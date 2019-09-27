Погода не порадует в выходные дни жителей Костанайской области

Дождь, мокрый снег, заморозки по ночам и довольно сильный холодный ветер - все это обещают синоптики в лице начальника отдела прогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирины ЖИЛЯЕВОЙ.

Фото Ксении РЕБИК



Суббота, 28 сентября, в Костанайской области отметится увеличивающейся облачностью. Ночью местами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем - дождь на большей терриитории региона. Ветер западный с переходом на северо-западный, 9-14 м/с, местами до 18 м/с.

Температура по области ночью 0-5 градусов тепла, местами до 3 градусов мороза. Днем температура будет держаться в пределах 5-10 градусов тепла. Местами - до 13.

В Костанае облачно, утром и днем - дождь. Западный и северо-западный ветер 9-13 м/с, порывами до 18 м/с. Ночью 0-2 градуса со знаком "плюс". Днем 6-8 градусов тепла.

Воскресенье, 29 сентября, также будет ненастным. По области дождь, мокрый снег, местами туман. Северо-западный ветер порывами до 15-20 м/с. Днем 3-8, местами до 11 тепла. Ночью 3-8 градусов мороза. Местами 0.

В Костанае ночью осадки, до 2 градусов мороза. Днем 4-6 тепла. Ветер 9-14 м/с.

Но надежда на бабье лето появляется в первые октябрьские дни. По прогнозу с 1 октября температура будет понемногу расти. Ночью, конечно, по-осеннему холодно: 3-8 градусов. А в дневное время 13-18 градусов тепла. Местами обещат до 20.