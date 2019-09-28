Новые полицейские посты появятся в Казахстане

МВД планирует установить в наиболее криминогенных участках населенных пунктов модульные посты, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Модульные посты будут оснащены всеми коммунальными удобствами (вентиляция, водопровод, канализация, отопление), системами коммуникации (компьютер, телефон, радиостанция) и безопасности (видеонаблюдение, система "вызовной домофон")", - сообщили в МВД.

Службу на таких постах полицейские будут нести в круглосуточном режиме. В дневное время с 8.00 до 20.00 на посту будет находиться участковый инспектор полиции и принимать обращения и заявления граждан.

"Для охраны правопорядка и безопасности граждан на постах и прилегающих территориях будет организовано дежурство патрульной службы. Ожидается, что нововведение обеспечит своевременное и качественное реагирование полиции на запросы граждан, повысит эффективность их защиты от преступных посягательств", - добавили в министерстве.

Сообщается, что стационарные посты модульного типа будут установлены в местах, наиболее подверженных правонарушениям, при содействии местных исполнительных органов.