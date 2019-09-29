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"Кайрат" забил четыре мяча "Ордабасы" и вышел в лидеры КПЛ
29 сентября 2019, 22:40 | Спорт
Алматинский "Кайрат" одержал победу над шымкентским "Ордабасы" в 28-м туре чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в Алматы и закончилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.
Благодаря этой победе, ставшей четвертой кряду, "Кайрат" набрал 59 очков и вышел на первое место, обойдя "Тобол" (59) по дополнительным показателям. "Ордабасы" (52) остался четвертым.
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