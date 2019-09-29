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Цель - сдержать и удерживать
Не удержать цены и как бы не тужились, этого не произойдёт не сегодня и не завтра и не через 10 лет. Некогда. Всегда будет, то девальвация, то хренозация, корректировки курсов и т.д. И Всегда нам...
29.09.19 22:35
таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
Сабыр ""Ваш земляк" ты что так распетушился,то? Он очень, оказывается, чувствителен в этом отношении. Так же болезненно отреагировал и на мой невинный вопрос, кто такие антисемиты. ...
29.09.19 22:28
таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк:"Что-то Вы меня в последнее время совсем разочаровываете..." Взаимно, мой земляк! Сожалею :-(
29.09.19 22:21
maxsaf
Николай ВОРОНИН: Оптимизация по-казахстански
Ваш земляк: Что-то Вы меня в последнее время совсем разочаровываете.Это был сарказм... Ставьте смайлик в конце )
29.09.19 21:53
Сабыр
Умер выдающийся режиссер Марк Захаров
"Ваш земляк" ты что так распетушился,то? Что в этом страшного,если вспомнить сын какого великого народа скончался? В чем трагедия я не пойму?? А когда пишут "родился/умер великий...
29.09.19 21:47
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"Кайрат" забил четыре мяча "Ордабасы" и вышел в лидеры КПЛ

29 сентября 2019, 22:40 |  Спорт

Алматинский "Кайрат" одержал победу над шымкентским "Ордабасы" в 28-м туре чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.


Встреча прошла в Алматы и закончилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Благодаря этой победе, ставшей четвертой кряду, "Кайрат" набрал 59 очков и вышел на первое место, обойдя "Тобол" (59) по дополнительным показателям. "Ордабасы" (52) остался четвертым.
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Да. Празднование юбилея сделает Казахстан центром этнографического туризма.
Нет. Современный Казахстан не имеет никакого отношения к исторической Золотой Орде.
Нет. Праздничные мероприятия станут еще одним способом «распила» денег.
 
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