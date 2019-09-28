Сегодня ФК "Тобол" встречается с ФК "Жетысу". Эксперт - о фаворите в чемпионской гонке КПЛ

Известный казахстанский тренер Аскар Кожабергенов считает, что из нынешних лидеров КПЛ у "Кайрата" самые высокие шансы на чемпионство в этом году. Вот что он рассказал Vesti.kz о разворачивающейся борьбе за первое место между четырьмя клубами.

"Тобол" лидирует в турнирной таблице чемпионата РК

- Когда, на ваш взгляд, определится судьба чемпионского звания?

- Наверное, после октябрьских матчей сборной, поскольку сразу же последуют игры "Астана" - "Кайрат", "Тобол" - "Ордабасы", а уже в следующем туре "Кайрат" примет "Тобол". Вот в этих встречах все и решится в верхней части турнирной таблицы.

Если брать во внимание все оставшиеся шесть туров, то больше шансов на чемпионство имеет "Кайрат", так как четыре из шести игр проведет дома. На выезде будет только один серьезный матч с "Астаной", который алматинцы уже побеждали в столице Казахстана. И с северянами встретятся в тот период, когда у них будет очень плотный график игр.

ФК "Кайрат". Фото vesti.kz

Вдобавок "Кайрат" в последнее время находится на ходу, лидеры в хорошей форме, в принципе, игры легко даются, где-то на кураже выигрывают. Концовка чемпионата у "Кайрата" и вовсе легкая - против "Иртыша" и "Атырау".

Сейчас для алматинской команды важно удачно провести домашнюю игру с "Ордабасы", тем более что в этом году она плохо противостоит шымкентцам. А после можно будет немного перевести дух и подготовиться к двум не менее важным играм с "Астаной" и "Тоболом".

- Нет опасения, что "Кайрат" может споткнуться в играх со слабыми командами, как это бывало в предыдущих сезонах против "Атырау", "Кайсара" и других клубов?

- "Кайрат" вслед за игрой с "Ордабасы" проведет домашний матч с "Актобе", в котором также не имеет права терять очки. А когда в последующих турах будет решаться судьба чемпионства, команда попытается сыграть собранно, так как наверняка есть анализ выступлений прошлых лет. Потом лидеры имеют горький опыт упущенных возможностей, поэтому, думаю, команда с тренерским штабом сделает все от себя зависящее, чтобы не допустить таких ошибок.

Что касается шансов "Астаны", то у нее очень мощный состав и хорошо поставленная игра. Но какие у нее есть проблемы? После еврокубковых игр она тяжело проводит матчи чемпионата. Это естественно, потому что в группе собраны серьезные команды, соответственно уходит много сил, все игры напряженные, в которых также много эмоций затрачивается. И еще не нужно забывать, что при игре на выезде предстоят дальние перелеты. Вот и получается, что тяжело за короткий срок восстановиться и переключиться на чемпионат.

По сравнению с остальными лидерами у "Астаны" очень плотный календарь, особенно в конце чемпионата. После игр сборной за 13 дней она проведет пять матчей, включая игру в Лиге Европы. И эту серию закончит выездным матчем с "Тоболом" через два дня на третий после последней игры.

- В "Тобол" не верите?

- У костанайцев календарь тоже неплохой, четыре игры проведут дома, но у них короткая скамейка, отчего за весь сезон идет минимальная ротация состава. За исключением некоторых игр, они в основном на жилах вытаскивают другие матчи. И вдобавок очень слабо играют против нынешней группы лидеров премьер-лиги. Если взять статистику, то из шести матчей с ними выиграли только одну. "Астана", напротив, успешно против них играет.

- Выходит, при таком раскладе предпочтительные шансы на первое место имеет "Кайрат".

- Да, очень хорошие шансы. К тому же "Астана" вряд ли станет жертвовать еврокубковыми играми ради матчей чемпионата, потому как, наверное, ставит задачу выхода из своей группы. И в этом аспекте решающее значение будут иметь игры с "Партизаном" и "АЗ Алкмаром", которые придутся на этот непростой отрезок. Допустим, 3 октября столичный клуб дома играет с "Партизаном", а уже 5-го числа проведет важную игру на выезде с "Ордабасы". Я не думаю, что у "Астаны" будет какая-то кардинальная ротация, и тут, скорее всего, все силы будут брошены на удачную игру с сербами.

- "Ордабасы" сможет вклиниться в борьбу за медали, или ему не место среди "Астаны", "Кайрата" и "Тобола"?

- Если посмотреть на таблицу, то может показаться, что у шымкентцев меньше всего шансов на титул, так как их отставание от первого места составляет шесть очков. Но именно "Ордабасы" может серьезно повлиять на итоговое распределение мест в верхней части таблицы. Его ждут три игры подряд с лидерами, а последние три матчи они проведут с командами, стоящими на вылет. Если "Ордабасы" поочередно победит "Кайрат", "Астану" и "Тобол", то реально сможет претендовать на чемпионское звание. Причем шымкентский клуб неплохо играет против лидеров чемпионата.

Еще обратил внимание на такую закономерность. В этом году у сборной Казахстана получились три спаренные игры: в марте два матча, в июне два и в сентябре - два. Если после этих встреч сборной "Астана", "Кайрат" и "Тобол" выигрывали в чемпионате, то у "Ордабасы" получились две ничьих и одно поражение. И это объяснимо, ведь в играх сборной основная нагрузка ложится на оборону, а она почти вся состоит из игроков "Ордабасы", которые стабильно привлекаются в сборную, в том числе вратарь шымкентского клуба.

От таких нагрузок они очень много сил теряют в играх чемпионата, отсюда и потери очков. Сейчас после двух октябрьских игр сборной "Ордабасы" надо будет встречаться на выезде с "Тоболом". От "Астаны", "Кайрата" и "Тобола" в сборную в основном привлекаются игроки атакующего плана, а в этих спаренных играх идет большая ротация во всех линиях, тогда как оборона почти неизменно играет в своем нынешнем составе. Как бы то ни было, нас ожидает очень интересная концовка чемпионата. Однако считаю, что чемпион определится до последнего тура.