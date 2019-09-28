Умер выдающийся режиссер Марк Захаров
Художественный руководитель московского театра "Ленком", народный артист СССР и режиссёр Марк Захаров умер в субботу в Москве на 86-м году жизни. Об этом сообщает Радио Свобода.
Марк Захаров. Фото Радио Свобода
Марк Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве, в 1955 году окончил актёрский факультет Государственного института театрального искусства, где учился на курсе Иосифа Раевского, Григория Конского и Платона Лесли.
После окончания института служил в Пермском областном драматическом театре, там же поставил первый спектакль как режиссёр.
В студенческом театре Московского государственного университета он поставил "Дракона" Евгения Шварца, сразу запрещённого. Вторая работа – "Хочу быть честным" Владимира Войновича. В 1965 году в Театре сатиры он поставил "Доходное место" Островского с Андреем Мироновым в роли Жадова. Спектакль снят после 40 показов по распоряжению министра культуры СССР Екатерины Фурцевой.
С 1973 года – главный режиссёр театра имени Ленинского комсомола. В "Ленкоме" Марк Захаров поставил десятки спектаклей, в том числе "Тиля", "В списках не значился", "Звезду и смерть Хоакина Мурьеты", "Юнону и Авось", "Оптимистическую трагедию", "Чайку" и "Королевские игры".
Фильма Захарова – "Тот самый Мюнхгаузен", "Обыкновенное чудо", "12 стульев" и "Формула любви" пользовались любовью зрителей.
Захаров – Герой труда России, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", лауреат Государственной премии СССР и трёх Государственных премий России.
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