Персональная выставка Светланы Каратаевой «На крыльях вдохновения» открылась в Костанае

Более 50 работ художницы из Лисаковска и ее учеников размещены в картинной галерее. Здесь есть не только традиционные масло и акварель, но и ставший очень популярным в последние годы фелтинг – картины из войлока.

Именно с произведениями и утилитарными вещами из этого природного материала Светлана Каратаева принимает участие во всех значимых культурных мероприятиях области. Познакомиться с ее работами и увидеть мастер-класс по войлоковалянию можно было на двух фестивалях древних технологий, прошедших в Лисаковске и на первом фестивале тюльпанов в поселке Амангельды этой весной. На ярмарках народных ремесел войлочные изделия от Каратаевой (а для знатоков это уже бренд) тоже бывают регулярно.

Костанайцы, знающие Светлану Каратаеву как великолепную мастерицу, теперь могут познакомиться с ее картинами.

На выставке представлены нежные акварели и яркие работы, выполненные маслом.

Разные сюжеты, разная колористика - любая картина найдет своего зрителя. Но большая часть представленных работ – произведения учеников Каратаевой. Уже 22 года она работает завучем в Детской художественной школе Лисаковска.

- Каждый художник должен отдать людям частичку своего мира,- говорит Светлана Каратаева. – Когда я с детьми разговариваю об искусстве, я им говорю: «Каждая ваша картина – это окно в ваш мир. Вы можете создать все, что хотите, ваша фантазия безгранична. Другие люди откроют ваши миры, глядя на ваши работы». Я очень люблю своих учеников, наша художка – это семья. Мы там не просто учим детей, мы живем с ними общей жизнью, очень радуемся их удачам, гордимся их успехами. В их работах есть и частичка моего творческого темперамента.

В планах Светланы Каратаевой организация творческого пространства, где взрослые люди смогут в свободное время открывать окна в свои миры, занимаясь художественным творчеством.