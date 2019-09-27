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Первая осенняя сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Костанае в субботу, 28 сентября

Георгий ГОВОРОВ

27 сентября 2019, 12:33 |  Общество

Торговые ряды разместятся в Сити-центре и на площади перед почтамтом, старт продаж - в 9 утра.

Фото из архива "НГ"

- На ярмарку поступили заявки от 111 предпринимателей на реализацию 130 тонн продукции, - рассказала "НГ" специалист отдела маркетинга и переработки управления сельского хозяйства и земельных отношений по Костанайской области Сания АЛЬМАГАМБЕТОВА. - Будут реализованы 7,5 т круп, 33 т картофеля и овощей и 25,6 т мяса. На ярмарку привезут 49,5 т продуктов из стабилизационного фонда.

В пресс-службе акима Костаная сообщили, что цены на ярмарке должны быть на 15-20% ниже рыночных. В отделе сельского хозяйства акимата костаная "НГ" предоставили список рекомендуемых цен:

Наименование продукции

Единица измерения

Рекомендуемые цены в тенге
говядина

кг

1350-1500

свинина

кг

1150-1300

баранина

кг

1300-1500

конина

кг

1500-1700

мясо птицы (куры)

кг

750-850

колбаса вареная

кг

900-1000

колбаса полукопченая

кг

1100-1600

молоко 1,5-2,5%

литр

210

масло сливочное (спрэд)

кг

950-1500

яйцо С-1

десяток

180-230

макаронные изделия

кг

160-165

мука высший сорт

кг

125-130

мука первый сорт

кг

95

сахар

кг

174

мед

кг

1500

рис

кг

300

масло растительное

кг

330-390

картофель

кг

60

морковь

кг

70

лук

кг

60-70

капуста

кг

70

свекла

кг

60



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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: Первая осенняя сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5055
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.09.19 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
наверное и ЛК будет в продаже.
в списке нет.
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§ drakon
Первая осенняя сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Костанае в субботу, 28 сентября
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17407
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.09.19 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
в списке нет.

Алекс, это что?... :lol: :-o
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§ alex_60
Первая осенняя сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Костанае в субботу, 28 сентября
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5055
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.09.19 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
это что?..


это то что всегда обсуждалось в теме ярмарки.
да и не только в ней.
на плече ее носят.

[Исправлено: alex_60, 27.09.2019 - 13:35]
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§ Yorik
Re: Первая осенняя сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в...
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 685
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 27.09.19 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что же все-таки толкает людей на эти ярмарки? Где тут цены "на 15-20% ниже"?
Молоко 210 за литр - так в любом магазине у дома ДЕП 2,5% стоит 205-210 тнг.
Лук по 55-60 и на Складской, и на базаре, в магазинах не знаю.
Картофель - на Складской по 60.
Мед - 1460, вчера буквально брал.
Яйцо - 230 в магазине возле дома.
Что дешевле-то, зачем туда идти?
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§ Сыкымы
Re: Первая осенняя сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 990
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 27.09.19 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Что дешевле-то, зачем туда идти?

Судя по анонсу - мясо.
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§ Добринцофф
Re: Первая осенняя сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6731
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 27.09.19 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Что же все-таки толкает людей на эти ярмарки? Где тут цены "на 15-20% ниже"?

Цитата:
Yorik:
Лук по 55-60 и на Складской, и

Так с складской и тащат туда,там тётка с акимата ходит вербует спекулянтов в ярмарке участвовать.
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