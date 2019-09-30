Участок на улице Победы временно закроют в Костанае

Там будут проводиться работы по реконструкции канализационного коллектора. Об этом сообщается на сайте акима города.

Иллюстративное фото cdn.minval.az

Работы будут проводится с 30 сентября по 10 октября в границах от улицы Касымканова до проспекта Абая. На этот период улица будет закрыта для движения автотранспорта.