Форум
таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ольга Колоколова: Я так это понимаю и чувствую. Уважаю Ваши убеждения!
30.09.19 17:35
drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Маркс: Немец в среднем выделяет вдвое больше кала, чем француз. А я думал, что у меня это, от проссроченных продуктов... :-o
30.09.19 17:35
таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital: Интереснно, арийцы так же думали) Ты сравниваешь меня уже с арийцами? Как ТАК ЖЕ?
30.09.19 17:32
Kairat stayer
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: Завтра приедут Россияне и до 3 октября всё съедят... Вы наших союзников хорошо кормите пожалуйста, доходы населения у них падают. У людей элементарно заканчиваются деньги, поэтому они...
30.09.19 17:25
таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
Маркс: что Умберто Эко в "Пражском кладбище" тоже расписывал присущие каждой нации черты и пороки (даю кратко, подробнее в первоисточнике): Так что я, можно сказать, только слегка...
30.09.19 17:19
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Участок на улице Победы временно закроют в Костанае

Ксения РЕБИК

30 сентября 2019, 09:05 |  ЖКХ

Там будут проводиться работы по реконструкции канализационного коллектора. Об этом сообщается на сайте акима города.

Иллюстративное фото cdn.minval.az

Работы будут проводится с 30 сентября по 10 октября в границах от улицы Касымканова до проспекта Абая. На этот период улица будет закрыта для движения автотранспорта.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
30.09.19 16:57 По ночам морозы, днями тепло: погодные контрасты первых дней октября в Костанайской области
30.09.19 16:23 У кого отключат электроэнергию в первые дни октября в Костанае
30.09.19 15:44 Адресные справки отменят в Казахстане - МВД
30.09.19 15:24 Руководители местных структур государственных надзорных органов отчитались перед костанайскими предпринимателями
30.09.19 14:40 В Казахстане пенсионеры и пожизненно заключенные живут на одинаковые суммы
30.09.19 14:21 Эксперты: Перспективы для тенге значительно ухудшились
30.09.19 12:05 Чиновник из Костанайской области задержан за взятку кроссовером Nissan Qashqai
30.09.19 12:01 Турнир по боксу памяти Александра Мирошниченко завершился в Костанае
29.09.19 22:40 "Кайрат" забил четыре мяча "Ордабасы" и вышел в лидеры КПЛ
29.09.19 12:10 Победителей VIII Чемпионата Костанайской области по бодибилдингу наградили в Рудном

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил правительству широко отметить в 2019 году 750-летие Золотой Орды. Считаете ли вы такое празднование необходимым для казахстанцев?
Да. Казахстанская государственность зародилась именно в период Золотой Орды.
Да. Празднование юбилея сделает Казахстан центром этнографического туризма.
Нет. Современный Казахстан не имеет никакого отношения к исторической Золотой Орде.
Нет. Праздничные мероприятия станут еще одним способом «распила» денег.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 175
Пользователей: 1
Всего: 176

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх