Первая осенняя сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Костанае в субботу, 28 сентября
Георгий ГОВОРОВ
Торговые ряды разместятся в Сити-центре и на площади перед почтамтом, старт продаж - в 9 утра.
Фото из архива "НГ"
- На ярмарку поступили заявки от 111 предпринимателей на реализацию 130 тонн продукции, - рассказала "НГ" специалист отдела маркетинга и переработки управления сельского хозяйства и земельных отношений по Костанайской области Сания АЛЬМАГАМБЕТОВА. - Будут реализованы 7,5 т круп, 33 т картофеля и овощей и 25,6 т мяса. На ярмарку привезут 49,5 т продуктов из стабилизационного фонда.
В пресс-службе акима Костаная сообщили, что цены на ярмарке должны быть на 15-20% ниже рыночных. В отделе сельского хозяйства акимата костаная "НГ" предоставили список рекомендуемых цен:
|
Наименование продукции
|
Единица измерения
|
Рекомендуемые цены в тенге
|говядина
|
кг
|
1350-1500
|
свинина
|
кг
|
1150-1300
|
баранина
|
кг
|
1300-1500
|
конина
|
кг
|
1500-1700
|
мясо птицы (куры)
|
кг
|
750-850
|
колбаса вареная
|
кг
|
900-1000
|
колбаса полукопченая
|
кг
|
1100-1600
|
молоко 1,5-2,5%
|
литр
|
210
|
масло сливочное (спрэд)
|
кг
|
950-1500
|
яйцо С-1
|
десяток
|
180-230
|
макаронные изделия
|
кг
|
160-165
|
мука высший сорт
|
кг
|
125-130
|
мука первый сорт
|
кг
|
95
|
сахар
|
кг
|
174
|
мед
|
кг
|
1500
|
рис
|
кг
|
300
|
масло растительное
|
кг
|
330-390
|
картофель
|
кг
|
60
|
морковь
|
кг
|
70
|
лук
|
кг
|
60-70
|
капуста
|
кг
|
70
|
свекла
|
кг
|
60
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А ежегодная осенняя ярмарка, чем не новость? ;-)
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron: Конечно в Канадах У нас в городах есть, сын щас по студенческому катается - безлимит
Флуд и оффтопик (часть 4)
Все равно пятница скучная. Абайка, расскажите что-нибудь еще о себе, жизни своей.