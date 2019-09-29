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В Казахстане предлагают снять запрет на рекламу алкогольных напитков в СМИ

29 сентября 2019, 11:10 |  Государство

В Казахстане предлагают снять запрет на рекламу алкогольных напитков, произведенных на территории страны, в средствах массовой информации, передает корреспондент Zakon.kz.

Иллюстративное фото pixabay.com

- Изменения в закон о СМИ вносятся на снятие запрета на рекламу товарного знака, либо наименования пива и вина, произведенного на территории Казахстана. Хотелось бы отметить, что перед тем, как была инициирована данная норма, нами был изучен международный опыт, а также состояние медиасферы на текущий день, - сказала на заседании общественного совате в сфере информации и общественного развития глава департамента госполитики в области СМИ Бахнияз Карашина, представляя проект закона по вопросам информации.

По ее словам, наблюдается тенденция на размещение демонстрации и рекламы напитков вина и пива производства России, дальнего и ближнего зарубежья, однако отечественные СМИ лишаются такого дополнительного источника дохода.

- Мы изучили все моменты соблюдения этой грани и баланса по ненанесению вреда по формированию здорового образа жизни. В этой связи в рамках поправок в закон о рекламе предусматривается ряд ограничений и условий для рекламы таких напитков, - уточнила глава департамента.

Таким образом, согласно законопроекту, для печатных изданий реклама не должна размещаться на первой и последней полосах газет и обложек журналов, а для телеканалов такая реклама будет разрешена с 22 часов вечера до 6 утра местного времени.

- Здесь мы учитываем закон о защите детей от вредной информации. В это время по закону дети не должны находиться у телевизора, соответственно трансляция такой рекламы им не навредит. Реклама во время трансляции будет сопровождаться обязательным предупреждением о вреде злоупотребления таких напитков, и после она будет сопровождаться социальным роликом по формированию ЗОЖ, - заключила Карашина.
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