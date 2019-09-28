Медсестру, которая реанимировала человека прямо на трассе, тепло поблагодарили в Костанайском облздраве

Айя Доненбаева, медицинская сестра детской областной больницы, в течение 7 минут проводила реанимационные мероприятия мужчине с инсультом. 22 сентября родные везли его из Рудного в Костанай, по дороге состояние больного ухудшилось, он впал в состояние клинической смерти.

Айя возвращалась домой из Лисаковска на такси. Водитель остановился, потому что вскоре после выезда из Рудного трассу перегородила машина.

- Было ясно, что кому-то требовалась помощь. Я вышла из такси и увидела, что молодой парень в машине пытается помочь мужчине. Вокруг были еще люди, но они паниковали, - рассказывала Айя 27 сентября в управлении здравоохранения, - мы с парнем - он оказался сыном человека, которому стало плохо - положили больного на землю и я начала реанимационные мероприятия.

Грамотные действия Айи помогли человеку не погибнуть, дождаться приезда «скорой», которая доставила его в областную больницу. Там мужчина пришел в себя. Об этой истории в соцсетях рассказала его племянница. Множество людей благодарило девушку за отзывчивость и профессионализм. А коллеги ею гордятся.

- Я рад, что в областной детской больнице такие сотрудники, что свои профессиональные навыки они умеют применять везде. Спасибо вам, - сказал Айе руководитель Костанайского областного управления здравоохранения Вячеслав ДУДНИК.

- Самое главное - не растерялась, - добавил главный врач областной детской больницы Улыкбек АСИЛБЕКОВ.

Айя Доненбаева – медицинская сестра отделения реанимации, в свое время с отличием окончила Костанайский медицинский колледж. Руководитель облздрава поинтересовался ее планами на будущее. Выяснилось, что девушка намерена получать высшее образование, но юридическое.

- Юридическое – это хорошо, но сегодня юристов очень много, а врачей - дефицит. Тем более, вы так хорошо проявили себя в нестандартной ситуации. Подумайте все-таки о возможности получить диплом врача, - сказал Дудник, - если решите, мы посмотрим, чем сможет помочь управление здравоохранения, детская больница.

Айе преподнесли букет цветов. В приказе по больнице ей будет объявлена благодарность, выдана денежная премия.