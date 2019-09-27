200 человек эвакуировали пожарные из торгового центра в Костанае

Среди них - 30 детей. Никто во время ЧП не пострадал.

Иллюстративное фото kz.all.biz

ЧП произошло сегодня, 27 сентября, в 10.59 в ТЦ "Емшан". Между 4-м этажом и крышей начал тлеть потолочный утеплитель. Площадь тления была небольшая - 0,5 кв.м, - но сотрудники ДЧС эвакуировали всех, кто находился в здании: посетителей и персонал.

- Эвакуировано 200 человек, из них 170 взрослых и 30 детей. Жертв и пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области. - Происшествие ликвидировали в 11.39.

Как сообщили в ДЧС, предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ по ремонту кровли.