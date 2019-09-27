Первая осенняя сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Костанае в субботу, 28 сентября

Торговые ряды разместятся в Сити-центре и на площади перед почтамтом, старт продаж - в 9 утра.

Фото из архива "НГ"

- На ярмарку поступили заявки от 111 предпринимателей на реализацию 130 тонн продукции, - рассказала "НГ" специалист отдела маркетинга и переработки управления сельского хозяйства и земельных отношений по Костанайской области Сания АЛЬМАГАМБЕТОВА. - Будут реализованы 7,5 т круп, 33 т картофеля и овощей и 25,6 т мяса. На ярмарку привезут 49,5 т продуктов из стабилизационного фонда.

В пресс-службе акима Костаная сообщили, что цены на ярмарке должны быть на 15-20% ниже рыночных. В отделе сельского хозяйства акимата костаная "НГ" предоставили список рекомендуемых цен: