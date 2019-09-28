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elektron
Медсестру, которая реанимировала человека прямо на трассе, тепло поблагодарили в Костанайском облздраве
//- Юридическое – это хорошо, но сегодня юристов очень много, а врачей - дефицит// Вот когда врачи будут получать как юристы, то может что то и изменится. Хотя для медсестры на такси из Лисаковска в...
28.09.19 00:11
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980: репертуар стал вяловатый. Согласен, не такой, как в молодости... :lol: :-o ;-)
27.09.19 23:10
elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980: Ну вот,а я ещё без зимних башмаков-жоних совсем одёжу не купляет Небось опять чего в Али Экспресс присмотрела. ;-) :-P
27.09.19 22:53
elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980: Дракошик,почему у тебя репертуар стал вяловатый. Раньше чем Так нельзя больше, Лили! Если показывать как всё хорошо, то кому то становится плохо. :lol: :-P
27.09.19 22:42
kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Дракошик,почему у тебя репертуар стал вяловатый. :-( Раньше чем трапезничал,куда выгуливался показывал,просрочку и т.д. Не филонь :lol: :lol: :lol:
27.09.19 21:25
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Медсестру, которая реанимировала человека прямо на трассе, тепло поблагодарили в Костанайском облздраве

Галина ПЕТРЕНКО

27 сентября 2019, 21:25 |  Общество

Айя Доненбаева, медицинская сестра детской областной больницы, в течение 7 минут проводила реанимационные мероприятия мужчине с инсультом. 22 сентября родные везли его из Рудного в Костанай, по дороге состояние больного ухудшилось, он впал в состояние клинической смерти.

Айя возвращалась домой из Лисаковска на такси. Водитель остановился, потому что вскоре после выезда из Рудного трассу перегородила машина.

- Было ясно, что кому-то требовалась помощь. Я вышла из такси и увидела, что молодой парень в машине пытается помочь мужчине. Вокруг были еще люди, но они паниковали, - рассказывала Айя 27 сентября в управлении здравоохранения, - мы с парнем - он оказался сыном человека, которому стало плохо - положили больного на землю и я начала реанимационные мероприятия.

Грамотные действия Айи помогли человеку не погибнуть, дождаться приезда «скорой», которая доставила его в областную больницу. Там мужчина пришел в себя. Об этой истории в соцсетях рассказала его племянница. Множество людей благодарило девушку за отзывчивость и профессионализм. А коллеги ею гордятся.

- Я рад, что в областной детской больнице такие сотрудники, что свои профессиональные навыки они умеют применять везде. Спасибо вам, - сказал Айе руководитель Костанайского областного управления здравоохранения Вячеслав ДУДНИК.

- Самое главное - не растерялась, - добавил главный врач областной детской больницы Улыкбек АСИЛБЕКОВ.

Айя Доненбаева – медицинская сестра отделения реанимации, в свое время с отличием окончила Костанайский медицинский колледж. Руководитель облздрава поинтересовался ее планами на будущее. Выяснилось, что девушка намерена получать высшее образование, но юридическое.

 

- Юридическое – это хорошо, но сегодня юристов очень много, а врачей - дефицит. Тем более, вы так хорошо проявили себя в нестандартной ситуации. Подумайте все-таки о возможности получить диплом врача, - сказал Дудник, - если решите, мы посмотрим, чем сможет помочь управление здравоохранения, детская больница.

Айе преподнесли букет цветов. В приказе по больнице ей будет объявлена благодарность, выдана денежная премия.
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§ elektron
Re: Медсестру, которая реанимировала человека прямо на трассе,...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3582
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.09.19 - 00:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//- Юридическое – это хорошо, но сегодня юристов очень много, а врачей - дефицит//
Вот когда врачи будут получать как юристы, то может что то и изменится.
Хотя для медсестры на такси из Лисаковска в Костанай?
Но не важно, всё равно молодец, спасённая жизнь не имеет цены.
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