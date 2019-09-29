Победителей VIII Чемпионата Костанайской области по бодибилдингу наградили в Рудном

Полсотни атлетов стали участниками VIII Чемпионата Костанайской области по бодибилдингу, классическому бодибилдингу, мэнс физик, бодифитнесу, фитнес-бикини и велнес фитнес, который прошел в Рудном 28 сентября.

Праздник для тех, кто восхищается красотой развитого человеческого тела, состоялся в КРЦ «Горняк», сообщает ИА Город. У бодибилдеров начинается очередной соревновательный сезон, и уже восемь лет стартует он именно с областного Чемпионата в Рудном.

Как вспоминает глава Костанайской областной Федерации пауэрлифтинга и бодибилдинга Игорь ШИЛОВ, первый подобный турнир организовали в девяностых, а в 2001 году старшим тренером области по бодибилдингу стал первый в регионе мастер спорта международного класса по бодибилдингу Андрей Масюк, во многом благодаря которому и проводятся эти ежегодные областные Чемпионаты.

- И для нас, и для гостей эти соревнования отборочные, ведь через две недели в Шымкенте состоится Чемпионат Казахстана по бодибилдингу. Так что в Рудном проходят «пристрелочные» соревнования, которые выявят всех членов сборной Костанайской области, их будет примерно 16 человек, - пояснил главный судья VIII Чемпионата Костанайской области по бодибилдингу, МСМК по бодибилдингу, старший тренер Костанайской области по бодибилдингу Андрей МАСЮК.





Начался Чемпионат области с выхода участников номинации мэнс физик. Это «лайтовая» версия бодибилдинга, так называемый «пляжный бодибилдинг», парни выступают в длинных шортах, весь акцент – на рельефный торс. Сначала судьи оценили формы ребят в категории ниже 174 сантиметров, затем участников, чей рост превышает данную отметку. Победителями в этих категориях стали Тимур Бекимов из Петропавловска и Дархан Искаков из Костаная. В абсолютной категории номинации мэнс физик победу одержал Дархан Искаков.





Потом настал черед прекрасных дам. Номинация бодифитнес позволяет увидеть непривычную нам красоту женской мускулатуры, которая развивается путем упорных силовых тренировок в зале под руководством тренера и, конечно, не без правильного питания. В итоге в абсолютной категории номинации бодифитнес возрастная участница, мастер спорта Наталья Канакаева обошла 23-летнюю рудничанку Софью Рыбалко, которая является МС по классическому и экипировочному пауэрлифтингу, МС по жиму штанги лежа, ну и МС по бодифитнесу, а летом этого года взяла «золото» Чемпионата Азии среди юниорок.

Женскую номинацию велнес фитнес можно назвать «латиноамериканской». Представьте себе танцовщицу с бразильского карнавала с тонкой талией и широкими бедрами, только слегка «просушенную» и подкачанную. Конечно, судьи могут рассказать о критериях оценки участниц велнес фитнес подробнее, но в целом все примерно так. На областном Чемпионате 28 сентября в этой номинации было заявлено всего две участницы – учитель начальных классов Кристина Вагнер и мастер спорта по хоккею с шайбой Екатерина Гурова. Обе из Нур-Султана. Первое место и победу и абсолютной категории присудили Екатерине Гуровой, которая, между прочим, раньше играла в женской хоккейной команде «Горняк», затем уже в столице. А с 2014 года начала плотно заниматься в тренажерном зале.





Номинация фитнес-бикини в этом году также была немногочисленной: в категории «до 166 сантиметров» две девушки и в категории «выше 166 сантиметров» тоже всего две девушки. В итоге за победу в абсолютной категории боролись рудничанка Алена Щеглова и участница из города Балхаш Эльмира Ахметова. По решению судей лучшей была признана 36-летняя мама троих детей Ахметова Эльмира.

Много уже именитых спортсменов, а также возрастных участников можно увидеть в номинациях бодибилдинг и классический бодибилдинг. Классика подходит не всем, тут важно строгое соотношение роста и веса атлета. С победой в абсолютной категории классического бодибилдинга можно поздравить костанайца Дмитрия Ичика, который уже много лет успешно выступает на соревнованиях разных уровней, а летом занял 7-е место на Чемпионате Азии в Китае.

В бодибилдинге среди спортсменов легче 85 килограммов первое место занял костанаец Руслан Хамитов. Среди бодибилдеров тяжелее 85 килограммов победу одержал 40-летний Сергей Куприянов из Петропавловска. Он же стал победителем в абсолютной категории среди бодибилдеров. В прошлом году Сергей также становился чемпионом нашей области.

- Я всю жизнь занимался единоборствами, с 2005 года тренируюсь в зале. Выбрал для себя бодибилдинг, потому что это самый здоровый вид спорта. Если им грамотно заниматься. Мы улучшаем свои пропорции, следим за питанием, также «прокачиваем» голову. Без этого никак не добиться результата. Выступать я начал совсем недавно, в 2016 году, у вас, в Рудном. Пока все идет неплохо. В этом году на Чемпионате Казахстана планирую выступать уже среди ветеранов, возраст позволяет, – говорит победитель VIII Чемпионата Костанайской области по бодибилдингу Сергей КУПРИЯНОВ.

Всем победителям VIII Чемпионата Костанайской области по бодибилдингу, классическому бодибилдингу, мэнс физик, бодифитнесу, фитнес-бикини и велнес фитнес вручили медали и призы от спонсоров. Лидерам в абсолютных категориях вручили памятные кубки.

В командном зачете кубок победителя забрали представители спортивного клуба «Energy» города Костаная.

Фото Ирины СТАРИКОВОЙ



