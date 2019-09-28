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28.09.19 09:41
alex_60
Новые полицейские посты появятся в Казахстане
///Новые полицейские посты появятся в Казахстане/// ///МВД планирует установить/// планирование и появление разные вещи. туалеты тоже на трассах планировали, картинки красивые показывали. и где эти...
28.09.19 09:19
pro100tak
16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила мировых лидеров в украденном детстве
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Новые полицейские посты появятся в Казахстане

28 сентября 2019, 08:59 |  Государство

МВД планирует установить в наиболее криминогенных участках населенных пунктов модульные посты, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Модульные посты будут оснащены всеми коммунальными удобствами (вентиляция, водопровод, канализация, отопление), системами коммуникации (компьютер, телефон, радиостанция) и безопасности (видеонаблюдение, система "вызовной домофон")", - сообщили в МВД.

Службу на таких постах полицейские будут нести в круглосуточном режиме. В дневное время с 8.00 до 20.00 на посту будет находиться участковый инспектор полиции и принимать обращения и заявления граждан.

"Для охраны правопорядка и безопасности граждан на постах и прилегающих территориях будет организовано дежурство патрульной службы. Ожидается, что нововведение обеспечит своевременное и качественное реагирование полиции на запросы граждан, повысит эффективность их защиты от преступных посягательств", - добавили в министерстве.

Сообщается, что стационарные посты модульного типа будут установлены в местах, наиболее подверженных правонарушениям, при содействии местных исполнительных органов.
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§ alex_60
Новые полицейские посты появятся в Казахстане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5064
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.09.19 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Новые полицейские посты появятся в Казахстане///
///МВД планирует установить///

планирование и появление разные вещи.
туалеты тоже на трассах планировали,
картинки красивые показывали.
и где эти туалеты?
да и у нас эти здания, или как их назвать,
в городе уже стоят кстати.
в центре, на Карбышева. где то еще наверное, не видел просто.

[Исправлено: alex_60, 28.09.2019 - 09:23]
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