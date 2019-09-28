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ДТП с участием автобуса произошло на Аулиекольской трассе Костанайской области
28 сентября 2019, 10:48 | Происшествия
Авария произошла 27 сентября в 18.20 на 78-м километре автодороги Костанай-Аулиеколь-Сурган. Водитель автомобиля "Фольксваген Поло" выехал на встречную полосу, в результате чего лоб в лоб столкнулся с автобусом.
Иллюстративное фото b-port.com
Как сообщает пресс-служба департамента полиции, 48-летний водитель легкового автомобиля получил тяжелые ранения и госпитализирован в реанимацию. Его пассажир погиб на месте. В автобусе "ПАЗ" пострадавших нет.
По факту ДТП начато расследование.
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