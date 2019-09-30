Читательский рейтинг
Участок на улице Победы временно закроют в Костанае
Ксения РЕБИК
30 сентября 2019, 09:05 | ЖКХ
Там будут проводиться работы по реконструкции канализационного коллектора. Об этом сообщается на сайте акима города.
Иллюстративное фото cdn.minval.az
Работы будут проводится с 30 сентября по 10 октября в границах от улицы Касымканова до проспекта Абая. На этот период улица будет закрыта для движения автотранспорта.
Последние новости
30.09.19 16:57 По ночам морозы, днями тепло: погодные контрасты первых дней октября в Костанайской области
30.09.19 15:44 Адресные справки отменят в Казахстане - МВД
30.09.19 15:24 Руководители местных структур государственных надзорных органов отчитались перед костанайскими предпринимателями
30.09.19 14:21 Эксперты: Перспективы для тенге значительно ухудшились
29.09.19 22:40 "Кайрат" забил четыре мяча "Ордабасы" и вышел в лидеры КПЛ
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация
"Нужные деньги"
Номер карты Kaspi-gold: 5169 4931 6818 4102
Вопрос недели
Сейчас на сайте
Гостей: 175
Пользователей: 1
Всего: 176
Вы гость здесь
Пользователей: 1
Всего: 176
Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ольга Колоколова: Я так это понимаю и чувствую. Уважаю Ваши убеждения!
Флуд и оффтопик (часть 4)
Маркс: Немец в среднем выделяет вдвое больше кала, чем француз. А я думал, что у меня это, от проссроченных продуктов... :-o
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital: Интереснно, арийцы так же думали) Ты сравниваешь меня уже с арийцами? Как ТАК ЖЕ?
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: Завтра приедут Россияне и до 3 октября всё съедят... Вы наших союзников хорошо кормите пожалуйста, доходы населения у них падают. У людей элементарно заканчиваются деньги, поэтому они...
Флуд и оффтопик (часть 4)
Маркс: что Умберто Эко в "Пражском кладбище" тоже расписывал присущие каждой нации черты и пороки (даю кратко, подробнее в первоисточнике): Так что я, можно сказать, только слегка...