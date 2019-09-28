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Умер выдающийся режиссер Марк Захаров

28 сентября 2019, 18:52 |  Культура

Художественный руководитель московского театра "Ленком", народный артист СССР и режиссёр Марк Захаров умер в субботу в Москве на 86-м году жизни. Об этом сообщает Радио Свобода.

Марк Захаров.    Фото Радио Свобода

РИА Новости директор театра "Ленком" Марк Варшавер рассказал, что стало причиной смерти народного артиста СССР Марка Захарова.

По словам Варшавера, режиссер скончался в результате повторного воспаления легких в одном из столичных медучреждений.

Марк Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве, в 1955 году окончил актёрский факультет Государственного института театрального искусства, где учился на курсе Иосифа Раевского, Григория Конского и Платона Лесли.

После окончания института служил в Пермском областном драматическом театре, там же поставил первый спектакль как режиссёр.

В студенческом театре Московского государственного университета он поставил "Дракона" Евгения Шварца, сразу запрещённого. Вторая работа – "Хочу быть честным" Владимира Войновича. В 1965 году в Театре сатиры он поставил "Доходное место" Островского с Андреем Мироновым в роли Жадова. Спектакль снят после 40 показов по распоряжению министра культуры СССР Екатерины Фурцевой.

С 1973 года – главный режиссёр театра имени Ленинского комсомола. В "Ленкоме" Марк Захаров поставил десятки спектаклей, в том числе "Тиля", "В списках не значился", "Звезду и смерть Хоакина Мурьеты", "Юнону и Авось", "Оптимистическую трагедию", "Чайку" и "Королевские игры".

Фильма Захарова – "Тот самый Мюнхгаузен", "Обыкновенное чудо", "12 стульев" и "Формула любви" пользовались любовью зрителей.

Захаров – Герой труда России, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", лауреат Государственной премии СССР и трёх Государственных премий России.

 
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