для тенге значительно ухудшились
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 628
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.09.19 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // то Россияне " не вывозят коляску//

Немцы на просрочке сидят) им наши продукты не нужны)
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§ Маркс
Эксперты: Перспективы для тенге значительно ухудшились
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 536
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 30.09.19 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НГ:
В итоге, специалисты пришли к выводу, что экономические и геополитические проблемы крупнейших стран, безрадостные перспективы нефтяного рынка и повышенные девальвационные и инфляционные ожидания среди казахстанцев могут продолжить оказывать давление на стоимость тенге в ближайшем будущем.

Ну зачем нужно было обращаться за прогнозом к специалистам и отвлекать их от насущных дел созерцания валютных перспектив? Такие прогнозы легко мог бы склепать любой мало-мальски грамотный гражданин, имеющий под рукой подходящий бредогенератор:

Идейные соображения высшего порядка, а также постоянное информационно-пропагандистское обеспечение деятельности нацбанка в значительной степени обуславливает создание существующих финансовых и административных условий. Hе следует, однако, забывать, что посколькy не только эзотеpический, но и экзистенциальный аппеpцепциониpованный фактор антецедентно пассивизиpованный высокоматеpиальной сyбстанцией, играет важную роль в формировании курсов, абсолютно нефyнкциональных в yсловиях абстpактного хаоса рынка валют.

Равным образом, каждый индивидyyм, кpитически мотивиpyющий абстpакцию, обладает пpизматической идиосинхpацией начисленных без НДС коллизий методом ребилла отложенных реквестов. Пpактически, антагонистический дискpедитизм в значительной степени обуславливает создание в банковском секторе конвеpгенционного пpостpанства пpи наличии детектоpно-аpхаического дистpибyтивного обpаза финансовых ассоциаций.

Исходя из этого, мы пpишли к выводy, что перспективы тенге в условиях конвеpгенции дегpадиpyют в эксгибиционном напpавлении паллиативной деятельности и могут инбабyлиpовать комплексный моpфоз, причем, довольно внезапно.
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§ Vital
Эксперты: Перспективы для тенге значительно ухудшились
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8056
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.09.19 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну мы много уже че производим. Только это нам чёт непомогает. Может проблема в чиновниках, например в таких как рудненских с их колесом.
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§ Butch
Эксперты: Перспективы для тенге значительно ухудшились
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 148
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 30.09.19 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Ну Вы это, не больно-то того этого. Это ж блин вкалывать по 25 часов в сутки надо, да занедорого пока нормально не ракрутишься. Как говорится - "это не наш метод"
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§ abaika95
Эксперты: Перспективы для тенге значительно ухудшились
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 628
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.09.19 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата -// Ну зачем нужно было обращаться за прогнозом к специалистам и отвлекать их от насущных дел созерцания//

Да нужно было к вам обратиться) только вот копировать текст с пикабу ни к чему было) вы и так могли "забубенисто" расписать всю ситуацию)
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* drakon
Эксперты: Перспективы для тенге значительно ухудшились
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17442
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.09.19 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Немцы на просрочке сидят) им наши продукты не нужны)

Сидят на просрочке потому, что в EU -
ПЕРЕПРОИЗВОДСТВО товаров. Не всё успевают
продать. Потому - уценяют. И люди, не
только бедные, покупают их.
Я уже съел свои уценённые наполовину,
фрикадельки. Вот в Руссмаге пропали,
не завозят Костанайские конфеты.
Говорят в цене - не сошлись. Вот и
потеряли ещё один рынок.
А "Рахатовские", конфеты - есть...
:lol: :lol: :oops:
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§ abaika95
Эксперты: Перспективы для тенге значительно ухудшились
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 628
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.09.19 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Сидят на просрочке потому, что в EU -ПЕРЕПРОИЗВОДСТВО товаров. Не всё успеваютпродать. Потому - уценяют. И люди, нетолько бедные, покупают их//

Да да конечно)

Цитата- // Вот в Руссмаге пропали,не завозят Костанайские конфеты.Говорят в цене - не сошлись. Вот ипотеряли ещё один рынок.А "Рахатовские", конфеты - есть...//

Ну Рахатовские раза в два отстойнее наших это и понятно что они по цене сошлись) потеряли рынок где товары продают с 50 процентной скидкой?) потомучто в Русмаге дороже никто не возьмет ?) ну нашим наверно такой бизнес не выгоден, тут и на СНГ хватит отгрузки)
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* drakon
Эксперты: Перспективы для тенге значительно ухудшились
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17442
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.09.19 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
выгоден, тут и на СНГ хватит отгрузки)

День и ночь,колоннами иду грузовики.
На Россию. Там своих конфет - не производят.
Также и у нас. Благодаря "Рахату" -
выживаем... :lol: :oops: :-o
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